Как правильно мыть подкапотное пространство, чтобы не «убить» мотор

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Чистый моторный отсек — это не только приятное глазу зрелище, но и гарантия корректной работы силовой установки и большого ресурса. Но наведения порядка под капотом требует определенной подготовки, иначе такая уборка принесет только неприятности.
Ефим Розкин

За время эксплуатации на внешних стенках двигателя и навесном оборудовании, патрубках и проводке скапливается грязь, которая становится причиной перегрева и выхода из строя самого дорогого узла любого автомобиля. Отложения способствуют увеличению температуры в моторном отсеке, следовательно, увеличивают риск возникновения пожара. Но мыть двигатель с помощью шланга, даже прикрыв пластиком аккумулятор и генератор, как это делают на мойках, нельзя: такая уборка может привести только на станцию техобслуживани.

Чем старше автомобиль, тем серьезнее будут последствия такой уборки: «полетит» электрика, «упадут» различные реле, появится коррозия на клеммах и разъемах, выйдут из строя навесные агрегаты, а сам блок может «повести», ведь остыть ему никто не дал!

Мыть двигатель следует, выполняя определенные меры предосторожности. Иначе мотор можно попросту загубить.

Для грамотной мойки подкапотного пространства потребуется пара канистр чистой воды, пульверизатор, пленка и малярный скотч, ветошь и губка, а также специализированные моющие средства. Пытаться отмыть следы моторного масла бытовой химией — дело неблагодарное. Более того, многие подтеки «поддадутся» только растворителю или другой мощной «химии».

Прежде, чем хвататься за ведро и тряпку, необходимо полностью изолировать с помощью пленки и малярного скотча все разъемы и агрегаты, которые нельзя намочить. Также следует заклеить короб воздушного фильтра, дабы вода ни при каких условиях не попала в цилиндры. Прежде чем приступать к процессу мойки, нужно немного прогреть мотор. От теплого металла грязь будет отходить охотнее. После снимаем минусовую схему с аккумулятора и укрываем батарею пластиком.

Выполнив все вышеперечисленные махинации, можно приступать непосредственно к водным процедурам. Ни одна мойка не придерживается этих правил, отсюда и висит в красном углу табличка «Ответственность за мойку двигателя лежит на собственнике авто».

Как помыть мотор без последствий

Во-первых, поливать двигатель сверху нельзя. Мокрой тряпкой снимаем верхний слой грязи и покрываем еще теплый мотор моющим средством из пульверизатора. Средству нужно около трех минут, чтобы «вгрызться» в «накопления». Пока суть да дело, можно снять и промыть шумоизоляцию капота — ей предстоит долго сохнуть на солнышке, пока будет происходить большая уборка под капотом.

Аккуратно и бережно, без резких движений и гвардейских приемов слой за слоем смываем грязь со всех поверхностей, трубок и шлангов. Особой «вежливости» требует проводка, нарушение целостности которой приведет к последующим финансовым вливаниям. Промыв как следует подкапотное, переходим к мойке аккумуляторной батареи: ее срок службы напрямую связан с количеством грязи на поверхности. Также следует почистить клеммы от налета — это облегчит запуск двигателя и обеспечит его равномерную работу.

После окончания водных процедур, подкапотное пространство необходимо просушить: продуть струей сжатого воздуха из компрессора и протереть ветошью. Первый запуск мотора не должен вызвать никаких посторонних звуков и появлений пиктограмм на приборной панели. Наоборот, сбросив шкуру грязи, силовой агрегат должен работать ровнее и тише.

Мойка двигателя — операция не обязательная, не прописанная в инструкциях и мануалах, но чрезвычайно важная в наших краях.

Грязные весеннее-осенние дороги, долгая зима с морем реагентов и искренняя, но безответная любовь россиян к покорению бездорожья, разбавленная обязательной дачной грунтовкой каждую неделю, вынуждает к водным процедурам хотя бы дважды в год. Иначе двигателю, молотящему пять дней в неделю в глухих пробках, не выходить положенного ему ресурса.

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21 мая 2019
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