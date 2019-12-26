Для чего категорически нельзя использовать отработку

Отработку используют в отоплении, в ремонте автомобиля и строительстве, везут на дачу и продают перекупщикам. Времена дефицита и тотальной экономии научили нашего брата ничего не выбрасывать и внимательно изучать возможные применения абсолютно каждого элемента повседневной жизни. Многие из тех старых, давно просроченных знаний применяют и сегодня. Порой, повторимся, себе во вред.
Колесные страдания
На периферии регулярно используют отработанное моторное масло для более быстрого и простого «натягивания» покрышки на колесный диск. Мол, махнул пару раз кистью — и шина легче наденется. Так зачем дорогие составы покупать, когда в соседнем автосервисе отработку чуть ли не бесплатно отдают. Логика в этом, безусловно, имеется, ведь дармовщинка, как известно, плохой не бывает. Но это только на первый взгляд.
Во-первых, отработка невероятно долго высыхает, что может привезти в случае с шиномонтажом к самым пагубным последствиям: при резком маневре шина проскользнет по диску, машина потеряет управление, а сама покрышка запросто может соскочить. Если дело закончится одним лишь испорченным диском — считай, повезло.
Во-вторых, со временем, под воздействием температур отработанное масло затвердевает и превращается буквально в камень. Снять такую шины при ремонте или сезонном шиномонтаже без повреждений уже не выйдет.
Бензопила на выброс
Одно из самых популярных применений отработки — смазка цепей бензопил. Никакие уговоры и убеждения производителей не помогут — отработка есть на каждой даче, так зачем что-то покупать? Смазать-то смажет, а при должной сноровке — даже вполне сносно, но есть другое «но»: в отработке очень много сгустков и металлической стружки, которая забивает все каналы бензопилы. Более того, дачнику требуется распилить несколько бревен, и остаток отработанного моторного масла будет несколько недель киснуть в отсеке, медленно, но верно превращаясь в гудрон.
Слабо верится, что кто-то будет вытаскивать из отработки металлическую стружку магнитом или гонять «жижу» на специальной центрифуге, чтобы выделить сгустки грязи. Выковыривать и промывать — то еще удовольствие, так что, граждане экономящие, лейте в бензопилу хотя бы обычное моторное масло. Из двух зол — меньшая.
Отрава для близких
Чтобы стены дачного дома не сгнили, не покрылись плесенью или не пострадали от короеда, их испокон веков — читай, с дефицитных советских времен — обрабатывали отработанным моторным маслом. Средство действенное, проверенное десятилетиями, да и с результатом не поспоришь. Работает!
Только вот не стоит забывать, что отработка — токсична и невероятно вредна для здоровья. Поэтому покрывать свой собственный дом ядом никто по доброй воле не станет. Зачем же вынуждать своих близких дышать этой дрянью? Более того, даже покрывать отработкой опалубку и хозяйственных пристроек сегодня не рекомендуется: в магазинах полно бюджетных средств, которые не обладают столь разрушительными для здоровья человека свойствами, как отработка.
Так что, если уж без отработанного моторного масла не обойтись, и оно необходимо в том или ином процессе, используйте исключительно самостоятельно слитую с автомобиля жидкость: в составе приобретенной у неизвестного поставщика может быть «трансмиссионка» и другие особо токсичные ингредиенты, которые повторно использовать нельзя ни при каких условиях.