Почему в автомобиле могут неожиданно лопнуть шланги системы охлаждения

Летний зной и многокилометровые заторы ждут нас еще добрые пару месяцев, а значит на систему охлаждения двигателя выпадет повышенная нагрузка, к которой узлы и агрегаты могут быть просто не готовы. Коронавирус внес поправки в расписание большинства россиян: кто-то не успел обслужить автомобиль, кто-то до сих пор колесит на зимней резине, а кто-то и вовсе решил, что будет ездить немного — самоизоляция же — и на обслуживании авто можно сэкономить. Но нарушение регламента — лишь вершина айсберга. Гораздо больше проблем кроется в самой замене элементов системы.

Миллионы раз уже было сказано, что радиаторы надо мыть, охлаждающую жидкость регулярно менять и доливать только ту, что прописана в документации к автомобилю. Но желание сэкономить в тандеме с незнанием, которое не освобождает от ответственности, сильнее. Машины кипят, шланги разлетаются «розочкой», водители клянут мастеров и производителей «на чем свет стоит». Может пора разобраться в проблеме и навсегда о ней забыть? Воистину, тут не надо иметь семь пядей во лбу.

Начнем с самого простого — с диагностики. Резиновые шланги системы охлаждения иногда — о, чудо! — изнашиваются. Но в одно мгновение они не лопаются: сначала появляются мелкие трещинки и заломы, а потом уже образуются прорывы. Система «предупреждает» о необходимости замены заранее, но возможно это лишь в одном случае: были изначально установлены качественные детали, а сама работа проведена на все сто.