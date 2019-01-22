Сейчас, когда значительную часть страны накрыли аномальные холода, вопрос: «Как грамотно защитить солярку от замерзания?», актуален как никогда. И очевидно, что в первую очередь данный аспект тесно взаимосвязан с проблемой приобретения качественного горючего. И вот тут, как выяснил портал «АвтоВзгляд», возникают прблемы…
Как правило, большинство владельцев дизельных автомобилей знает, что с наступлением морозов надо использовать сезонное, так называемое зимнее дизтопливо. Речь идет о специальных сортах солярки, температурные характеристики которых обеспечивают ее нормальное прокачивание по топливному насосу высокого давления (ТНВД ) и трубопроводам в морозные дни. Отметим, что в нашей стране даже приняты нормативные документы, согласно которым реализуемое на АЗС дизтопливо должно (в зависимости от местных климатических факторов и времени года) обладать определенными низкотемпературными характеристиками, рекомендованными для того или иного конкретного региона.
Но это, как говорится, на бумаге. А в действительности многие производители дизтоплива не придерживаются предписанных рекомендаций и стремясь сэкономить, отправляют в продажу солярку, которая превращается в «студень» уже на 20-градусном морозе. Почему же она замерзает?
Следует помнить, что физико-химические свойства солярки существенно меняются при низких температурах. В состав этого вида топлива входят парафины, которые при понижении температуры начинают кристаллизоваться, отчего солярка мутнеет, а ее вязкость растет. При дальнейшем понижении температуры, в топливе начинают формироваться мельчайшие сгустки парафинов (гель), который постепенно забивает микропоры фильтра, фактически блокируя подачу загустевшего горючего к узлам топливной аппаратуры. В итоге дизель просто не заводится.
К слову, температура, при которой топливный дизельный фильтр уже не прокачивается, называется предельной температурой фильтруемости (ПТФ). И владельцам дизельных авто необходимо четко понимать, что именно ПТФ (а не какой-то другой параметр) является главным температурным показателем, которому следует уделять пристальное внимание при использовании солярки зимой. Например, если среднесуточная температура в вашем регионе составляет −25 С, то нужно заправляться дизтопливом с ПТФ, равным примерно −28…-30 С.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», обеспечить дизтопливу требуемую ПТФ можно с помощью специальной депрессорной присадки (антигеля), которую в нужном количестве следует добавить в бак одновременно с заправкой топливом. И вот здесь нужно быть особенно внимательным! Многие производители автохимии в своих дозировочных таблицах, указанных на флаконах антигелей, помимо температуры фильтруемости пишут еще и значения так называемой температуры замерзания (застывания) дизтоплива. Вариант такой таблицы приведен выше. Упоминание данного параметра как минимум бессмыслено по своей сути. Судите сами — если даже жидкая солярка, в которой на морозе появился гель, уже не проходит через фильтр, то о застывшей и вовсе речь вести не стоит.
Между тем, упоминание двух разнотипных температурных параметров может запутать неопытного водителя и привести либо к неправильному выбору продукта, либо к ошибкам в дозировке препарата. Тогда, в лучшем случае, его действие окажется неэффективным, а в худшем будет чревато весьма серьезными проблемами для силового агрегата.
Пожалуй, единственным антигелем, в котором грамотно и недвусмысленно формулируется его действие, является немецкая депрессорная присадка Diesel fliess-fit от фирмы Liqui Moly, при разработке которой, кстати, были учтены особенности российского дизтоплива.
Добавление Diesel fliess-fit позволяет существенно (до −31º С) понизить температуру загустевания солярки и, как подчеркивают разработчики, заодно улучшить ее цетановое число. Продукт выпускается в двух вариантах — в виде концентрата, а также в виде подготовленного к заливке препарата, рассчитанного примерно на 60 л горючего.
Важно отметить, что перед тем, как средство стало поступать в розничные торговые сети, оно прошло сравнительные комплексные испытания в Российском государственном университете нефти и газа им. Н. М. Губкина. Результаты тестов показали, что Diesel fliess-fit не только улучшает низкотемпературные свойства дизельного топлива, но и заметно повышает его смазывающую способность.