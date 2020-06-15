Уровень масла с одной стороны щупа меньше, чем с другой: какому показателю верить?

Качественная и своевременная смазка двигателя — гарантия того, что он прослужит верой и правдой отведенный ему производителем срок. Да, обычная, казалось бы, процедура тоже не без подвоха. К примеру, если перевернуть щуп, то не сложно заметить, что уровень масла с одной стороны будет меньше, чем с другой. Из-за чего так бывает, и какой уровень верный, разбирался портал «АвтоВзгляд».

В современном автомобиле есть два способа проверить уровень масла в двигателе: кататься, пока не загорится пиктограмма «масленка», либо тем самым щупом. Последний способ наиболее надежный, ведь «масленка» загорается, когда уровень смазки в двигателе критически низкий. Однако у некоторых водителей, особенно начинающих, данный способ контроля вызывает, скорее, вопросы, чем дает ответы. Все дело в том, что на некоторых автомобилях уровень масла с одной стороны щупа может разительно отличаться от показателя на другой. Так на какой стороне искать правду?