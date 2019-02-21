3 очень простых способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто

Первое, с чего рекомендуют начинать профессионалы, это хорошая педантичная уборка салона, желательно с применением специальной химии или хотя бы бытовых очистителей. Промыв салон «как следует», надо дать автомобилю проветриться и просохнуть.

Так же во время мойки часто локализуются истинные причины неприятно запаха: завалившийся под кресло «бычок» от неаккуратного курильщика, забытое пятно или следы вывозимого с дачи мусора. Ничто так не «украсит» внутреннюю атмосферу авто, как пролитый рассол от кильки в томатном соусе!

Увы, зачастую мало просто отскоблить внутреннее убранство «до блеска». Некоторые запахи, например табака или домашних любимцев, въедаются в обшивку так сильно, что нужно применять особые навыки. И не скупиться на количество процедур. Мероприятие займет время, но результат превзойдет все ожидания.