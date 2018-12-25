Как вернуть деньги за некачественный бензин

Следующий этап — досудебная независимая экспертиза горючего. Чтобы не ошибиться в организации, специализирующейся на подобных услугах, следует обязательно требовать от ее представителей договор на оказание экспертных услуг, аттестат аккредитации лаборатории, документы на право оказывать экспертную оценку и, конечно, заключение по результатам проведенного анализа. Средняя стоимость такого сервиса в столице варьируется в зависимости от комплекса исследований горючего от 8 000—10 000 до 30 000—40 000 рублей. Эти расходы необходимо включить в общий список требуемых компенсаций.

Копии всех перечисленных документов, следует приложить к письменной претензии, адресованной в АЗС, где вам продали паленое топливо. Вы должны указать требование возместить деньги за некачественный товар, а также все понесенные в связи с этим расходы. Обязательно зафиксируйте ссылку на закон, дату покупки приобретенного горючего, его тип, марку и объем.

Представитель АЗС должен принять у вас все документы с их описью строго под расписку, зафиксировав дату. Если в течение десяти дней не последует никакого ответа, смело обращайтесь с указанным пакетом документов в суд. Хотя, когда все бумаги, доказывающие факт противозаконных действий АЗС, оформлены правильно, обычно дело до суда не доходит, и продавец идет клиенту навстречу.