Какие средства зимней автохимии обязательны в арсенале автовладельца

Чтобы не зависеть от капризов природы автомобилисты используют специальную зимнюю автохимию. Покажем, как решать возникающие в обыденной жизни проблемы с помощью препаратов отечественного бренда RUSEFF, которые недавно появились на рынке, но благодаря высокому качеству и доступной цене уже потеснили на нем именитых конкурентов.

Попасть в салон

Первое возможное препятствие на пути автовладельца — машина не пускает его в салон. Такое случается, если примерзли уплотнители дверей или лед сковал личинки замков. Бывалые советуют плеснуть на личинки горячей водой и пролить дверной проем. Но,… что произойдет с лакокрасочным покрытием? Чтобы вернуть работоспособность механизму замка можно нагреть ключ в пламени зажигалки и поместить его в личинку. Есть простые и более быстрые и безопасные способы решения проблемы. Что касается замерзших замков, то проблему за считанные секунды решит — размораживатель. В его состав входит PTFE (политетрафторэтилен, он же «тефлон»), который смажет механизм.