Армия США начала закупать грузовики КрАЗ

Заказчиком выступила компания «US21 Inc.» из штата Вирджиния, занимающаяся поставками техники для правительства, Министерства обороны и других госучреждений США. Что касается конкретного контракта, то сейчас полуживой ураинский автозавод будет должен поставлять двухосные грузовики 4х4: бортовые автомобили, простые шасси, а также цистерны для воды и топлива.

Скорее всего, в США отправятся древние «капотники» КрАЗ-5233ВЕ «Спецназ» грузоподъемностью 6 тонн. Впрочем, в кразовской гамме также присутствует более современных бескапотник КрАЗ В6.2МЕХ. Какую модель выбрали заокеанские вояки, будет объявлено позже.

Сам факт таких закупок вызывает недоумение: зачем американцам вдруг понадобились, мягко говоря, не самые совершенные украинские вездеходы? Скорее всего, это дружеский жест со стороны тамошних властей, ведь контракт на 50 млн. долларов может здорово оживить экономику наших западных соседей.

При этом не факт, что купленные грузовики отправятся за океан: вполне возможно, что им предстоит служить под звездно-полосатым флагом на военных базах США, что разбросаны буквально по всему мира.

И продолжая тему комтранса. КамАЗ начал ставить на свои грузовики китайские моторы. Как уверяет производитель, по своим характеристикам новинка не уступает известным аналогам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил другие подробности об этой модели.