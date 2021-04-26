Подрывая устои: удивительные решения грузовиков MAN нового поколения

Рестайлинг или действительно новое поколение? В плане двигателей и трансмиссии свежий MAN полностью повторяет предшественника. Так попросили перевозчики: при создании новинки, которая заняла около 5 лет, немцы опросили 700 водителей и 300 компаний из 16 стран. Эти же люди сказали, что их полностью устраивает кабинный модуль.

Впрочем, некоторым изменениям кабина все же подверглась. У нее теперь другие двери и крыши, а на передке появилась «морда льва»: по замыслу дизайнеров прищуренные фары напоминают глаза хищника, а большая глянцевая вставка — его нос.

Интересно, что разработчики уделили особое мнение удобству входа-выхода. Говорят, что забираться на верхотуру кабины стало удобнее, даже когда дверь открыта неполностью (скажем, на тесной стоянке). Впрочем, включить аварийную сигнализацию или завести мотор можно, стоя на земле — для этого на двери появились удобные кнопки.