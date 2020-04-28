Как крышка расширительного бачка может «убить» мотор

Крышка эта — не просто пластиковая деталь, используемая для того, чтобы антифриз не выливался из бачка омывателя. В конструкции крышки есть два клапана — предохранительный и впускной (вакуумный).

Первый предназначен для сброса избыточного давления. То есть, когда мотор холодный, он закрыт. Это делает систему герметичной, позволяет двигателю прогреваться и создавать необходимое давление в системе охлаждения. Впускной клапан действует наоборот: он «всасывает» воздух из атмосферы. Дело в том, что при остывании антифриза (когда двигатель заглушен), объем жидкости уменьшается. Падает и давление, а этот клапан препятствует появлению эффекта вакуума в системе.

Если вакуумный клапан неисправен, атмосферное давление начнет давить на систему и воздух станет просачиваться через соединения патрубков в антифриз. Это создаст в системе охлаждения воздушную пробку, а так же может привести к разрыву или трещинам патрубков, которые давно не меняли. Возможно, что лопнет расширительный бачок или появиться течь в основном радиаторе или радиаторе отопителя. А так и до перегрева двигателя недалеко.