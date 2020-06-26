Как за 80 рублей самостоятельно и быстро избавиться от царапин на боковых стеклах авто

Крошечный камешек или песчинка могут стать причиной длинной царапины на боковом стекле, которая не только испортит внешний вид авто, но и будет постоянным напоминанием о неаккуратности водителя. Такое мало, кому придется по душе, однако уберечь «дверные» стекла от напасти практически невозможно.

Российские дороги — грязные и пыльные, поэтому даже регулярная мойка машины не убережет от попадания песка под резиновые уплотнители. Регулярная чистка тоже бессмысленна: пара поворотов и резинки доверху набиты частицами земли, стекла и грязи. Можно, конечно, наклеить бронепленку и регулярно ее менять, но цена вопроса быстро станет причиной для отказа. Так что же делать?

Конечно, полировать. Стекло, в отличие от пластика и лака, позволяет делать это регулярно и требует не столько сноровки, сколько некоторого набора знаний. Во-первых, «сглаживать» царапины нужно только жесткой насадкой. От классической «губки», которую применяют для работ по краске и лаку, толку не будет. А во-вторых, нужны специальные полироли. Их, конечно, можно приобрести в профильных магазинах: от 500 рублей за «наперсток», которого хватит на один вечер детейлинга, до большой банки профессиональной пасты, которая обойдется минимум в 2000 рублей. Недешево, особенно с учетом покупки дополнительных кругов.