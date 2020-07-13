Почему в автомобиле могут неожиданно лопнуть шланги системы охлаждения

Летний зной и многокилометровые заторы ждут нас еще добрые пару месяцев, а значит на систему охлаждения двигателя выпадет повышенная нагрузка, к которой узлы и агрегаты могут быть просто не готовы. Коронавирус внес поправки в расписание большинства россиян: кто-то не успел обслужить автомобиль, кто-то до сих пор колесит на зимней резине, а кто-то и вовсе решил, что будет ездить немного — самоизоляция же — и на обслуживании авто можно сэкономить. Но нарушение регламента — лишь вершина айсберга. Гораздо больше проблем кроется в самой замене элементов системы.
Миллионы раз уже было сказано, что радиаторы надо мыть, охлаждающую жидкость регулярно менять и доливать только ту, что прописана в документации к автомобилю. Но желание сэкономить в тандеме с незнанием, которое не освобождает от ответственности, сильнее. Машины кипят, шланги разлетаются «розочкой», водители клянут мастеров и производителей «на чем свет стоит». Может пора разобраться в проблеме и навсегда о ней забыть? Воистину, тут не надо иметь семь пядей во лбу.
Начнем с самого простого — с диагностики. Резиновые шланги системы охлаждения иногда — о, чудо! — изнашиваются. Но в одно мгновение они не лопаются: сначала появляются мелкие трещинки и заломы, а потом уже образуются прорывы. Система «предупреждает» о необходимости замены заранее, но возможно это лишь в одном случае: были изначально установлены качественные детали, а сама работа проведена на все сто.
Шланги выглядят достаточно уверено и надежно, но внешний вид не всегда говорит о высоком качестве. Увы, найти добротную деталь в магазине довольно сложно: оригинал есть не везде и не всегда, а многочисленные аналоги не выдерживают критики. Более того, многие отечественные модели комплектуются таким «оригиналом», что необходимость замены наступает сразу же после постановки на учет. Именно по этой причине многие ставят усиленные силиконовые трубки. Производителей много, так что выбирайте исходя из рекомендаций форумов по конкретной модели.
Причиной разрыва шланга может стать пробка расширительного бачка, а точнее вышедший из строя клапан. В системе создается разряжение, трубки сжимаются, деформируются и в конечном итоге лопаются. Сразу это не происходит, автомобиль всегда дает водителю время «на среагировать». Пробка расширительного бачка стоит дешево, замена не требует навыков и времени — надо только дать мотору остыть.
Третья «статья», гарантирующая скорое посещение механика — это отсутствие навыка и знаний проведения этой простой, казалось бы, операции. Опытные мастера никогда не надевают трубки «на сухую» — добавляют немного смазки, чтобы шланг легче натянулся на штуцер. Еще лучше — разогреть трубку. Стоит помнить, что далеко не все патрубки требуют затяжки хомутом, а если необходимость и есть, то сделать это нужно аккуратно, без лишних усилий и в строго указанном месте. Ах да, хомуты тоже бывают разные и менять на самый дешевый, от «Жигуля», пожалуйста, не стоит. Инженерам, которые создали мотор, все же виднее.
При должном обслуживании, правильном выборе расходных материалов и регулярном еженедельном контроле система охлаждения автомобиля способна без вмешательств пройти и 200 000 км — примеров множество. Но зависит ее долголетие не столько от производителя, сколько от пользователя. Поэтому экономия здесь, как и в любом другом аспекте обслуживания автомобиля, неуместна. Скупой платит дважды.