Как за 80 рублей самостоятельно и быстро избавиться от царапин на боковых стеклах авто

Крошечный камешек или песчинка могут стать причиной длинной царапины на боковом стекле, которая не только испортит внешний вид авто, но и будет постоянным напоминанием о неаккуратности водителя. Такое мало, кому придется по душе, однако уберечь «дверные» стекла от напасти практически невозможно.
Российские дороги — грязные и пыльные, поэтому даже регулярная мойка машины не убережет от попадания песка под резиновые уплотнители. Регулярная чистка тоже бессмысленна: пара поворотов и резинки доверху набиты частицами земли, стекла и грязи. Можно, конечно, наклеить бронепленку и регулярно ее менять, но цена вопроса быстро станет причиной для отказа. Так что же делать?
Конечно, полировать. Стекло, в отличие от пластика и лака, позволяет делать это регулярно и требует не столько сноровки, сколько некоторого набора знаний. Во-первых, «сглаживать» царапины нужно только жесткой насадкой. От классической «губки», которую применяют для работ по краске и лаку, толку не будет. А во-вторых, нужны специальные полироли. Их, конечно, можно приобрести в профильных магазинах: от 500 рублей за «наперсток», которого хватит на один вечер детейлинга, до большой банки профессиональной пасты, которая обойдется минимум в 2000 рублей. Недешево, особенно с учетом покупки дополнительных кругов.
Однако и тут есть небольшой, но ощутимый по цене секрет: все пасты для полировки стекол состоят из оксида церия, который в виде порошка стоит намного дешевле. Так целый мешочек — 200 грамм, которых хватит на полировку всех стекол авто — обойдется в 76 рублей.
Итак, щедро промываем стекло проточной водой, разводим порошок оксида церия строго по инструкции и наносим на стекло. Полировать нужно «на мокрую», регулярно добавляя воды — стекло достаточно сильно греется. Для работы удобнее использовать не полировальную машинку, а шлифовальный аппарат — так процесс занимает намного меньше времени. Вывести глубокие царапины достаточно сложно, а вот мелкие — вроде потертостей на боковых стеклах — дело 15 минут. Секрет работы кроется не столько в силе и ловкости, сколько в постепенном переходе от одной царапины к другой. Также следует регулярно промывать стекло и оценивать результат.
Царапины на боковых стеклах — не повод ехать в детейлинг-цех. Вечер свободного времени, пакет оксида церия и шлифмашинка — вот и весь секрет идеальных окон. Можно отполировать и лобовое стекло, но это займет куда больше времени, а достойный результат возможен только на качественном «триплексе»: дешевые и мягкие китайские аналоги такой обработки не выдержат, и могут очень сильно затереться. Точно потребуются несколько разных фракций оксида церия и долгие часы обработки.