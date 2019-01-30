Как правильно проезжать снежный перемет на трассе

Если можно объехать — нужно объехать. Но это, как правило, идеальное стечение обстоятельств, которое случается слишком редко. Вероятнее всего, сугроб придется брать «ходом». В этой ситуации стоит четко запомнить: ни в коем случае не пытайтесь крутить рулем, въезжайте в препятствие на «прямых» колесах. Тогда и только тогда будет максимально возможный контакт покрышки с покрытием, который дает минимальный шанс выбраться из сугроба без повреждений. Не бойтесь за бампер или радиатор: вероятность, что вы его повредите в перемете куда меньше, чем момент заноса и последующего полета в кювет.

Колеса — прямо, руки на руле, скорость — 40 км/ч. Проходим препятствие ходом, по возможности не добавляя газку и не нажимая на тормоз. Любой автомобиль, даже самый крохотный и легкий, способен весом такой сугроб промять. Главное — удержать машину в заданной траектории во время и сразу после перемёта, когда покрышки наконец-то соприкоснуться с твердой поверхностью асфальта. Ведь сделают они это не синхронно: существует опасность, что одно из ведущих колес первым достигнет «тверди» и зацепится. Если в этот момент нажать на педаль акселератора, то можно спровоцировать занос. Оставим эксперименты для лучших времен: увеличивать скорость можно лишь в тот момент, когда машина «приземлилась» на все четыре «лапы». Как кот.