Как вернуть деньги за некачественный бензин

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Предъявить законную претензию администрации АЗС за продажу паленого топлива можно только при условии, если вы докажете, что оно действительно не соответствует установленным ГОСТ. Обычно об этом свидетельствуют два факта — выход из строя автомобиля и результаты проведенной экспертизы, доказывающей, что это произошло из-за «левой» горючки.
Иван Флягин

Заправляясь на АЗС, каждый водитель вступает в правоотношения по купле-продаже товара, регулируемые Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей». Продавец топлива несет полную ответственность за то, что он реализует, а значит и за причиненный вред чужому имуществу вследствие использования его некачественного товара. Весь ущерб, полученный из-за недостатков продукции, он обязан возместить в полном объеме (закона «О защите прав потребителей»).

Например, в вашей машине возникли проблемы с двигателем, либо с другим узлом или агрегатом, и вы подозреваете, что причина этого кроется в использовании паленого горючего. Доказательством факта покупки топлива считается кассовый чек, который всегда следует сохранять. А свидетельством вреда, нанесенного этим товаром вашему имуществу (автомобилю), является письменное заключение станции технического обслуживания о предполагаемой причине поломки. Кроме того, вам следует взять документы, подтверждающие стоимость всех проведенных в автосервисе работ.

Следующий этап — досудебная независимая экспертиза горючего. Чтобы не ошибиться в организации, специализирующейся на подобных услугах, следует обязательно требовать от ее представителей договор на оказание экспертных услуг, аттестат аккредитации лаборатории, документы на право оказывать экспертную оценку и, конечно, заключение по результатам проведенного анализа. Средняя стоимость такого сервиса в столице варьируется в зависимости от комплекса исследований горючего от 8 000—10 000 до 30 000—40 000 рублей. Эти расходы необходимо включить в общий список требуемых компенсаций.

Копии всех перечисленных документов, следует приложить к письменной претензии, адресованной в АЗС, где вам продали паленое топливо. Вы должны указать требование возместить деньги за некачественный товар, а также все понесенные в связи с этим расходы. Обязательно зафиксируйте ссылку на закон, дату покупки приобретенного горючего, его тип, марку и объем.

Представитель АЗС должен принять у вас все документы с их описью строго под расписку, зафиксировав дату. Если в течение десяти дней не последует никакого ответа, смело обращайтесь с указанным пакетом документов в суд. Хотя, когда все бумаги, доказывающие факт противозаконных действий АЗС, оформлены правильно, обычно дело до суда не доходит, и продавец идет клиенту навстречу.

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5 января 2019
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