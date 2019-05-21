Когда можно не обращать внимания на черное масло в моторе

Один из классических признаков «проблем с мотором», кочующий из одной публикации в интернете в другую, — так называемое «черное масло». Стоит ли немедленно бежать в автомастерскую при виде потемневшей жидкости на щупе?
Все знают как выглядит практически любое свежее моторное масло перед заливкой. Вид этой прозрачной золотистой жидкости радует глаз любого автомобилиста, даже крайне далекого от технических вопросов. Но по прошествии некоторого времени и после того или иного количества километров пробега масло в моторе темнеет — какое-то сильнее, какое-то слабее.
Для ответа на вопрос «хорошо это или плохо?» следует учитывать марку масла, способ его замены и, самое главное, количество моточасов, которое оно успело отработать с момента заливки.
Темное моторное масло на щупе — не повод для беспокойства, если оно уже отработало больше сотни моточасов. Чтобы представить эту величину в километрах пробега следует вспомнить, что 200—250 моточасов работы двигателя легковушки примерно ответствуют 15 000 км. пробега машины в спокойном и размеренном стиле, без особых дорожных заторов.
В случае более суровых условий эксплуатации те же 15 000 км. пробега следует приравнивать к большему количеству моточасов, поскольку так двигатель и масло вместе с ним изнашивается интенсивнее.
Так вот: темная смазка в картере в середине межсервисного интервала это повод для радости, а не беспокойства. По этому признаку можно судить, что оно работает как положено: присадки защищают мотор, продукты износа и горения топлива растворяются в масле, а не оседают на частях двигателя.
К относительно быстрому потемнению смазки в движке может приводить и особенности ее замены. Если в ходе нее не использовалось промывочное масло, часть старого лубриканта неизбежно останется в моторе и, смешавшись потом с вновь залитым, и приведет к потемнению последнего. Это тоже нормальный процесс, переживать из-за него не стоит.
Что касается зависимости цвета масла в моторе от его марки и бренда лубриканта, то тут следует помнить следующее. Когда мы видим, как оно долго сохраняет прозрачность, мы с полной уверенностью можем констатировать плохую моющую способности лубриканта — оно слабо растворяет всевозможные шлаки, образующиеся при работе двигателя, давая им возможность оседать на внутренних поверхностях, не добавляя агрегату «здоровья».
Бить тревогу по поводу черноты моторного масла нужно в одном случае: если вы обнаружите на щупе чернильного цвета субстанцию менее чем через 1000 км. пробега.
Это будет означать, что либо хорошее масло вымыло «тысячелетние» залежи всякой дряни из укромных уголков двигателя, либо вы недавно залили под видом нового хорошего масла отвратительную по качеству или подделанную жидкость.
Либо у вашего мотора большие проблемы с цилиндро-поршневой группой, головкой блока цилиндров или всеми основными узлами сразу.