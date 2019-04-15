Замена масла перед летним сезоном: инструкция по применению

Жара и постоянный риск перегрева грозит летом абсолютно всем — и старым, и новым — автомобилям, «несущим свой крест» в бетонных джунглях. Может ли автовладелец облегчить эту ношу? Конечно, может! Для этого нужно подготовить машину к сезону и — что очень важно — подобрать правильное моторное масло.
Лика Затворная

Промыв радиатор и освободив подкапотное пространство от зимних отложений, новичок уверенно захлопнет крышку и посчитает миссию по подготовке своего авто к летнему зною полностью выполненной. Почувствует себя знатоком и асом! И только опытный водитель знает, что летом мотору потребуется нечто большее. Чтобы помочь силовому агрегату и предупредить излишние нагрузки, которые плохо скажутся на семейном бюджете, нужно не прогадать с заменой смазочных жидкостей. Как выбрать то, что действительно поможет?

Начинать следует с теории. Во-первых, ключевые свойства любого моторного масла напрямую зависит от его основы — базового масла — а присадки лишь усиливают эффект. Низкокачественную «базу» не спасет ни один, даже самый современный импортный пакет присадок. Во-вторых, нужно понимать, что для дизельного и бензинового двигателя требуются принципиально разные масла. Более того, каждый силовой агрегат получает от производителя список допустимых по характеристикам смазочных материалов, основанный на устройстве мотора и его потребностях. И, наконец, в-третьих, следует разобраться в загадочных цифровых обозначениях, которые большими буквами выведены на каждой канистре. А теперь пройдемся подробнее по каждому пункту.

Бесплатный сыр

Моторы сегодня подвержены невероятным, недопустимым ранее нагрузкам. Погоня за мощностью на малом объеме привела к высокой степени сжатия и вулканическим температурам в подкапотном пространстве. Добавляем сюда городской зной и толкотню в пробках, где двигатель «молотит» без естественного охлаждения, и получим сущий ад по Данте. В таком режиме работы дешевое масло, созданное на бюджетной «базе», не справится с нагрузками «от замены до замены» и перестанет работать, постепенно выгорая, уже к середине межсервисного интервала. Если мотор оснащен турбиной — то еще быстрее.

От нагрузок пакет присадок выпадет в осадок и сгорая, масло забьет каналы и крошечные отверстия в кольцах, а слой между соприкасающимися деталями будет недостаточным. Как результат — скорый выход из строя двигателя, грозящий дорогостоящим ремонтом или даже заменой. Чтобы предупредить повышенный износ и защитить дорогостоящий узел — мотор, напомним, самый «ценный» агрегат в автомобиле — важно осознанно подойти к выбору летнего масла, не скупиться и не верить всезнайкам с автомобильных форумов. Только автопроизводитель знает, что именно подойдет для автомобиля. Например, моторное масло Total QUARTZ INEO First 0W-30 заливается на конвейерах в новые автомобили Peugeot и Citroёn, а Total QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 используется для «первой заливки» в автомобилях концерна Hyundai-KIA. Следовательно, производители автомобилей доверяют конкретному продукту. Такую рекомендацию не опровергнешь.

Полная конкретика

Перед тем, как представить новинку, автопроизводители проводят тысячи часов экспериментов дабы убедиться, что расчеты инженеров верны. Что мотор выдержит те нагрузки, которые на него свалятся в любых, допустимых правилами, условиях эксплуатации. Несмотря на общее конструктивное сходство, все силовые агрегаты имеют свои особенности — толщину маслоотводящих каналов, конструкцию маслосъемных колец, и многое другое — поэтому каждому движку требуется особенное масло, точно подходящее по параметрам. Небольшие изменения, в том числе неверно подобранный смазочный материал, могут вызвать непоправимые последствия. Стоит ли сиюминутная экономия такого риска?

Производители масел также проводят сотни тестов. Лучшая лаборатория — испытания в спортивных соревнованиях. И, скажем, компания Total поставляет масла всем самым популярным ралли-рейдовым командам — Peugeot, «КАМАЗ-Мастер», «ГАЗ Рейд Спорт» — и двигатели проходят мясорубки «Дакаров» и «Шелковых Путей», где нагрузки в сотни раз превышают стандартную городскую «возню» из затора в затор. Вот где жара без всяких эпитетов. Но качественное базовое масло, фирменные пакеты присадок и, самое главное, грамотно подобранные под конкретный силовой агрегат смазочные материалы позволяют пилотам выжимать из машин всю душу, не опасаясь услышать «последнее прости» в глухой пустыне.

Загадочное W

До 1993 года моторные масла жестко делились на летние и зимние, вынуждая автовладельца менять смазку двигателя дважды за 12 месяцев: осенью летнее масло сливали, а весной отправляли на покой уже зимнюю субстанцию. И только в 93-м инженеры разработали специальные загустители, полимеры, которые позволили сделать всесезонный смазочный материал. С тех пор одно и тоже масло обеспечивало проворачиваемость коленвала в зимний период и не замерзало, а летом — гарантировало достаточную толщину масляной пленки.

SAE — классификация моторных масел Общества Автомобильных Инженеров США и общепринятая сегодня во всем мире — позволяет прямо у прилавка получить точную информацию о вязкости, ключевом показатели смазочного материала в холодный и жаркий период, а также о нижнем температурном пороге проворачиваемости коленвала.

Первая цифра всегда идет с буквой W — Winter — зима. Чтобы определить температуру, при которой остается шанс без последствий запустить двигатель, нужно применить «правило 35»: вычитаем из тридцати пяти первую цифру, которая стоит перед литерой «W» и получаем искомые данные. Температура прокачиваемости масла, второй важнейший показатель зимой, всегда будет на пять градусов ниже первого показателя. Например, Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 подойдет для зимней эксплуатации в температурных режимах до −35 градусов по Цельсию и позволит мотору прокачивать ГСМ до −40. Но ключевым источником такой информации для каждого автомобиля является руководство по эксплуатации: если автопроизводитель, исходя из своих разработок, решил что Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 может быть использован только до −25, значит, так тому и быть!

Со второй цифрой в описании моторных масел все еще проще: летний индекс говорит нам о том, какая кинематическая вязкость масла будет при температуре в 100 градусов по Цельсию. Проще говоря, насколько данный смазочный материал будет густым. Чем выше цифра — тем гуще будет моторное масло. Автопроизводитель освободил конечного потребителя от выбора в этом вопросе: летний диапазон моторных масел прописан в мануале каждого авто и не подлежит обсуждению. Самопроизвольные перемены приведут к изменению давления в системе и увеличат нагрузку на узлы и агрегаты.

Вспомнить о том, что нет ничего лучше, чем новое высококачественное масло, нужно до начала жаркого сезона, когда от смазочного материала потребуется весь спектр его свойств. Ценителям заводской документации и соблюдения интервалов обслуживания следует открыть сервисную книжку и заглянуть в графу «тяжелые условия эксплуатации»: в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в жестком ритме, менять масло и фильтры нужно вдвое чаще.…

А теперь изюминка: управление автомобилем в мегаполисе — это тяжелые условия эксплуатации. Так что масло перед летом все же стоит поменять.

23 апреля 2019
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