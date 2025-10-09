Подстаканник в «классику»: умельцы решили давнюю проблему владельцев «Жигулей»

Всем хороши классические модели «Жигулей»: и недорогие, и ремонтопригодные, да и с запчастями проблем нет. Оттого и популярны чрезвычайно у самых разных социальных и возрастных групп автолюбителей. Однако эксплуатировать «жигу» сегодня все-равно непросто: многих опций не хватает, того же подстаканника. Правда, этот вопрос «русские левши» сумели решить весьма элегантным способом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вазовская «классика», повторим, до сих пор самый востребованный класс автомобиля в России. Да, огромный массив «Жигулей» на вторичном рынке уже стал тем самым народным автомобилем, который можно купить по цене смартфона, отремонтировать в любом гараже, заказав запчасти по весьма приемлемой цене на маркетплейсе.

Из необходимого — лишь тривиальный набор инструмента, время и высокоскоростной интернет: намедни с таким набором юные, но уже подающие надежды автовладельцы перебирали мотор на вакантном месте у помойки. Судя по всему — перебрали: утром автомобиля на месте уже не было. Однако есть у медали и обратная сторона.

После любого относительно современного автомобиля ездить на «Жиге» каждый день — задачка на выносливость. И руль крутится тяжело, и кондиционера нет, а чашку кофе или стаканчик чая поставить некуда. Та же беда, к слову, у всех «Волг» и АЗЛК, а также у новенькой с иголочки «Нивы» за миллион рублей: две выштамповки в районе селектора КП ни один вид «тары» при резком старте или столь же дерзком торможении не удержат. Надо «колхозить»!

Первым делом, конечно, все попробовали «универсальные варианты», которые держатся за дефлектор. До первого вылитого на штаны стакана с кипятком — работает. Дальше не пробовали. Следующей ступенью была переработка центрального тоннеля, начинавшего звонко греметь через минуту. Есть, конечно, и дельные варианты, но их цена сопоставима со стоимостью автомобиля, куда его нужно установить. А это уже финансово не целесообразно. Хвала Всевышнему, что есть еще на Руси умельцы, а технологии и оборудование, несмотря на все санкции, к нам возят эшелонами.

Так с помощью 3D-принтера «левши» по всей России начали печатать видоизмененный дефлектор отопителя салона, который устанавливается на место штатного, однако ловким движением руки выдвигается, превращаясь в элегантный стеклоподъемник. Стоит удовольствие — 300-700 рублей (легко найти на маркетплейсах, если забить в поисковой строке «подстаканник в дефлекторе ВАЗ-2104,2105,2107»).

Испытано, по словам продавцев, в огне, воде и «медных трубах», лохань из «Вкусно и точка» держит, так что и с кофейным стаканчиком справится. Устанавливается буквально одной рукой и за 5 минут без перекуров. Гениально? Да! Технологично? Еще как! И вы собрались эту страну задушить санкциями? Соболезнуем.