Можно ли самому понять, что вот-вот «умрет» катализатор, и как этого избежать

Катализатор стал обязательным участником автомобильного выхлопа довольно давно: в тот самый день и час, когда экология стала собирать жатву с автомобильных компаний. Не очень понятно сколько в этом вопросе политики, а сколько финансов, но факт остается фактом: современный автомобиль катализатором оборудован. Ну а дальше начинается обратный отсчет: время, некачественное топливо и тяжелые условия эксплуатации прикончат каталитический нейтрализатор, о чем автомобиль аккуратно уведомит водителя, подсветив приборный щиток «джеки чаном».

Однако перед этим событием опытный водитель заметит не только ухудшение самочувствия мотора — пропадет былая прыть и страсть — но и существенное увеличение аппетита. Впрочем, такие тонкие материи доступны только «аксакалам от руля», поэтому львиная доля драйверов просто однажды увидит «чек». И, естественно, поедет на СТО: работа по замене катализатора долгая и грязная, надо пилить и резать, да и сама деталь стоит немало — коробка полна драгоценных металлов — так что водителю предстоит здорово раскошелиться. Но вот вопрос: почему на некоторых авто катализаторы «выхаживают» по 200 000 км и более, а на других — 50 000, и доставай кошелек?

Факторов, пагубно сказывающихся на сроке службы узла, немало, поэтому вывести точный ресурс невозможно.

Однако есть верный способ проверить слова угодливого механика, чтобы не поменять рабочий катализатор на новый. Понадобится немногое: сканер для диагностики бортового компьютера с разъемом OBD2 — найдется у соседа по гаражу или на китайской барахолке за 1000 рублей — набор ключей, мультиметр да эстакада.