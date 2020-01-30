Какие средства зимней автохимии обязательны в арсенале автовладельца

Чтобы не зависеть от капризов природы автомобилисты используют специальную зимнюю автохимию. Покажем, как решать возникающие в обыденной жизни проблемы с помощью препаратов отечественного бренда RUSEFF, которые недавно появились на рынке, но благодаря высокому качеству и доступной цене уже потеснили на нем именитых конкурентов.
Попасть в салон
Первое возможное препятствие на пути автовладельца — машина не пускает его в салон. Такое случается, если примерзли уплотнители дверей или лед сковал личинки замков. Бывалые советуют плеснуть на личинки горячей водой и пролить дверной проем. Но,… что произойдет с лакокрасочным покрытием? Чтобы вернуть работоспособность механизму замка можно нагреть ключ в пламени зажигалки и поместить его в личинку. Есть простые и более быстрые и безопасные способы решения проблемы. Что касается замерзших замков, то проблему за считанные секунды решит — размораживатель. В его состав входит PTFE (политетрафторэтилен, он же «тефлон»), который смажет механизм.
А чтобы не примерзали уплотнители дверей, их просто нужно смазать силиконовой смазкой перед морозами, она предотвратит примерзание, а также вернет былую эластичность и защитит от преждевременного старения. Также нужно поступить и с уплотнителями багажника и капота. Кстати, силиконовая смазка, нанесенная на высоковольтные провода вытеснит с их поверхности влагу, что снизит вероятность утечки тока и улучшит пуск мотора в условиях высокой влажности.
Заводим мотор
В салон попали, запускаем мотор… сел аккумулятор и стартер еле–еле вращает коленчатый вал, из-за сильного мороза загустело моторное масло… Что делать? Распыляем во впускной трубопровод, который идет к воздушному фильтру из аэрозольного баллончика состав «Быстрый запуск» и… мотор заводится! Входящие в состав аэрозоля вещества в газообразном состоянии попадают в цилиндры ДВС и воспламеняются даже от слабой искры при этом скорость горения такова, что ударных нагрузок, которые могут навредить двигателю, не возникает.
Обеспечиваем обзор
Пока мотор прогревается, освобождаем от льда стекла и примерзшие к ним щетки дворников. Сэкономить время и силы поможет размораживатель стекол «Антилед». Достаточно обработать им поверхность и через три минуты ледового панциря как не бывало. При необходимости распылите состав на форсунки омывателя лобового стекла, фары, зеркала. Они также могут быть покрыты льдом, который необходимо удалить.
В оттепель, когда высока влажность воздуха, при выезде из подземной стоянки на улицу (большая разница температур воздуха внутри и снаружи машины), а также при прогреве машины с включенной внутренней циркуляцией воздуха, может произойти запотевание стекол.
Традиционный метод борьбы с этим — включить кондиционер параллельно с печкой, чтобы «высушить» воздух в салоне, может не сработать. Протирать стекла тряпкой или салфетками также не выход. Чтобы предупредить запотевание стекол необходимо заблаговременно обработать их очистителем-антизапотевателем, он стекла и очистит, и от запотевания защитит. Благодаря входящим в его состав поверхностно активным веществам будет удалена и грязь, которая мешает обзору, особенно в темное время суток.
И, наконец, чтобы иметь чистое лобовое стекло во время поездки, важно залить в бачок омывателя качественную жидкость, а не дешевую жижу с резким запахом технического спирта от которого даже у здорового человека может закружиться голова.
В продуктовой линейке RUSEFF есть зимний стеклоомыватель, который изготовлен на основе качественного изопропилового спирта с добавлением не оставляющих бликов и разводов моющих компонентов и ненавязчивой вишневой отдушки. Помните, качественная жидкость также продлит жизнь щетками и стеклу, которое со временем затирается.