Как правильно мыть подкапотное пространство, чтобы не «убить» мотор

За время эксплуатации на внешних стенках двигателя и навесном оборудовании, патрубках и проводке скапливается грязь, которая становится причиной перегрева и выхода из строя самого дорогого узла любого автомобиля. Отложения способствуют увеличению температуры в моторном отсеке, следовательно, увеличивают риск возникновения пожара. Но мыть двигатель с помощью шланга, даже прикрыв пластиком аккумулятор и генератор, как это делают на мойках, нельзя: такая уборка может привести только на станцию техобслуживани.

Чем старше автомобиль, тем серьезнее будут последствия такой уборки: «полетит» электрика, «упадут» различные реле, появится коррозия на клеммах и разъемах, выйдут из строя навесные агрегаты, а сам блок может «повести», ведь остыть ему никто не дал!

Мыть двигатель следует, выполняя определенные меры предосторожности. Иначе мотор можно попросту загубить.

Для грамотной мойки подкапотного пространства потребуется пара канистр чистой воды, пульверизатор, пленка и малярный скотч, ветошь и губка, а также специализированные моющие средства. Пытаться отмыть следы моторного масла бытовой химией — дело неблагодарное. Более того, многие подтеки «поддадутся» только растворителю или другой мощной «химии».