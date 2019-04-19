Найден законный способ бесплатной стоянки днем в зонах платной парковки

Начало этой истории датируется аж летом прошлого года. С тех пор состоялось не мало судебных заседаний, и все они оказались в пользу водителя, оспорившего штраф за не оплату стоянки в зоне платной парковки. Дело было так. Автовладелец оставил свою машину, оставив ее у бордюра на улице, входящей в зону платной парковки.

Но не на размеченном паковочном месте, они были все заняты, а чуть дальше, не нарушая никаких правил. Через некоторое время появилась машина столичного ЦОДД, оснащенная комплексом автоматической фиксации, и запечатлела факт неоплаты автомобилистом стоянки.

Авто стояло не на «платном» месте, но это не остановило АМПП от оформления штрафа в размере 2500 рублей — за неоплату стоянки. Получив «письмо счастья», автомобилист не согласился с ним и пошел в суд с жалобой. И выиграл! Да, чуть раньше по улице есть знак платная парковка, а после него — девять парковочных мест, обозначенных разметкой 1.1. Но автомобиль то стоял уже после этих размеченных мест!

Подтвердить правоту гражданина помогла запрошенная через суд дислокация дорожных знаков. Столичный ЦОДД прислал документ, подтвердивший: платных мест по улице предусмотрено девять штук, дальше — чистый асфальт.