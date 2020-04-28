Как крышка расширительного бачка может «убить» мотор

Крышка эта — не просто пластиковая деталь, используемая для того, чтобы антифриз не выливался из бачка омывателя. В конструкции крышки есть два клапана — предохранительный и впускной (вакуумный).
Первый предназначен для сброса избыточного давления. То есть, когда мотор холодный, он закрыт. Это делает систему герметичной, позволяет двигателю прогреваться и создавать необходимое давление в системе охлаждения. Впускной клапан действует наоборот: он «всасывает» воздух из атмосферы. Дело в том, что при остывании антифриза (когда двигатель заглушен), объем жидкости уменьшается. Падает и давление, а этот клапан препятствует появлению эффекта вакуума в системе.
Если вакуумный клапан неисправен, атмосферное давление начнет давить на систему и воздух станет просачиваться через соединения патрубков в антифриз. Это создаст в системе охлаждения воздушную пробку, а так же может привести к разрыву или трещинам патрубков, которые давно не меняли. Возможно, что лопнет расширительный бачок или появиться течь в основном радиаторе или радиаторе отопителя. А так и до перегрева двигателя недалеко.
Закипание антифриза из-за неисправной крышки — так же довольно частое явление. Такое происходит, когда крышка не может держать необходимое давление в системе или не может его стравить. Самое серьезное, что может грозить двигателю в этом случае — прогар прокладки между блоком цилиндров и головкой блока. Подобное приведет к капитальному ремонту мотора.
Как проверить крышку
Сделать это довольно просто. Для этого нужно с утра, когда мотор еще холодный, открыть капот и осмотреть все патрубки. Если они деформированы, или выглядят сдавленными, значит вакуумный клапан неисправен и крышку надо заменить на новую.
Предохранительный клапан проверяем следующим образом. Заводим мотор и ждем, пока он не нагреется до рабочей температуры. После, очень аккуратно, начинаем откручивать крышку расширительного бачка. Если услышите шипящий звук выходящего воздуха — значит с клапаном всё в порядке.