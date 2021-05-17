Как самому собрать электромобиль?

Иными словами, электромобиль обязан иметь на борту эффективные источники электрического тока. Причем способность батарей отдавать энергию и принимать заряд напрямую зависит от температурных условий, в которых они находятся, а именно комфортный для аккумуляторов температурный диапазон достаточно узок. Поэтому модуль питания помимо АКБ должен включать в себя еще и эффективную «климатическую» систему их жизнеобеспечения. И, конечно, должна присутствовать электронная система, которая будет грамотно управлять всем этим «энергетическим хозяйством». Вот и получается, что, в идеале, батарейный комплекс должен быть разработан одним производителем, который обеспечит грамотное взаимодействие всех его составляющих и поможет с интеграцией в конкретное транспортное средство.

Одним из немногих таких производителей в Европе является немецкая фирма Webasto. Опыта по созданию различного климатического оборудования для автомобилей, от подогревателей охлаждающей жидкости и воздуха до кондиционеров и управляющей электроники немцам не занимать. И, естественно, Webasto принимает активнейшее участие в разработке электрических обогревателей и кондиционеров для электромобилей разных производителей. По сути, для реализации собственного проекта «система питания электромобиля» у компании отсутствовали сами аккумуляторы, которые бы могли эффективно запасать и отдавать электроэнергию. Инженеры Webasto разработали модули собственной конструкции на базе аккумуляторных ячеек от одного из лидеров отрасли, объединив их в прочном долговечном корпусе с продуманным расположением подключений электрики, электроники и системы терморегуляции.