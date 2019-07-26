Какое масло лучше для двигателя машины летом: 5W30 или 5W40?

Как только автовладелец начинает немного понимать, что именно и почему работает под капотом его машины, немедленно начинают возникать вопросы типа «а все ли я правильно делаю» применительно к содержанию авто. Касается это, в том числе, и выбора моторного масла.
Максим Строкер

Вопрос выбора оптимальной вязкости моторного масла достаточно не прост не только для зимней эксплуатации авто, но и летом. К примеру, написано в руководстве по эксплуатации машины, что в двигатель следует лить смазку типа 5W30. Однако эта рекомендация актуальна для неких среднестатистических условий эксплуатации.

Летом машина работает в совершенно других условиях по сравнению с зимой, значит и масло летом требуется какое-то иное. Например не 5W30, а 5W40. Для начала напомним, что означают циферки 30 и 40 в классификации SAE. Стандарты SАЕ для устанавливают, что вязкость масла марки W30 должна составлять 2,9 Мпа*с, а марки W40 – 3,51 Мпа*с.

Кинематическая вязкость смазочного материала W30 при температуре +100°С обязана лежать в пределах 9,2—12,7 мм²/с. У марки W40 — 12,7—16,4 мм²/с. Другими словами, 5W40 может обладать кинетической вязкостью при большой температуре в полтора раза более высокой, нежели у 5W30.

Это означает, что в разогретом моторе, при прочих равных условиях, пленка 5W40 будет более эффективно обеспечивать смазывание трущихся частей, в то время как 5W30 окажется более жидкой.

Иными словами, при высоких температурах износ частей двигателя с 5W30 будет, по идее, более интенсивным. Следовательно, можно сделать вывод, что для лета в мотор лучше лить более стойкую к перегреву 5W40.

Однако, не все настолько однозначно. Нельзя забывать, что смазывающая способность моторного масла зависит не только от его вязкостных характеристик. Но и от состава и количества в нем различных присадок. Последние могут достаточно эффективно нивелировать негативные эффекты для двигателя от порой недостаточной вязкости смазки.

Кроме того, рассуждая об особенностях летней эксплуатации, не стоит забывать, что в штатном режиме большинство моторов работают при температурах 100°—120°С выше нуля во все времена года — что жарким летом, что студеной зимой. За ее поддержанием на заданном уровне следит система охлаждения.

Если она исправна, то температура масла не выйдет за установленные производителем машины рамки и рекомендованный руководством по эксплуатации смазочный материал в любом случае справится со стоящей перед ним задачей — какой бы ни был у него индекс: 5W30 или 5W40.

двигатель, моторное масло
26 июля 2019
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