3 очень простых способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто

Ароматизаторы, «елочки», «пахучки» и тому подобный ассортимент соответствующей полки автомагазинов не всегда справляется со въевшимися запахами. Дело в том, что подобные товары запах не поглощают, а пытаются его закамуфлировать или перебить более яркими, насыщенными нотами своих ароматов. Но проблему-то таким образом не решить! Чтобы разобраться, как можно кардинально решить вопрос, портал «АвтоВзгляд» обратился к реставраторам автомобилей, которые часто сталкиваются с подобными проблемами при восстановлении долго простоявших без движения авто.
Первое, с чего рекомендуют начинать профессионалы, это хорошая педантичная уборка салона, желательно с применением специальной химии или хотя бы бытовых очистителей. Промыв салон «как следует», надо дать автомобилю проветриться и просохнуть.
Так же во время мойки часто локализуются истинные причины неприятно запаха: завалившийся под кресло «бычок» от неаккуратного курильщика, забытое пятно или следы вывозимого с дачи мусора. Ничто так не «украсит» внутреннюю атмосферу авто, как пролитый рассол от кильки в томатном соусе!
Увы, зачастую мало просто отскоблить внутреннее убранство «до блеска». Некоторые запахи, например табака или домашних любимцев, въедаются в обшивку так сильно, что нужно применять особые навыки. И не скупиться на количество процедур. Мероприятие займет время, но результат превзойдет все ожидания.
Биология + химия
Чтобы убрать тяжелые запахи подержанной машины, знатоки рекомендуют начать с проверенных, дедовских методов. Добрая вязанка душистых трав, таких как мята и ромашка, чабрец и базилик, разложенная на ковриках в закрытой машине, способна за пару дней серьезно улучшить атмосферу в салоне. Главное — плотно закрыть окна. Но у такой методики есть один серьезный недостаток: травы вызывают приступы аллергии. Да и где найти нужное количество растений в городе да еще и зимой?
Поэтому на смену или в закрепление этого метода сегодня чаще используют промышленный селикагель, который «умеет» не только впитывать влагу, но и неприятные запахи. Купить такой препарат можно в профильных центрах. А еще можно заглянуть в любой зоомагазин. «Кошачий» наполнитель для наших целей подойдет, ведь он тоже разработан с целью впитать неприятный запах!
Восковая терапия
Одним из самых действенных методов по «детоксикации» автомобильного салона стали свечи. Даже самая обыкновенная и дешевая представительница этого заслуженного источника света имеет свойство очень здорово убивать неприятный запах. А уж ароматические варианты и вовсе «наглухо» забивают все запахи в замкнутом пространстве.
Внимание, поджигать свечку не нужно! Просто разместить ее в заднем подстаканнике, подлокотнике дивана или на полке в багажнике. Нет подсвечника — не беда. Можно воспользоваться пластиковым стаканчиком, дабы не оттирать воск, если вдруг выглянет солнце. Реставраторы считают, что пара свечей способна за несколько дней полностью очистить от затхлого запаха пассажирский отсек, в котором не было людей десятки лет. Выдохнувшись, аромат воска и отдушек заберет с собой и неприятное «амбре», доставшуюся от нерадивых хозяев.
Финишные процедуры
Чтобы наполнить салон приятным запахом надолго, нужно не бежать за специализированными автомобильными ароматизаторами, а заглянуть в магазин «Все для ванн». Дело в том, что специальные ароматизированные соли гораздо дольше «держатся», впитывают неприятный аромат и стоят значительно дешевле. Рассыпав емкость одной упаковки по нескольким мешочкам из ткани, можно получить запас сильного автомобильного ароматизатора на целый год.
В довершении комплекса очистных мероприятий, можно воспользоваться полиролью для пластика и обработать все подходящие детали салона, а не только торпедо. Полироли «сдобрены» большим количеством отдушки, поэтому справятся с задачей намного продуктивнее «елочки».
,,,Приятный аромат в салоне автомобиля — такой же важный элемент комфорта, как и качественная отделка, кожа и мягкие на ощупь материалы. Время на одну «авторскую» уборку в год найдется у каждого, а немного проверенных методов позволят закрепить результат на долго. И самому хорошо, и гостей принимать комфортно.