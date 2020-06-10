Самые громкие ДТП с российскими знаменитостями: в тюрьму никто не сел

Годом ранее — 27 февраля 2017-го — актриса Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова, совершила ДТП в Подмосковье. В результате происшествия ее автомобиль опрокинулся. И хотя в момент инцидента Заслуженная артистка РФ находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения, жертв не было. Примечательно, что рядом с ней на пассажирском кресле был и сам Караченцов, который не пострадал. По решению суда Людмила была лишена водительского удостоверения сроком на 1,5 года и оштрафована на 30 000 рублей.

В 2011 году писатель Эдвард Радзинский вылетел на встречку в Подмосковье. В результате погибла пассажирка протараненного им авто. Радзинского признали виновным, завели уголовное дело, впоследствии прекращенное по амнистии. Правда, автору множества исторических произведений все равно пришлось выплатить отцу покойной 2 млн. рублей. Заметим, что суд не полностью удовлетворил требование истца, изначально претендовавшего на 10 млн. в качестве компенсации морального вреда.

ДТП с музыкантом Константином Меладзе случилось на Украине в 2012-м. Двигаясь по трассе, он насмерть сбил молодую даму. Сообщалось, что она переходила дорогу по пешеходному переходу, а Меладзе ехал с превышением скорости. Ему грозило до 8-и лет тюрьмы. Но продюсера оправдали: каким-то образом выяснилось, что женщина пересекала шоссе рядом с переходом, а не по нему, а Константин ПДД не нарушал.

Кроме того, в разные годы сбивали людей (правда, не насмерть) телеведущий Леонид Якубович, музыкант Гарик Сукачев, актер Дмитрий Дюжев, биолог Николай Дроздов.