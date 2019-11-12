4 неординарных, но крайне полезных способа применить спирт в автомобиле осенью-зимой

Каждый опытный водитель знает, что переходный период, а затянувшаяся осень 2019 года под это описание отлично подходит — это самый сложный и тяжелый период для «железного коня». Ежедневные скачки температуры ничего, кроме дополнительных невзгод, не приносят, а повышенная влажность, примерно как в аквариуме, добавляет дискомфорта водителям. Впрочем, со многими из этих проблем поможет справиться такое доступное и бюджетное средство, как медицинский спирт. Рассмотрим самые популярные и проверенные временем лайфхаки.

В карбюраторе — конденсат

Одна из самых неприятных особенностей осени — это повышенное и ускоренное образование конденсата во всех полостях и емкости автомобиля. Пороги и багажник потерпят, не в первый раз, а вот с бензобаком надо быть аккуратнее: дело в том, что раньше в «танке» была специальная пробка, позволяющая слить воду перед сезоном холодов. Современные топливные баки такой функции лишены, поэтому вся скопившаяся вода остается, рискуя однажды замерзнуть на тонкой сетке очистки или на бензонасосе. Реакция автомобиля будет самой жестокой — он просто не заведется.

Чтобы этой проблемы избежать, нужно каждые пол года заливать в бак «поллитровку» чистого спирта, а не водки. Спирт абсорбирует воду и выводит ее «прямым» способом. Это самый простой и быстрой метод выведение H2O из топливной системы.