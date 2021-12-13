Как не «сесть в лужу» при покупке грузовика?

После прибытия машины на новое место дислокации ее загнали в сервисный центр (у парка он собственный), где механиками была выполнена полная диагностика машины, в результате которой было выявлено: нарушение геометрии кабины, отклонения в работе мотора. На фоне их остальные недочеты казались мелочью. Но делать нечего. Акт приемки/передачи транспортного средства подписан, средства перечислены, претензий на момент сделки не имелось. Юридически сделка прошла без сучка и задоринки.

Деньги потрачены, машина необходима, следовательно, нужно устранять неполадки и выводить тягач на линию. Начали с кабины. Кстати, внешне, если смотреть издалека, к ней придраться сложно. Но замеры по контрольным точкам на стапеле (кабина была демонтирована с рамы) показали уход размеров. Детальный осмотр точек сварки и швов показал, что в недалеком прошлом имели место быть масштабные кузовные работы с заменой многих элементов. Что повлекло разрушения кабины? То ли грузовик лег на бок, то ли врезался в препятствие, расположенное выше его рамы (удар пришелся в верхнюю часть кабины), — останется загадкой. Кстати, про раму мы упомянули неслучайно. К ее геометрии вопросов нет. Следов ее ремонта не обнаружено. Исправление ошибок прошлого ремонта силами собственного СТО обошлось более 100 000 рублей. Если бы работу проводили в стороннем сервисе, то затраты минимум бы утроились. И подтверждением тому будет цифра расчета страховых выплат по данному ДТП, которую мы дадим в конце статьи.