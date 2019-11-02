Как избежать ошибок при подборе бескаркасных щеток для машины

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня на прилавках автомагазинов можно встретить множество различных модификаций щеток для чистки ветрового стекла, большая часть которых представлена бескаркасными моделями. На какие моменты стоит обратить внимание при покупке таких «дворников», выяснил портал «АвтоВзгляд».

По статистике, до трети всех тяжелых аварий происходит по причине плохой обзорности. Поэтому за стеклоочистителями, от которых напрямую зависит видимость, необходимо регулярно следить и незамедлительно их менять при первых же признаках износа. Напомним: эксперты по безопасности дорожного движения рекомендуют менять щетки каждый сезон — даже без оглядки на износ.

Именно поэтому «дворники», особенно бескаркасные, входят в число наиболее ходовых расходников, а их выпуском занимаются уже не только производители автокомпонентов, но и поставщики автохимии и даже крупные гипермаркеты, продающие данные изделия под своими брендами.

Учитывая большое разнообразие «бескаркасников», представленных на рынке, мы решили провести контрольную закупку свежих модификаций этих «дворников» и проверить их на практике. В итоге после посещения ряда магазинов и гипермаркетов, эксперты отобрали шесть образов. Начальным этапом тестирования стало сопоставление функциональности щеток, контроль качества исполнения отдельных элементов и эргономичности крепежного узла, а также такой фактор, как информативность упаковки. Максимальная оценка по каждому разделу — 5 баллов.

Фото avtovzglyad.ru

Стеклоочистители AutoVirazh

«Дворники» AutoVirazh изготовлены в целом неплохо, да и эргономичность крепежного узла на них заслуживает хорошей оценки. Нет нареканий и по информативности упаковки, в которой поставляются данные «бескаркасники». Но когда дело дошло до оценки функциональности, и эксперты начали проверять стыковку креплений, то выявились определенные огрехи при переходе на второй тип адаптера — байонет.

Оказалось, что фиксатор, который не дает щетке слететь с поводка, будет бесполезен при использовании «байонетного» адаптера. И если последний во время движения машины случайно отцепится от щетки, та попросту улетит. И хорошо, если не в машину, идущую сзади…

Страна изготовления — Китай.

Количество адаптеров — 2.

Качество исполнения — 4

Эргономика крепежного узла — 5.

Функциональность — 4.

Информативность упаковки — 5.

ОБЩИЙ БАЛЛ — 18.

Фото avtovzglyad.ru

Стеклоочистители AVS Crystal

Информативность упаковки, в которой поставляются бескаркасные щетки AVS Crystal, наверняка порадует даже весьма взыскательного покупателя. Например, на одной из граней коробки даже нанесены деления в сантиметрах и дюймах для точного определения длины «дворников». Визуально конструкция стеклоочистителей смотрится довольно неплохо, однако первая же проверка на эргономичность выявила серьезный недостаток в части открывания фиксатора на крепежном модуле.

Без инструмента, например — отвертки, сделать это очень непросто, по неопытности можно даже ногти обломать. Еще один минус — ограниченное применение, поскольку адаптер рассчитан лишь на крепление типа «крючок».

Страна изготовления — Китай

Количество адаптеров — 1.

Качество исполнения — 5.

Эргономика крепежного узла — 3.

Функциональность — 3.

Информативность упаковки — 5.

ОБЩИЙ БАЛЛ — 16.

Фото avtovzglyad.ru

Стеклоочистители «ОКеу»

Описание стеклоочистителей «ОКеу» начнем с недостатков, поскольку с ними эксперты столкнулись еще при беглом осмотре, причем непосредственно на стеллаже одноименного гипермаркета. Прежде всего, это отслоение блистера на упаковке, что может привести к потере адаптеров, которых в комплекте должно быть четыре.

Кроме того, у отдельных щеток не было одного пластикового наконечника, удерживающего резинку, из-за чего она может попросту выпасть из корпуса. Из плюсов щеток «ОКеу» отметим расширенную адаптивность под разные крепления и относительно неплохую эргономичность стыковочного узла.

Страна изготовления — Китай.

Количество адаптеров — 4.

Качество исполнения — 3.

Эргономика крепежного узла — 4.

Функциональность — 5.

Информативность упаковки — 3.

ОБЩИЙ БАЛЛ — 15.

Фото avtovzglyad.ru

Стеклоочистители MegaPower

Как отмечено на упаковке, щетки MegaPower хотя и производятся в Китае, но под контролем одной немецкой фирмы. В описании этих «бескаркасников» также говорится, что в их конструкции используют чистящее полотно из натурального каучука с тефлоновым покрытием, а металлические детали делают из нержавейки. Насколько это соответствует действительности, мы сможем сказать лишь через несколько месяцев, когда «обкатаем» щетки на машине.

Что касается качества исполнения, то оно, как и информативность упаковки, в целом неплохое. А вот адаптивность изделий MegaPower — на последнем месте, так как рассчитаны они лишь на один тип крепления «крючок».

Страна изготовления — Китай.

Количество адаптеров — 1.

Качество исполнения — 5.

Эргономика крепежного узла — 5.

Функциональность — 3.

Информативность упаковки — 5.

ОБЩИЙ БАЛЛ — 18.

Фото avtovzglyad.ru

Стеклоочистители Auchan

Данный образец, как видно из названия, был приобретен в гипермаркете «Ашан». Это предприятие, к слову, является и официальным импортером автомобильных щеток бренда Auchan. Среди плюсов щеток можно отметить неплохое качество изготовления, наличие защитного чехла на резиновом полотне, легкое открывание фиксатора на крепежном узле.

Но есть и очевидные минусы — откровенный информационный «минимализм» (в том числе — отсутствие инструкции на русском языке) и ограничение по применимости (подходят только на один вид крепления).

Страна изготовления — Китай.

Количество адаптеров — 1.

Качество исполнения — 5.

Эргономика крепежного узла — 5.

Функциональность — 3.

Информативность упаковки — 3.

ОБЩИЙ БАЛЛ — 16.

Фото avtovzglyad.ru

Стеклоочистители Endurovision

«Бескаркасники» Endurovision — новинки нынешнего сезона, выпускаемые, кстати, одним из известных японских производителей автомобильных компонентов.

У данных щеток отметим хорошее качество исполнения, не зря ведь при изготовлении стеклоочистителей применяют натуральный каучук и порошковое напыление. В упаковке предусмотрен плотный чехол, хорошо защищающий резинку при транспортировке. Крепежный узел эргономичен, фиксатор на нем открывается удобно.

Комплект адаптеров позволяет использовать данный образец с тремя разными видами креплений. Каких-либо значимых минусов у щеток Endurovision эксперты «Автовзгляда» не обнаружили, в итоге они набрали максимально возможное количество баллов — 20.

Страна изготовления — Китай.

Количество адаптеров — 3.

Качество исполнения — 5.

Эргономика крепежного узла — 5.

Функциональность — 5.

Информативность упаковки — 5.

ОБЩИЙ БАЛЛ — 20.

Все отмеченные выше «бескаркасники» будут тестироваться на редакционных машинах.
Фото avtovzglyad.ru

…Как видим, даже первичный осмотр и оценка бескаркасных стеклоочистителей показывают, что эти важные комплектующие могут существенно отличаться между собой как по функциональности, так и по удобству использования. Но это еще не все, ведь неизвестно, как представленные в нашем обзоре «дворники» поведут в себя в реальных условиях эксплуатации.

Ответ на этот вопрос эксперты портала «АвтоВзгляд» получат через два-три месяца, протестировав щетки на редакционных машинах. О результатах практических испытаний мы обязательно расскажем нашим читателям.

безопасность дорожного движения, автосервис, технология, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
4 ноября 2019
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