Как самостоятельно проверить и реанимировать катализатор машины

Сколько лет или тысяч километров проживет катализатор? На Chevrolet Niva, например, он выходит из строя через 50 000 — 70 000 км, а на старых японских и американских автомобилях может пережить кузов и несколько смен глушителя. Фактор износа этого узла во многом зависит от конструкции — в некоторых случаях полностью прогоревший и осыпавшийся «каталик» просто перестает осуществлять свою функцию без последствий для мотора — а датчики гибели узла не замечают.

В современных же авто — борьба за экологию и все такое — подобный фортель уже не пройдет, лябда-зонд тут же зажжет «джеки чана» на торпедо. Но самая частая причина выхода катализатор из строя — низкое качество топлива, обильно насыщенного серой. Соты забиваются золой, выхлопные газы перестают выходить из мотора в должном количестве, двигатель задыхается, а масло — обильно коксуется на стенках. Шах и мат за несколько тысяч километров.

Чтобы этого не допустить, нужно быть с автомобилем чуть внимательнее. Если силовая установка начала употреблять больше обычного, но вместе с тем упала мощность, нужно проверить масло. Если «ужор» удалось зафиксировать, то заводите мотор и отправляйтесь к выхлопной трубе: при нормальных условиях, заткнуть ладонью выхлоп удается не более чем на пять секунд. Отработанное топливо должно выходить рывками с достаточной силой. Если этого не происходит — катализатор забит.