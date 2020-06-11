Как самостоятельно проверить и реанимировать катализатор машины

Сколько лет или тысяч километров проживет катализатор? На Chevrolet Niva, например, он выходит из строя через 50 000 — 70 000 км, а на старых японских и американских автомобилях может пережить кузов и несколько смен глушителя. Фактор износа этого узла во многом зависит от конструкции — в некоторых случаях полностью прогоревший и осыпавшийся «каталик» просто перестает осуществлять свою функцию без последствий для мотора — а датчики гибели узла не замечают.
В современных же авто — борьба за экологию и все такое — подобный фортель уже не пройдет, лябда-зонд тут же зажжет «джеки чана» на торпедо. Но самая частая причина выхода катализатор из строя — низкое качество топлива, обильно насыщенного серой. Соты забиваются золой, выхлопные газы перестают выходить из мотора в должном количестве, двигатель задыхается, а масло — обильно коксуется на стенках. Шах и мат за несколько тысяч километров.
Чтобы этого не допустить, нужно быть с автомобилем чуть внимательнее. Если силовая установка начала употреблять больше обычного, но вместе с тем упала мощность, нужно проверить масло. Если «ужор» удалось зафиксировать, то заводите мотор и отправляйтесь к выхлопной трубе: при нормальных условиях, заткнуть ладонью выхлоп удается не более чем на пять секунд. Отработанное топливо должно выходить рывками с достаточной силой. Если этого не происходит — катализатор забит.
Чтобы убедиться в правильности своих выводов окончательно, можно приобрести за 500 рублей на китайской барахолке электронный эндоскоп, агрегатировать его со смартфоном, и через специальное отверстие внимательно изучить внутренности катализатора. Увиденное должно окончательно расставить все точки над «i».
В любом случае, чтобы вы там не узрели, выкладывать пятизначную сумму за новый сразу же не стоит. Прежде всего, следует попробовать «оживить» родной. Для этих целей есть специальные химические составы двух типов: которые заливаются в бак и те, что механически очищают соты. С баком все предельно ясно, при заправке следует добавить «химию» в бензин и дать машине возможность «продышаться»: выехать на скоростную магистраль и «дать гари». Кстати, специалисты рекомендуют всем автомобилистам проводить такую процедуру каждые 20 000 км. Превентивно, так сказать.
Если же этого оказалось недостаточно, то следует взять «пенный» очиститель: на яме или эстакаде выкручиваем лямбд-зонд, который стоит перед катализатором, и через трубку заполняем соты специальным моющим раствором. Даем разработкам химической промышленности немного поработать, а после гоняем двигатель на высоких оборотах.
Если же катализатор забит «наглухо» или уже рассыпался, о чем непременно сообщит исследование эндоскопом, то водитель встает перед выбором: выбивать, ставя обманку, или менять, заплатив, как за половину автомобиля. И ответ на этот вопрос должен дать каждый. И дать исключительно самому себе.