Из «Газона Next» сделали огромную «еврофуру»

Взяв за основу «Газон Next» C41RB3 со стандартной колесной базой, доработчики оснастили его спальным отсеком и седельно-сцепным устройством. В качестве «компаньона» был создан полуприцеп длиной 13,6 метра, чтобы на выходе получилась «сцепка», способная возить 7 тонн груза.

Добавим, что такие «фуры» (правда, бескапотные) довольно часто вречаются на дорогах Европы, но в России это, скорее, экзотика. Тем не менее, при цене 5 300 000 рублей подобный автопоезд наверняка заинтересует перевозчиков.

При этом компания «Профтрейлер» не только торгует новыми тягачами, но и делает их из подержанных «одиночек»: то есть клиент может заказать установку «седла» на свой грузовик.

Отдельно отмечается, что автопоезд на базе «Газона» не попадает под систему «Платон». Что это такое, перевозчикам рассказывать не надо: с 2015 года всем транспортным средствам полной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам России нужно платить.

Каждый километр движения большегруза обходится в 2 рубля 34 копейки. Не сказать, чтобы много, но некоторые фирмы — и в особенности частники — предпочли перейти на машины «полегче», дабы ездить по «федералкам» бесплатно.