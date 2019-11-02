Как избежать ошибок при подборе бескаркасных щеток для машины

По статистике, до трети всех тяжелых аварий происходит по причине плохой обзорности. Поэтому за стеклоочистителями, от которых напрямую зависит видимость, необходимо регулярно следить и незамедлительно их менять при первых же признаках износа. Напомним: эксперты по безопасности дорожного движения рекомендуют менять щетки каждый сезон — даже без оглядки на износ.

Именно поэтому «дворники», особенно бескаркасные, входят в число наиболее ходовых расходников, а их выпуском занимаются уже не только производители автокомпонентов, но и поставщики автохимии и даже крупные гипермаркеты, продающие данные изделия под своими брендами.

Учитывая большое разнообразие «бескаркасников», представленных на рынке, мы решили провести контрольную закупку свежих модификаций этих «дворников» и проверить их на практике. В итоге после посещения ряда магазинов и гипермаркетов, эксперты отобрали шесть образов. Начальным этапом тестирования стало сопоставление функциональности щеток, контроль качества исполнения отдельных элементов и эргономичности крепежного узла, а также такой фактор, как информативность упаковки. Максимальная оценка по каждому разделу — 5 баллов.