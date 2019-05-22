Два простых способа самостоятельно поменять колесо без домкрата

Где же найти такого Халка, который бы подержал автомобиль, пока вы будете менять поврежденное колесо? Да и водители нынче пошли невнимательные и пугливые — из десяти, проезжающих автомобилей, мимо проедут все десять. Их владельцы сделают вид, что не заметили того, как вы активно сигнализировали, моля о помощи. А раз так, пользуемся тем набором, что есть.

Для начала необходимо вывесить пробитое колесо. Сделать это можно двумя способами: диагональным вывешиванием — когда при проезде бугра по диагонали вывешивается одно из колес, либо, если бугров по близости не наблюдается, при помощи компрессора и нескольких кирпичей (камней, досок). И если с первым способом все более- менее понятно, то второй потребует от вас большей виртуозности и смекалки.

Итак, допустим, вы не хотели, но выбрали способ №2. Предварительно ослабив крепящие колесо болты, при помощи компрессора нужно накачать шину, а затем и основательно перекачать ее. Сделать это не сложно, если, конечно, в покрышке не дыра размером с большой палец ноги или огромный порез.