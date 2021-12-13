Как не «сесть в лужу» при покупке грузовика?

Как мы уже говорили в прошлом материале, идеальным вариантом является покупка б/у грузовика у крупной транспортной компании, которая решила освежить парк своей техники, выставив на продажу машины, имеющие достаточно большой остаточный ресурс по основным узлам и агрегатам. Однако даже в этом случае нужно, как говорится, держать «ухо востро» и внимательно ознакомиться с историей жизни понравившегося грузовика, «пробив» его по базам, информацией из которых оперирует онлайн-сервис «Автотека». И вот яркий тому пример.
Небольшая транспортная компания, которая не имела возможности расширить свой парк покупкой нового грузовика, из-за дефицита машин и резкого их подорожания, была вынуждена искать технику на вторичном рынке коммерческой техники. На популярном интернет-портале объявлений был найден седельный тягач Mercedes-Benz Axor 2011 года выпуска с заявленным пробегом без малого 1 400 000 километров, за который просили всего 1 400 000 рублей. Машина продавалась от первого владельца — крупной транспортной компании, на балансе которой числилась девять лет (с 2012 по 2021 год). Казалось бы — какие могут быть проблемы с грузовиком? Нужно брать! Решено-сделано. Купили…
После прибытия машины на новое место дислокации ее загнали в сервисный центр (у парка он собственный), где механиками была выполнена полная диагностика машины, в результате которой было выявлено: нарушение геометрии кабины, отклонения в работе мотора. На фоне их остальные недочеты казались мелочью. Но делать нечего. Акт приемки/передачи транспортного средства подписан, средства перечислены, претензий на момент сделки не имелось. Юридически сделка прошла без сучка и задоринки.
Деньги потрачены, машина необходима, следовательно, нужно устранять неполадки и выводить тягач на линию. Начали с кабины. Кстати, внешне, если смотреть издалека, к ней придраться сложно. Но замеры по контрольным точкам на стапеле (кабина была демонтирована с рамы) показали уход размеров. Детальный осмотр точек сварки и швов показал, что в недалеком прошлом имели место быть масштабные кузовные работы с заменой многих элементов. Что повлекло разрушения кабины? То ли грузовик лег на бок, то ли врезался в препятствие, расположенное выше его рамы (удар пришелся в верхнюю часть кабины), — останется загадкой. Кстати, про раму мы упомянули неслучайно. К ее геометрии вопросов нет. Следов ее ремонта не обнаружено. Исправление ошибок прошлого ремонта силами собственного СТО обошлось более 100 000 рублей. Если бы работу проводили в стороннем сервисе, то затраты минимум бы утроились. И подтверждением тому будет цифра расчета страховых выплат по данному ДТП, которую мы дадим в конце статьи.
Что касается мотора, то, увы, без его разборки и ремонта дело также не обошлось. В ходе дефектовки был выявлен повышенный износ вкладышей по двум шейкам коленчатого вала и сильный износ газораспределительного механизма, вызванный проворотом двух толкателей штанг привода клапанов. Ремонт, выполненный по обходным технологиям, обошелся в 400 000 рублей. Для справки: проворот толкателей в колодцах, расположенных в блоке цилиндров, приводит к нарушению их геометрии и разрушению паза под направляющую, что, по сути, приговаривает блок цилиндров под списание.
Собственно говоря, именно так и поступили бы на СТО официального дилера марки. Но российские ремонтники славятся своей смекалкой и способностью находить пути решения сложных задач с минимальными финансовыми затратами.
К озвученным выше затратам прибавились дополнительно 70 000 рублей на приведение в рабочее состояние тормозов — замена тормозных дисков, колодок, переборка суппортов с применением полных ремонтных комплектов. Останется купить новые шины и можно выпускать машину на линию. Итого, только для постановки грузовика на линию к его цене уже пришлось добавить 570 000 рублей, что увеличило суммарные затраты на покупку тягача практически до двух миллионов рублей.
А можно было заглянуть в прошлое машины, чтобы узнать о ее жизни до покупки? Да. Для этого есть уникальный онлайн-сервис — «Автотека». Ради интереса мы «пробили» грузовик по доступным ресурсу базам, и вот что нам удалось выяснить. Начнем с хорошего. Никаких ограничений на регистрацию, залогов или сведений о розыске обнаружено не было. То есть машина оказалась юридически чистой. В графе «собственники» значилось два владельца — прошлый (продавец) и нынешний (покупатель). База выдала информацию о пройденных техосмотрах (семь записей) с указанием пробегов, на которых они выполнялись. Это важная информация, которая позволяет оценить интенсивность эксплуатации техники. Это помогло и нам получить весьма ценную информацию. Так, система вывела график изменения пробега машины с привязкой к годам. И в последний период кривая резко пошла вверх. Это означает, что, перед тем как выставить грузовик на продажу, его эксплуатировали особенно интенсивно. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.
А дальше открылись неприятные моменты. База по ДТП отразила информацию по шести инцидентам, которые случились в период с 2016 по 2020 год. И если первые пять аварий обошлись страховыми выплатами от 40 до 80 тысяч рублей, то ущерб от последней, которая случилась в 2020 году, превысил полмиллиона рублей. Это и есть то самое ДТП, в котором была сильно повреждена кабина тягача. Владей покупатель данной информацией заранее — не понес бы затрат на 570 000 рублей, которые пришлось вывести из оборота компании. Мораль из сказанного выше — доверяй, но проверяй. А для проверки используй сведения из онлайн-базы данных «Автотека».