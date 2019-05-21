Когда можно не обращать внимания на черное масло в моторе

Все знают как выглядит практически любое свежее моторное масло перед заливкой. Вид этой прозрачной золотистой жидкости радует глаз любого автомобилиста, даже крайне далекого от технических вопросов. Но по прошествии некоторого времени и после того или иного количества километров пробега масло в моторе темнеет — какое-то сильнее, какое-то слабее.

Для ответа на вопрос «хорошо это или плохо?» следует учитывать марку масла, способ его замены и, самое главное, количество моточасов, которое оно успело отработать с момента заливки.

Темное моторное масло на щупе — не повод для беспокойства, если оно уже отработало больше сотни моточасов. Чтобы представить эту величину в километрах пробега следует вспомнить, что 200—250 моточасов работы двигателя легковушки примерно ответствуют 15 000 км. пробега машины в спокойном и размеренном стиле, без особых дорожных заторов.