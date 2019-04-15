Замена масла перед летним сезоном: инструкция по применению

Промыв радиатор и освободив подкапотное пространство от зимних отложений, новичок уверенно захлопнет крышку и посчитает миссию по подготовке своего авто к летнему зною полностью выполненной. Почувствует себя знатоком и асом! И только опытный водитель знает, что летом мотору потребуется нечто большее. Чтобы помочь силовому агрегату и предупредить излишние нагрузки, которые плохо скажутся на семейном бюджете, нужно не прогадать с заменой смазочных жидкостей. Как выбрать то, что действительно поможет?
Начинать следует с теории. Во-первых, ключевые свойства любого моторного масла напрямую зависит от его основы — базового масла — а присадки лишь усиливают эффект. Низкокачественную «базу» не спасет ни один, даже самый современный импортный пакет присадок. Во-вторых, нужно понимать, что для дизельного и бензинового двигателя требуются принципиально разные масла. Более того, каждый силовой агрегат получает от производителя список допустимых по характеристикам смазочных материалов, основанный на устройстве мотора и его потребностях. И, наконец, в-третьих, следует разобраться в загадочных цифровых обозначениях, которые большими буквами выведены на каждой канистре. А теперь пройдемся подробнее по каждому пункту.
Бесплатный сыр
Моторы сегодня подвержены невероятным, недопустимым ранее нагрузкам. Погоня за мощностью на малом объеме привела к высокой степени сжатия и вулканическим температурам в подкапотном пространстве. Добавляем сюда городской зной и толкотню в пробках, где двигатель «молотит» без естественного охлаждения, и получим сущий ад по Данте. В таком режиме работы дешевое масло, созданное на бюджетной «базе», не справится с нагрузками «от замены до замены» и перестанет работать, постепенно выгорая, уже к середине межсервисного интервала. Если мотор оснащен турбиной — то еще быстрее.