Как грамотно защитить солярку от замерзания

Как правило, большинство владельцев дизельных автомобилей знает, что с наступлением морозов надо использовать сезонное, так называемое зимнее дизтопливо. Речь идет о специальных сортах солярки, температурные характеристики которых обеспечивают ее нормальное прокачивание по топливному насосу высокого давления (ТНВД ) и трубопроводам в морозные дни. Отметим, что в нашей стране даже приняты нормативные документы, согласно которым реализуемое на АЗС дизтопливо должно (в зависимости от местных климатических факторов и времени года) обладать определенными низкотемпературными характеристиками, рекомендованными для того или иного конкретного региона.

Но это, как говорится, на бумаге. А в действительности многие производители дизтоплива не придерживаются предписанных рекомендаций и стремясь сэкономить, отправляют в продажу солярку, которая превращается в «студень» уже на 20-градусном морозе. Почему же она замерзает?