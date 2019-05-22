Два простых способа самостоятельно поменять колесо без домкрата

Пробитое колесо — ситуация довольно штатная, если в багажнике вашего автомобиля есть балонник, запаска, компрессор и домкрат. Но что делать, если по какой-то причине у вас не оказалось домкрата? Выход есть. И даже не один.
Лика Затворная

Где же найти такого Халка, который бы подержал автомобиль, пока вы будете менять поврежденное колесо? Да и водители нынче пошли невнимательные и пугливые — из десяти, проезжающих автомобилей, мимо проедут все десять. Их владельцы сделают вид, что не заметили того, как вы активно сигнализировали, моля о помощи. А раз так, пользуемся тем набором, что есть.

Для начала необходимо вывесить пробитое колесо. Сделать это можно двумя способами: диагональным вывешиванием — когда при проезде бугра по диагонали вывешивается одно из колес, либо, если бугров по близости не наблюдается, при помощи компрессора и нескольких кирпичей (камней, досок). И если с первым способом все более- менее понятно, то второй потребует от вас большей виртуозности и смекалки.

Итак, допустим, вы не хотели, но выбрали способ №2. Предварительно ослабив крепящие колесо болты, при помощи компрессора нужно накачать шину, а затем и основательно перекачать ее. Сделать это не сложно, если, конечно, в покрышке не дыра размером с большой палец ноги или огромный порез.

Качать надо до разумного давления, чтобы колесо не лопнуло, но приподняло свою сторону автомобиля. Затем, используйте, найденные поблизости или в багажнике, кирпичи, доски или камни и подложите их под рычаг подвески. Как только ваш импровизированный домкрат упрется в рычаг, спускайте пробитое колесо.

И не забывайте убедиться в том, что автомобиль уверенно «сел» на построенную вами конструкцию. Далее, откручиваете болты и снимаете поврежденное колесо. Но, облегченно не вздыхаете, потому как всей вашей сноровки потребует установка запаски.

Чтобы установить запасное колесо, из него нужно спустить воздух. В этом случае оно станет более мягким и пластичным. Затем, аккуратно приминая шину, попытайтесь установить колесо на место. Если все получилось, то закрепите колесо болтами. Снова накачайте сверх нормы. Удалите самодельные подпорки, а затем снова спустите колесо до рабочего давления и уже накрепко закрутите крепежные болты.

Помните, данный способ замены пробитого колеса может быть опасен. Поэтому, рекомендуем вам почаще заглядывать в багажник и проверять комплектацию сервисного набора вашего автомобиля.

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22 мая 2019
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