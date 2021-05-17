Как самому собрать электромобиль?

Получит ли проект «Грузовик МОСКВА» развитие — пока сказать сложно. Важно другое. В многочисленных подобных «стартапах» прослеживается принцип модульного построения электромобиля. По сути, машина собирается из готовых или адаптированных под конкретную конструкцию блоков, что снижает затраты и экономит время на разработку.
Самым главным элементом любого электромобиля, пожалуй, является батарейный блок, от эффективности работы которого в итоге в машине зависит абсолютно все: от возможности пользоваться различным опциональным оборудованием (мультимедийная система, кондиционер, обогревы стекол, зеркал, сидений и т. д.) до самого главного параметра, запаса хода транспортного средства.
Иными словами, электромобиль обязан иметь на борту эффективные источники электрического тока. Причем способность батарей отдавать энергию и принимать заряд напрямую зависит от температурных условий, в которых они находятся, а именно комфортный для аккумуляторов температурный диапазон достаточно узок. Поэтому модуль питания помимо АКБ должен включать в себя еще и эффективную «климатическую» систему их жизнеобеспечения. И, конечно, должна присутствовать электронная система, которая будет грамотно управлять всем этим «энергетическим хозяйством». Вот и получается, что, в идеале, батарейный комплекс должен быть разработан одним производителем, который обеспечит грамотное взаимодействие всех его составляющих и поможет с интеграцией в конкретное транспортное средство.
Одним из немногих таких производителей в Европе является немецкая фирма Webasto. Опыта по созданию различного климатического оборудования для автомобилей, от подогревателей охлаждающей жидкости и воздуха до кондиционеров и управляющей электроники немцам не занимать. И, естественно, Webasto принимает активнейшее участие в разработке электрических обогревателей и кондиционеров для электромобилей разных производителей. По сути, для реализации собственного проекта «система питания электромобиля» у компании отсутствовали сами аккумуляторы, которые бы могли эффективно запасать и отдавать электроэнергию. Инженеры Webasto разработали модули собственной конструкции на базе аккумуляторных ячеек от одного из лидеров отрасли, объединив их в прочном долговечном корпусе с продуманным расположением подключений электрики, электроники и системы терморегуляции.
Так у компании появилась возможность формировать блоки батарей мощностью до 350 кВт и напряжением 400/800 Вольт. Данные параметры перекрывают потребности большинства проектов по переводу коммерческой техники на электротягу.
Так как полноценный современный электромобиль предполагает полный отказ от иных, кроме электричества, источников энергии на борту, то инженерам Webasto пришлось решать довольно непростую задачу по созданию жидкостной «климатической системы», которая бы работала как на создание микроклимата в салоне транспортного средства, так и на обеспечение требуемого температурного режима работы батарейного блока. Производители часто ставят задачу разработки полностью электрического транспортного средства «zero emission», так что традиционный котел, работающий на жидком топливе, использовать нельзя.
Поэтому в сравнительно короткие сроки был разработан высокоэффективный высоковольтный нагреватель (HVH) мощностью до 10 кВт, представляющий из себя плоский модуль объемом 2,5 л и весом 2,6 кг, внутри которого заключен теплообменник с поверхностью сложной формы.
Благодаря использованию современных материалов и передовых технологий КПД данного нагревателя превышает 97%! Это означает, что фактически вся расходуемая HVH электроэнергия превращается в тепловую и, что еще важнее, передается теплоносителю.
Таким образом, поставленная перед инженерами задача была решена и, как показали ходовые испытания на разных типах транспортных средств, батарейные блоки даже при сильных морозах находятся в «комфортных» условиях. Следовательно, АКБ способны, когда требуется, отдавать максимальный ток и принимать заряд при подключении к штатной системе зарядки или в режиме рекуперации — когда мотор переходит в режим генератора и кинетическая энергия автомобиля преобразуется в электрическую. В настоящее время высоковольтные нагреватели HVH уже поступают на сборочные конвейеры ряда автозаводов, например Ford Motors. По данному направлению Webasto работает и с небольшими компаниями, которые занимаются переоборудованием транспортных средств, например, грузовиков, на электрический привод. Ярким примером тому может служить и упомянутый нами грузовик «Москва».
Как мы уже сказали выше, создание блока питания для электромобилей включает в себя также разработку и интеграцию системы управления, которая будет контролировать состояние батареи, распределять нагрузку на каждую «ячейку» и управлять процессом зарядки «банок» в зависимости от их остаточной эффективной емкости и уровня заряда. Электроника отвечает и за температурный режим батарей, для чего контроллер определяет требуемую температуру охлаждающей жидкости в контуре и интенсивность ее циркуляции. Так вот, в нашем случае контроллер и программное обеспечение, которое в него «залито», также разработаны инженерами Webasto, что гарантирует грамотную работу системы в любых погодных условиях и состоянии батарей.
Благодаря развитию модульного принципа построения электромобилей многочисленные компании получили возможность работать с готовыми блоками, что послужило в частности, бурному развитию перевода транспорта на электротягу в ряде стран.
Так, в США это уже целая индустрия. По сути, машина превращается в некую сборку (аналогично, например, компьютеру), которую комплектуют из готовых модулей разных производителей, получая на выходе тот или иной результат. В России развитие этой индустрии тоже не за горами. И здесь незаменимой будет помощь компаний, уже имеющих опыт на зарубежных рынках и при этом представленных в нашей стране, таких, как Webasto.