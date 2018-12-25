Как вернуть деньги за некачественный бензин

Заправляясь на АЗС, каждый водитель вступает в правоотношения по купле-продаже товара, регулируемые Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей». Продавец топлива несет полную ответственность за то, что он реализует, а значит и за причиненный вред чужому имуществу вследствие использования его некачественного товара. Весь ущерб, полученный из-за недостатков продукции, он обязан возместить в полном объеме (закона «О защите прав потребителей»).
Например, в вашей машине возникли проблемы с двигателем, либо с другим узлом или агрегатом, и вы подозреваете, что причина этого кроется в использовании паленого горючего. Доказательством факта покупки топлива считается кассовый чек, который всегда следует сохранять. А свидетельством вреда, нанесенного этим товаром вашему имуществу (автомобилю), является письменное заключение станции технического обслуживания о предполагаемой причине поломки. Кроме того, вам следует взять документы, подтверждающие стоимость всех проведенных в автосервисе работ.