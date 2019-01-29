Сколько россиян готовы отказаться от личного авто

Аналитики компании Ford поинтересовались у отечественных автолюбителей, готовы ли они поменять в ближайший десяток лет личную машину на какую-нибудь альтернативу. Но подавляющее большинство, а точнее 72% респондентов, не видят жизни без своего автомобиля, не соглашаясь пожертвовать ни комфортом, ни мобильностью.

14% участников исследования так же не хотят отказываться от личного транспорта окончательно и бесповоротно, но готовы не пользоваться им каждый день, а только в выходные и отпуска для дальних поездок.

Еще 9% опрошенных оказались нерешительными: они допускают мысль о том, что их жизнь может протекать без собственной машины, но пока не определились с окончательным ответом.

И последние 5%, в большинстве своем жители мегаполисов, вполне готовы променять автомобиль на проездной на общественный транспорт или каршеринговые машины.

Стоит напомнить, что специалисты Ford довольно часто проводят интересные соцопросы, дающие более детальное представление о мире автомобилей и автомобилистов. Недавно, например, аналитики интересовались у людей, кому они больше доверяют — незнакомым водителям или машинам с бездушным автопилотом. В этом опросе победили беспилотники.