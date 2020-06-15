Уровень масла с одной стороны щупа меньше, чем с другой: какому показателю верить?

Качественная и своевременная смазка двигателя — гарантия того, что он прослужит верой и правдой отведенный ему производителем срок. Да, обычная, казалось бы, процедура тоже не без подвоха. К примеру, если перевернуть щуп, то не сложно заметить, что уровень масла с одной стороны будет меньше, чем с другой. Из-за чего так бывает, и какой уровень верный, разбирался портал «АвтоВзгляд».
В современном автомобиле есть два способа проверить уровень масла в двигателе: кататься, пока не загорится пиктограмма «масленка», либо тем самым щупом. Последний способ наиболее надежный, ведь «масленка» загорается, когда уровень смазки в двигателе критически низкий. Однако у некоторых водителей, особенно начинающих, данный способ контроля вызывает, скорее, вопросы, чем дает ответы. Все дело в том, что на некоторых автомобилях уровень масла с одной стороны щупа может разительно отличаться от показателя на другой. Так на какой стороне искать правду?
Подобное явление встречается на автомобилях различных автопроизводителей. И тому есть логическое объяснение. Довольно часто, разница уровень масла с разных сторон щупа обуславливается расположением самого щупа относительно уровня масла в картере. Иными словами, если щуп расположен немного под углом, то с одной его стороны показатель уровня масла будет гарантированно ниже. Ко всему прочему, сам канал, куда вставляется щуп, может быть слишком узок — при вынимании щупа его измерительный кончик может задеть стенку канала, и показатель собьется. Как же тогда определить уровень масла?
Как бы то ни было, перед тем, как проверять уровень масла следует прогреть мотор 15—20 минут. Затем, заглушить его и дать немного постоять, чтобы масло стекло в картер. После соблюдения всех прелюдий, необходимо вынуть щуп, протереть его чистой ветошью, снова вставить и опять аккуратно вынуть для контроля уровня. Процедуру можно повторить пару раз, чтобы убедится в правильности показаний.
Как правило, для облегчения процедуры контроля уровня масла, конструкция канала позволяет вставить щуп только одной стороной, а на сам щуп нанесены специальные риски и значения минимального уровня (Min) и максимального (Max).
В этом случае уровень масла необходимо оценивать именно по ним. И следить, чтобы он всегда был, как написано в инструкции к автомобилю, либо где-то посредине между значениями «Min» и «Max». В противном случае, если уровень будет ниже минимального значения, то двигателю грозит масляное голодание, и скорый выход из строя с дорогостоящим ремонтом. Если уровень сильно выше максимального, от переизбытка давления может выдавить сальники коленвала (особенно опасно в зимний период, когда масло сильно густеет), прокладки и верхнюю масляную пробку.
Если же на щупе нет никаких засечек, то за правильный показатель следует брать минимальный уровень. А при малейшем сомнении в правильности своей оценки, лучшим решением будет проконсультироваться со специалистом сертифицированного дилерского центра, чтобы он проверил и разъяснил вам, на что ориентироваться при самостоятельном замере уровня масла.
Не забывайте, что водитель обязан следить за технической исправностью своего автомобиля, и перед каждым выездом проводить его осмотр и проверку работоспособности важнейших систем, включая двигатель и уровень масла в нем.