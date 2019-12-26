Для чего категорически нельзя использовать отработку

Отработку используют в отоплении, в ремонте автомобиля и строительстве, везут на дачу и продают перекупщикам. Времена дефицита и тотальной экономии научили нашего брата ничего не выбрасывать и внимательно изучать возможные применения абсолютно каждого элемента повседневной жизни. Многие из тех старых, давно просроченных знаний применяют и сегодня. Порой, повторимся, себе во вред.

Колесные страдания

На периферии регулярно используют отработанное моторное масло для более быстрого и простого «натягивания» покрышки на колесный диск. Мол, махнул пару раз кистью — и шина легче наденется. Так зачем дорогие составы покупать, когда в соседнем автосервисе отработку чуть ли не бесплатно отдают. Логика в этом, безусловно, имеется, ведь дармовщинка, как известно, плохой не бывает. Но это только на первый взгляд.

Во-первых, отработка невероятно долго высыхает, что может привезти в случае с шиномонтажом к самым пагубным последствиям: при резком маневре шина проскользнет по диску, машина потеряет управление, а сама покрышка запросто может соскочить. Если дело закончится одним лишь испорченным диском — считай, повезло.

Во-вторых, со временем, под воздействием температур отработанное масло затвердевает и превращается буквально в камень. Снять такую шины при ремонте или сезонном шиномонтаже без повреждений уже не выйдет.