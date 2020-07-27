Как категорически нельзя мыть двигатель автомобиля

Извечный спор автомобилистов — можно ли мыть двигатель автомобиля. Одни говорят, что моют, и не парятся. Другие — крутят пальцем у виска и рассказывают о мойке мотора такие вещи, что мурашки по телу и полное онемение части мозга, отвечающей за желание помыть хоть что-то, кроме себя любимого. Так можно или нельзя устраивать банный день внутренностям подкапотного пространства?
Вода может залить свечные колодцы, просочившись через манжеты катушек. А дальше плакали ваши свечи и система зажигания.
А между тем, нужно всего-то попросить мойщика не усердствовать в данной области. А после мойки обязательно снять катушки и просушить (продуть) компрессором, а заодно и свечные колодцы. Благо, сложного в этом ничего нет, и по времени не затратно от слова совсем. Если нет компрессора, сухая тряпка или салфетки тоже сгодятся.
Проблемы с генератором — да, случаются после мойки и такие. При этом на панели приборов загорается контрольная лампа, оповещающая водителя об ошибке зарядки. Что делать, куда бежать? Да никуда, и ничего. Причем в буквальном смысле. Чтобы избежать проблем с зарядкой, после мойки подкапотного пространства нужно всего-то постоять минут тридцать, чтобы излишки воды стекли на асфальт.
Будет лучше, если мыть двигатель еще теплым — это поможет быстрее испариться большей части влаги.
Однако для верности генератор лучше обернуть пленкой или пакетом, как это делают на нормальных мойках. Ну и, конечно же, сжатый воздух вам в помощь. Обычный компрессор решает большое количество проблем.
Проводка — вены автомобиля. Если она не исправна или вы из тех, кто любит крепить едва ли не все на изолетну и скотч, то не нужно пенять на мойку и мойщиков на то, что проводка сгнила. Заводская оплетка, клеммы, коннекторы и разъемы, если они в добром здравии и оригинальные, легко выдерживают и грязь, и влагу, и пыль, благодаря наличию уплотнителей. Главное: проследить, чтобы мойщик не подносил слишком близко свой пистолет, мощной струей которого вполне под силу перерезать какой-нибудь проводок.
То же самое и с «мозгами» автомобиля и с его различными реле. Если вы их никогда не видели, то поверьте на слово — они спрятаны в герметичных корпусах. Иначе бы автопроизводители разорились на исках и отзывных кампаниях.
Аккумуляторная батарея также мойки не боится, и не замкнет — уж слишком большое расстояние между клеммами, да и вода для этого потребовалась бы сильно соленая и много. Поэтому переживать за здоровье АКБ после мойки точно не стоит. Рекомендация лишь одна — снова не подносить близко пистолет к проводам.
Двигатель мыть надо. Но делайте это правильно. Если не уверены в мойке и мойщике, то проконсультируйте его перед началом действа, куда можно лить много воды, а куда не стоит. Проблемные места обозначьте, а лучше прикройте. И вообще, поищите специализированные мойки, где моторы автомобилей моют не струей воды, а, например, паром.