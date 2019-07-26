Почему смертельно опасно оставлять в салоне автомобиля обычную бутылку с водой

Покупая автомобиль, мы не только наслаждаемся свободой и комфортом перемещения, но и превращаем его в один большой склад, который набиваем и нужными вещами, и теми, которые хранить в салоне или багажнике, даже кратковременно, нельзя ни при каких обстоятельствах.
Лика Затворная

Портал «АвтоВзгляд» отобрал 13, казалось бы, самых обычных вещей, которые категорически нельзя оставлять в салоне машины, особенно в жаркое время года.

Бутылка с водой

Все чаще из телевизоров доносятся сигналы о том, что пластиковые бутылки, в которые разливают соки и воду, выделяют химические элементы, вызывающие болезнь сердца и даже рак. И, как раз, нагревание может усилить попадание этих веществ в напиток. Кто и когда проводил такие исследования, неясно, но проверять на себе всю эту теорию хочется меньше всего. К тому же, в оставленной на жаре недопитой бутылке начинают активно развиваться микробы. Таким образом, жидкость, которая призвана избавить человека от жажды и предупредить обезвоживание, превращается в источник болезней.

Таблетки и медикаменты

Если вы принимаете таблетки или другие медикаменты, то, прежде чем оставлять их в машине, ознакомьтесь с инструкцией и правилами хранения. Большинство лекарственных средств производители рекомендуют хранить при комнатной температуре, которая бывает в автомобили лишь тогда, когда работает кондиционер. Но когда автомобиль простаивает на жаре, условия хранения лекарств нарушаются. Возможно, это не превратит ваши препараты в отраву, но они могут стать менее эффективными.

Смартфоны и ноутбуки

Современные смартфоны и ноутбуки настолько удобны, что мы таскаем и возим их повсеместно. Однако не стоит забывать их в автомобиле. Во-первых, при сильной жаре аккумуляторы устройств испытывают повышенную нагрузку, из-за чего могут быстрее прийти в негодность, а то и вовсе взорваться, спровоцировав пожар в автомобиле. Во-вторых, в телефонах, планшетах и ноутбуках мы храним огромное количество информации, включая личную, а то и секретную. Если устройство попадет к преступникам, они могут воспользоваться хранящейся в нем информацией не вашу пользу. Поэтому, если уж и рискуете оставлять свои «девайсы» в автомобиле, то озаботьтесь тем, чтобы информация в них была зашифрована.

Защитный крем от солнца

Как бы это смешно ни звучало, но ингредиенты защитного крема от солнца разрушаются при нагреве. Если вы летом частенько посещаете пляж на автомобиле, то не оставляйте крем в его салоне. В жару с закрытыми окнами салон сильно нагревается, что, свою очередь, может снизить эффективность крема от солнца. Более того: высокая температура может спровоцировать взрыв емкости с кремом. В результате такой беспечности, вам придется потратиться на чистку салона.

Сумки, рюкзаки и кошельки

Сумки, рюкзаки, кошельки, пакеты… — все эти вещи опасно оставлять в автомобиле, даже если в них нет ничего ценного. Грабитель будет разбираться с содержимым сумки или пакета потом. А вам останется разбитое окно или испорченная дверь.

Очки

Покидая автомобиль, многие автолюбители бросают свои очки на переднюю панель. Но делать это летом настоятельно не рекомендуем потому как пластиковая оправа может деформироваться, а железная сильно нагреться, причинив вам ожег. Но самое опасное, бросать на панель очки с увеличительными линзами, которые могут сфокусировать солнечный луч, что, в свою очередь, приведет если не к пожару, то к повреждению отделки автомобиля.

Документы, файлы, паспорт

Не оставляйте в автомобиле документы, важные файлы и паспорт. В противном случае, может получится так же, как с незащищенным телефоном или ноутбуком — документы могут стать оружием против вас. Если в ваших планах на день есть пункт, подразумевающий доставку важной документации, то лучше сделать его приоритетным. Либо носить документы с собой. Что же касается паспорта, то, заполучив его, преступник так же может использовать в своих корыстных целях.

Шампанское и вино

Шампанское и вино также в списке запрещенных для хранения в автомобиле предметов. Помимо того, что горячее вино невозможно пить. Жара может испортить его вкус. К тому же при нагреве, содержимое бутылки может расшириться и просочится, а то и вовсе вылиться, вытолкнув пробку.

Продукты

Если ваш список дел огромен, и включает покупку продуктов, то этот пункт лучше оставить последним. Все дело в том, что скоропортящаяся еда должна быть помещеныав морозилку-холодильник в течение двух часов. А летом отведенное на это время становится еще короче.

Растения и цветы

Растения и цветы также чувствительны к жаре. Поэтому, отправляясь в садоводческий центр, учитывайте погодные условия и свой список дел. Как отмечают специалисты, даже умеренная температура в 7—10 градусов выше нуля, может убить некоторые растения в течение часа. Зимой, если листва растений касается окна, то она гарантированно пожелтеет. Жара — также губительна для некоторых растений. Поэтому, держите свои «зеленые» покупки в темноте и прохладе, и, как можно скорее, везите их домой.

Баллончики и аэрозоли

К сожалению, на большинстве баллончиков и аэрозолей шрифт настолько мелкий, что не позволяет прочитать рекомендации при хранении. Поэтому мы частенько кидаем их в багажник и раскатываем с ним повсеместно, не учитывая, что в сильную жару в грузовом отсеке авто жарче, чем снаружи. Жидкость в баллончике может расшириться и начать бесконтрольно распыляться. А если оставить баллончик или аэрозоль на солнце, то они, всенепременно, взорвутся, повредив автомобиль, а то и его владельца.

Губная помада

Хорошая губная помада стоит не дешево, поэтому странно видеть то, как некоторые девушки оставляют свою косметику в подстаканниках и бардачках салона авто, стоящего на солнце. В жару помада попросту превратится в текущую цветную массу, которая обязательно перепачкает то место, куда ее положили.

Дети и животные

Да, не только вещи нельзя оставлять на жаре в салоне машины. Тем более, что новостная лента каждое лето сообщает нам о том, что в том или ином автомобиле на солнцепеке был оставлен ребенок или животное. Согласно статистике, в среднем по миру погибают от теплового удара в разогретом автомобиле 38 детей и тысячи животных. Эту проблему исследовала компания General Motors, которая утверждает, что в жару при +35 при воздействии солнца даже в предварительно охлажденном кондиционером салоне температура может повыситься до +50 градусов в течение 20 минут.

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27 июля 2019
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