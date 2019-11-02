Тюнинг масляного фильтра и пробки заливной горловины: мифы и реальность

Каким бы современным и высокотехнологичным не был автомобиль — ну, кроме разве что полновесной «электрички», которых в наших краях совсем мало, на уровне статистический погрешности — двигатель внутреннего сгорания подвержен износу. Увы, даже самое дорогое моторное масло не может полностью нивелировать трение. В результате мы получаем металлическую стружку внутри ДВС, которая автоматически становится мощным абразивом и ведет к сокращению ресурса всей установки. Задиры и царапины, забитые масляные каналы и прочие радости — мельчайшие частицы металла убивают мотор.

Можно ли с этим бороться? Конечно. Регулярная замена моторного масла, особенно с помощью насоса, и периодическая чистка картера со снятием — проверенные профилактические процедуры. Часть металлической стружки обязательно уйдет. Но только часть. Как же собрать остальной мусор?

К сожалению, вывести всю металлическую стружку из мотора можно только при подробном и глобальном разборе. Иначе никак. Но есть один работающий стариковский способ, позволяющий ловко воспользоваться простой и знакомой всем с детства природной особенностью железа: оно притягивается магнитом. Никакой электроники и сложных навыков не нужно — чистая механика, доступная всем. Просто забытая.