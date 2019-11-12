4 неординарных, но крайне полезных способа применить спирт в автомобиле осенью-зимой

Каждый опытный водитель знает, что переходный период, а затянувшаяся осень 2019 года под это описание отлично подходит — это самый сложный и тяжелый период для «железного коня». Ежедневные скачки температуры ничего, кроме дополнительных невзгод, не приносят, а повышенная влажность, примерно как в аквариуме, добавляет дискомфорта водителям. Впрочем, со многими из этих проблем поможет справиться такое доступное и бюджетное средство, как медицинский спирт. Рассмотрим самые популярные и проверенные временем лайфхаки.
В карбюраторе — конденсат
Одна из самых неприятных особенностей осени — это повышенное и ускоренное образование конденсата во всех полостях и емкости автомобиля. Пороги и багажник потерпят, не в первый раз, а вот с бензобаком надо быть аккуратнее: дело в том, что раньше в «танке» была специальная пробка, позволяющая слить воду перед сезоном холодов. Современные топливные баки такой функции лишены, поэтому вся скопившаяся вода остается, рискуя однажды замерзнуть на тонкой сетке очистки или на бензонасосе. Реакция автомобиля будет самой жестокой — он просто не заведется.
Чтобы этой проблемы избежать, нужно каждые пол года заливать в бак «поллитровку» чистого спирта, а не водки. Спирт абсорбирует воду и выводит ее «прямым» способом. Это самый простой и быстрой метод выведение H2O из топливной системы.
Как в тумане
Увы, уплотнители и резинки изнашиваются с невероятной скоростью и очень скоро начинают пропускать влагу. Поэтому в переходный период окна и, что самое важное, лобовое стекло начинает быстро запотевать. Пил-не пил, а стекло надо постоянно тереть рукой-салфеткой
-тряпкой и всем, что попадется под руку. Осенью световой день и так короткий, а темноты «наваливается» мгновенно, поэтому дополнительное нарушение обзорности грозит серьезными ДТП.
И эту беду можно победить с помощью спирта: достаточно раз в неделю протереть стекла пропитанной нетканой салфеткой, чтобы семь дней наслаждаться хорошей обзорностью без всякой пелены. Главное — хорошенько проветрить салон автомобиля после процедур. Иначе разговор с гаишников может затянуться.
Примерзли ручки
Холода наступят совсем скоро, и все автомобилисты, как один, столкнутся с неприятной проблемой обледенения дверных ручек. Пластик, к слову, достаточно хрупкий, и резкое движение может оставить вас не «с носом», а с той самой ручкой, простите за тавтологию, в руках. Опыт подобной непредвиденной ситуации есть даже у самых сильных мира сего.
Как предупредить и по возможности нивелировать этот весьма дорогостоящий ремонт? Заранее, с вечера, обработать хотя бы одну, водительскую ручку спиртом. Он соберет воду и позволит утром легко попасть в салон. К тому же, C2H5(OH) абсолютно безвреден для краски и лака, да и подтеков не оставит.
Губит бачок не пиво, губит бачок вода
Морозы приходят как всегда внезапно, поэтому в половине бачков омывателя по всей стране плещется вода. Вернее не плещется: она уже замерзла. В этой ситуации важно не повредить бачок: начинающие пользователи автомобилей иностранного производства будут неприятно удивлены его стоимостью. Например, новый бачок омывателя на популярный седан Honda Civic обойдется в 8000 рублей, а подержанный экземпляр можно найти за 2000 рублей. Но и это полбеды: вода ведь замерзла и в патрубках, и в форсунках, и в очистителях фар. Как вывести вездесущую H2O из недр всего узла?
Чтобы очистить всю систему и не мучиться с вечно замерзающими в самый ненужный момент форсунками стеклоочистителя, нужно добавить в систему спирта. Заливаем в бачок доверху и льем на стекло до «пустого». Только так, прокачав до полного осушения и потом заменив на добротную «незамерзайку», можно победить погоду и непроглядное, заляпанное льдом и дорожной грязью лобовое стекло.
Бутылка спирта не замерзнет и сослужит добрую службу каждому автомобилисту зимой. Места много не займет и дорогой ценой не обойдется. Есть только одна рекомендация: не покупайте C2H5(OH) в пластиковой таре, которая может лопнуть от удара или резкого торможения. Вреда, конечно, никакого, спирт быстро испаряется, не оставляя следа. Но объясняться с домочадцами и сотрудниками ГИБДД придется долго.