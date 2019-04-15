Замена масла перед летним сезоном: инструкция по применению

Полная конкретика

Перед тем, как представить новинку, автопроизводители проводят тысячи часов экспериментов дабы убедиться, что расчеты инженеров верны. Что мотор выдержит те нагрузки, которые на него свалятся в любых, допустимых правилами, условиях эксплуатации. Несмотря на общее конструктивное сходство, все силовые агрегаты имеют свои особенности — толщину маслоотводящих каналов, конструкцию маслосъемных колец, и многое другое — поэтому каждому движку требуется особенное масло, точно подходящее по параметрам. Небольшие изменения, в том числе неверно подобранный смазочный материал, могут вызвать непоправимые последствия. Стоит ли сиюминутная экономия такого риска?

Производители масел также проводят сотни тестов. Лучшая лаборатория — испытания в спортивных соревнованиях. И, скажем, компания Total поставляет масла всем самым популярным ралли-рейдовым командам — Peugeot, «КАМАЗ-Мастер», «ГАЗ Рейд Спорт» — и двигатели проходят мясорубки «Дакаров» и «Шелковых Путей», где нагрузки в сотни раз превышают стандартную городскую «возню» из затора в затор. Вот где жара без всяких эпитетов. Но качественное базовое масло, фирменные пакеты присадок и, самое главное, грамотно подобранные под конкретный силовой агрегат смазочные материалы позволяют пилотам выжимать из машин всю душу, не опасаясь услышать «последнее прости» в глухой пустыне.

Загадочное W

До 1993 года моторные масла жестко делились на летние и зимние, вынуждая автовладельца менять смазку двигателя дважды за 12 месяцев: осенью летнее масло сливали, а весной отправляли на покой уже зимнюю субстанцию. И только в 93-м инженеры разработали специальные загустители, полимеры, которые позволили сделать всесезонный смазочный материал. С тех пор одно и тоже масло обеспечивало проворачиваемость коленвала в зимний период и не замерзало, а летом — гарантировало достаточную толщину масляной пленки.

SAE — классификация моторных масел Общества Автомобильных Инженеров США и общепринятая сегодня во всем мире — позволяет прямо у прилавка получить точную информацию о вязкости, ключевом показатели смазочного материала в холодный и жаркий период, а также о нижнем температурном пороге проворачиваемости коленвала.

Первая цифра всегда идет с буквой W — Winter — зима. Чтобы определить температуру, при которой остается шанс без последствий запустить двигатель, нужно применить «правило 35»: вычитаем из тридцати пяти первую цифру, которая стоит перед литерой «W» и получаем искомые данные. Температура прокачиваемости масла, второй важнейший показатель зимой, всегда будет на пять градусов ниже первого показателя. Например, Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 подойдет для зимней эксплуатации в температурных режимах до −35 градусов по Цельсию и позволит мотору прокачивать ГСМ до −40. Но ключевым источником такой информации для каждого автомобиля является руководство по эксплуатации: если автопроизводитель, исходя из своих разработок, решил что Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 может быть использован только до −25, значит, так тому и быть!