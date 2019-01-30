Как правильно проезжать снежный перемет на трассе

Перемет или сугроб на проезжей части — одна из самых опасных и сложных в преодолении «изюминок» зимней дороги. Как не «обжечься» на внезапно возникшем препятствии, правильно «взять высоту» и пройти это испытание с гордо поднятой головой, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Давно в центральном регионе не было столь снежной зимы: снегопад имени 26—27 января 2019 года установил множество рекордов как по количеству осадков на квадратный метр, так и по количеству аварий. Зимние ДТП особенно опасны тем, что первый водитель, совершивший ошибку, становится катализатором множества других аварий: «догоняют», «совершают вынужденный маневр» и так далее. Одной из самых распространенных первопричин массовых столкновений становится перемет — сугроб, который нанесло ветром на полотно дороги. Как правильно себя вести, когда впереди внезапно замаячила куча снега?
Перво-наперво, надо постараться снизить скорость. Делать это нужно постепенно, воспользовавшись не только педалью тормоза, но и тандемом двигателя и коробки передач. Сбавив показатель до 40—60 км/ч, нужно ответить на важный вопрос: есть ли возможность без последствий объехать перемет по соседней полосе, не подрезая поток? Помните, что резкие движения рулем приведут к куда более страшным последствиям — гололед никто не отменял. Плавность совершения маневра — залог успеха.
Если можно объехать — нужно объехать. Но это, как правило, идеальное стечение обстоятельств, которое случается слишком редко. Вероятнее всего, сугроб придется брать «ходом». В этой ситуации стоит четко запомнить: ни в коем случае не пытайтесь крутить рулем, въезжайте в препятствие на «прямых» колесах. Тогда и только тогда будет максимально возможный контакт покрышки с покрытием, который дает минимальный шанс выбраться из сугроба без повреждений. Не бойтесь за бампер или радиатор: вероятность, что вы его повредите в перемете куда меньше, чем момент заноса и последующего полета в кювет.
Колеса — прямо, руки на руле, скорость — 40 км/ч. Проходим препятствие ходом, по возможности не добавляя газку и не нажимая на тормоз. Любой автомобиль, даже самый крохотный и легкий, способен весом такой сугроб промять. Главное — удержать машину в заданной траектории во время и сразу после перемёта, когда покрышки наконец-то соприкоснуться с твердой поверхностью асфальта. Ведь сделают они это не синхронно: существует опасность, что одно из ведущих колес первым достигнет «тверди» и зацепится. Если в этот момент нажать на педаль акселератора, то можно спровоцировать занос. Оставим эксперименты для лучших времен: увеличивать скорость можно лишь в тот момент, когда машина «приземлилась» на все четыре «лапы». Как кот.
Зимнее путешествие наполнено различными сложностями до краев и значительно опаснее летнего. Но раз уж «нелегкая» выгнала из-под одеяла, то подойти к предстоящему автомобильному маршруту нужно ответственно. Перемет и гололедица преодолимы, если водитель морально к ним готов. И хорошо знаком с правилами управления автомобилем зимой.