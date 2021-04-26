Подрывая устои: удивительные решения грузовиков MAN нового поколения

Рестайлинг или действительно новое поколение? В плане двигателей и трансмиссии свежий MAN полностью повторяет предшественника. Так попросили перевозчики: при создании новинки, которая заняла около 5 лет, немцы опросили 700 водителей и 300 компаний из 16 стран. Эти же люди сказали, что их полностью устраивает кабинный модуль.
Впрочем, некоторым изменениям кабина все же подверглась. У нее теперь другие двери и крыши, а на передке появилась «морда льва»: по замыслу дизайнеров прищуренные фары напоминают глаза хищника, а большая глянцевая вставка — его нос.
Интересно, что разработчики уделили особое мнение удобству входа-выхода. Говорят, что забираться на верхотуру кабины стало удобнее, даже когда дверь открыта неполностью (скажем, на тесной стоянке). Впрочем, включить аварийную сигнализацию или завести мотор можно, стоя на земле — для этого на двери появились удобные кнопки.
Интерьер — совершенно новый: с выверенной эргономикой, цифровой панелью приборов, сиденьями Recaro и множеством удобных штучек вроде выдвижных ящиков и холодильника под кроватью. Также подметим жесткий складной столик, расположенны справа, а также пассажирское кресло-трансформер, из которого можно соорудить целую обеденную зону.
И никаких странноватых новвоведений вроде камер вместо зеркал заднего вида. Более того, пока «легковые» производители один за другим отказываются от физических кнопок, MAN наоборот соорудил большую шайбу для управления медиасистемой: дескать, это водители попросили сделать большую удобную «крутилку», поскольку сенсорным экраном неудобно пользоваться во время движения.
Еще один «подрыв устоев» — пусть небольшой, но «горб» посередине кабины, тогда как конкуренты считают, что пол должен быть идеально ровным. Но опять же: организовать ступеньку порекомендовали дальнобойщики, которые хотят, чтобы «отсек» делился на «чистую» и «грязную» площади. В общем, здесь абсолютно все сделано «по просьбам трудящихся».
Двигатели, как уже было сказано, остались прежними. Разве что на смену хорошо известному мотору D20 объемом 10,5 литра пришел девятилитровый D15, но эта рокировка случилась еще прошлой весной. Коробка передач — роботозированная, марки ZF, притом управление ею выведено на правый подрулевой рычажок. Говорят, что классической «механики» на тягачах больше не будет.
К слову, специально для России заготовлена техника экологического класса «Евро-5» — в этом исполнении машина стоит дешевле, чем вариант «Евро-6», а вдобавок «европятые» двигатели менее капризны к качеству топлива.
И еще одна важная ремарка. Грузовики «со львом на кабине» получили полностью новую электронную архитектуру, которая готова поддерживать самую современную ездовую электронику. Но перевозчики, больше всего ценящие простоту и надежность, могут быть спокойны: мановцы заверяют, что электросистема вышла на редкость толковой и безотказной.
Любопытно, что MAN предпочитает не называть базовую цену тягача. Сейчас объясним почему, но сначала добавим: по данным портала «АвтоВзгляд», купить машину 4х2, оборудованную 440-сильным мотором, можно примерно за 8 000 000 рублей. (То есть на полмиллиона дороже, чем просят за флагманский КамАЗ-54901).
Что касается нежелания раскрывать прайс-листы, то, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев, российского потребителя все меньше интересует базовая стоимость автомобиля: «Он хочет, чтобы в комфортный для него лизинговый платеж также входили телематические услуги и сервисные контракты».
Поэтому немцы готовы предложить не только программы обслуживания и фирменную телематику, но и круглосуточную техническую поддержку. А чтобы как можно больше перевозчиков узнало об этих возможностях и самих машинах, будущим летом пройдет глобальный автопробег по маршруту Москва—Владивосток.