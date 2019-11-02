Тюнинг масляного фильтра и пробки заливной горловины: мифы и реальность

Каким бы современным и высокотехнологичным не был автомобиль — ну, кроме разве что полновесной «электрички», которых в наших краях совсем мало, на уровне статистический погрешности — двигатель внутреннего сгорания подвержен износу. Увы, даже самое дорогое моторное масло не может полностью нивелировать трение. В результате мы получаем металлическую стружку внутри ДВС, которая автоматически становится мощным абразивом и ведет к сокращению ресурса всей установки. Задиры и царапины, забитые масляные каналы и прочие радости — мельчайшие частицы металла убивают мотор.
Можно ли с этим бороться? Конечно. Регулярная замена моторного масла, особенно с помощью насоса, и периодическая чистка картера со снятием — проверенные профилактические процедуры. Часть металлической стружки обязательно уйдет. Но только часть. Как же собрать остальной мусор?
К сожалению, вывести всю металлическую стружку из мотора можно только при подробном и глобальном разборе. Иначе никак. Но есть один работающий стариковский способ, позволяющий ловко воспользоваться простой и знакомой всем с детства природной особенностью железа: оно притягивается магнитом. Никакой электроники и сложных навыков не нужно — чистая механика, доступная всем. Просто забытая.
Более того, на многих советских автомобилях сливная пробка была оснащена магнитом, а на экспортных моделях АВТОВАЗА его даже устанавливали в картер. Ставили такие «технологичные» пробки и на «Волгу». Следовательно, смысл был. А вот современные автомобили — все как один -такой опции лишены.
Но наш человек, умеющий и знающий толк в «приложении рук», пошел еще дальше: одной магнитной пробки показалось недостаточно, и на помощь пришли магниты на масляный фильтр. Масло из картера идет в двигатель именно через него, так что основная часть грязи должна, по идее, оседать в резервуаре и покидать мотор вместе с заменой. Увы, обилие поддельной и низкосортной продукции этот цикл нарушает, а металлическая стружка продолжает циркулировать внутри системы. Магниты тут мало чем помогут — фильтр сам по себе будет сильно экранировать, снижая их эффективность — поэтому лучше перестать экономить на «расходниках», чем тратить кровно заработанные на псевдо улучшения.
Комплексный подход — регулярная замена, магнит на пробке и чистка картера — позволит значительно сохранить количество микростружки в двигателе и, следовательно, значительно продлить срок его службы. Но первое, с чего стоит начать заботу о самом дорогом узле автомобиля — это качественное моторное масло и компоненты для ТО, а также строжайшее соблюдение регламента его проведения.