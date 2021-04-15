Почему газ для большого грузовика — это очень выгодно

Эту тему мы решили затронуть по одной простой причине: в России сразу несколько автомобильных марок начали предлагать тяжелые грузовики, потребляющие метан. Они сразу изготовлены и сертифицированы как газовые, а значит, владельцам такой техники не придется обивать бюрократические пороги — купил и эксплуатируешь. Вот только решаются на покупку считанные единицы. Во многом — из-за откровенного незнания матчасти.

Например, есть мнение, будто газовый мотор по своим характеристикам обязательно будет отставать от дизельного аналога. Но это не так. В качестве примера приведем рядную 13‑литровую «шестерку» Scania, которая на метане выдает 410 л. с. и 2000 Н·м при 1100—1400 об/мин. Ее чисто дизельный аналог при аналогичном объеме развивает 400 л. с. и 2100 Нм при 1000—1300 об/мин. То есть разница совсем невелика!

Зато ресурс газового мотора, работающего по циклу Отто, примерно вдвое выше. Причина — в меньших ударных нагрузках и лучших условиях смазки. В частности, масляная пленка не смывается со стенок жидким топливом, а метан не содержит вредоносной серы. Последняя, как известно, радикально сокращает срок службы моторного масла, а также подрывает здоровье дорогой топливной аппаратуры common rail.