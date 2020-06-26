Как за 80 рублей самостоятельно и быстро избавиться от царапин на боковых стеклах авто

Фото: соцсети
Неприятные следы, которые появляются едва ли не на второй день после покупки машины, откровенно «режут глаз» и доставляют дискомфорт, но убрать их можно всего за несколько минут. Намного сложнее не допустить их появления.

Крошечный камешек или песчинка могут стать причиной длинной царапины на боковом стекле, которая не только испортит внешний вид авто, но и будет постоянным напоминанием о неаккуратности водителя. Такое мало, кому придется по душе, однако уберечь «дверные» стекла от напасти практически невозможно.

Российские дороги — грязные и пыльные, поэтому даже регулярная мойка машины не убережет от попадания песка под резиновые уплотнители. Регулярная чистка тоже бессмысленна: пара поворотов и резинки доверху набиты частицами земли, стекла и грязи. Можно, конечно, наклеить бронепленку и регулярно ее менять, но цена вопроса быстро станет причиной для отказа. Так что же делать?

Конечно, полировать. Стекло, в отличие от пластика и лака, позволяет делать это регулярно и требует не столько сноровки, сколько некоторого набора знаний. Во-первых, «сглаживать» царапины нужно только жесткой насадкой. От классической «губки», которую применяют для работ по краске и лаку, толку не будет. А во-вторых, нужны специальные полироли. Их, конечно, можно приобрести в профильных магазинах: от 500 рублей за «наперсток», которого хватит на один вечер детейлинга, до большой банки профессиональной пасты, которая обойдется минимум в 2000 рублей. Недешево, особенно с учетом покупки дополнительных кругов.

Фото: соцсети

Однако и тут есть небольшой, но ощутимый по цене секрет: все пасты для полировки стекол состоят из оксида церия, который в виде порошка стоит намного дешевле. Так целый мешочек — 200 грамм, которых хватит на полировку всех стекол авто — обойдется в 76 рублей.

Итак, щедро промываем стекло проточной водой, разводим порошок оксида церия строго по инструкции и наносим на стекло. Полировать нужно «на мокрую», регулярно добавляя воды — стекло достаточно сильно греется. Для работы удобнее использовать не полировальную машинку, а шлифовальный аппарат — так процесс занимает намного меньше времени. Вывести глубокие царапины достаточно сложно, а вот мелкие — вроде потертостей на боковых стеклах — дело 15 минут. Секрет работы кроется не столько в силе и ловкости, сколько в постепенном переходе от одной царапины к другой. Также следует регулярно промывать стекло и оценивать результат.

Царапины на боковых стеклах — не повод ехать в детейлинг-цех. Вечер свободного времени, пакет оксида церия и шлифмашинка — вот и весь секрет идеальных окон. Можно отполировать и лобовое стекло, но это займет куда больше времени, а достойный результат возможен только на качественном «триплексе»: дешевые и мягкие китайские аналоги такой обработки не выдержат, и могут очень сильно затереться. Точно потребуются несколько разных фракций оксида церия и долгие часы обработки.

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26 июня 2020
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