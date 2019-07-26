Почему смертельно опасно оставлять в салоне автомобиля обычную бутылку с водой

Портал «АвтоВзгляд» отобрал 13, казалось бы, самых обычных вещей, которые категорически нельзя оставлять в салоне машины, особенно в жаркое время года.

Бутылка с водой

Все чаще из телевизоров доносятся сигналы о том, что пластиковые бутылки, в которые разливают соки и воду, выделяют химические элементы, вызывающие болезнь сердца и даже рак. И, как раз, нагревание может усилить попадание этих веществ в напиток. Кто и когда проводил такие исследования, неясно, но проверять на себе всю эту теорию хочется меньше всего. К тому же, в оставленной на жаре недопитой бутылке начинают активно развиваться микробы. Таким образом, жидкость, которая призвана избавить человека от жажды и предупредить обезвоживание, превращается в источник болезней.

Таблетки и медикаменты

Если вы принимаете таблетки или другие медикаменты, то, прежде чем оставлять их в машине, ознакомьтесь с инструкцией и правилами хранения. Большинство лекарственных средств производители рекомендуют хранить при комнатной температуре, которая бывает в автомобили лишь тогда, когда работает кондиционер. Но когда автомобиль простаивает на жаре, условия хранения лекарств нарушаются. Возможно, это не превратит ваши препараты в отраву, но они могут стать менее эффективными.