Почему европейцы хотят покупать Peugeot именно российской сборки

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Ксавье Дюшман, директор альянса Stellantis по региону Евразия, в ближайший год калужский автозавод должен стать ведущим экспортёром автотехники на рынок Евросоюза, так как планируемый объем поставок — свыше 30 000 автомобилей.

- Немецкие клиенты очень требовательны. Поэтому мы проводили специальные клиентские тесты, и немецкие потребители были крайне удивлены, насколько качественно собраны автомобили, насколько хорошо выполнена антикоррозийная обработка, — отметил г-н Дюшман.

Кроме того, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», еще одним важным проектом на заводе «ПСМА Рус» станет запуск производства механических коробок передач. Сборка трансмиссий стартует до конца 2022 года, при этом компания ведет активную работу, чтобы углубить локализацию агрегата.

Вдобавок под Калугой создается экспортный хаб на базе «ПСМА Рус» для поставок автомобилей коммерческого сегмента и двигателей на международные рынки. Еще одно направление развитие сборочной площадки — выпуск новой коммерческой модели Fiat Scudo.

Другая не менее интересная новость от концерна Stellantis — неожиданное возвращение на российский рынок модели Opel Astra. И портал «АвтоВзгляд» первым разузнал подробности грядущего «камбэка».