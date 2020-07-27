Как категорически нельзя мыть двигатель автомобиля

Извечный спор автомобилистов — можно ли мыть двигатель автомобиля. Одни говорят, что моют, и не парятся. Другие — крутят пальцем у виска и рассказывают о мойке мотора такие вещи, что мурашки по телу и полное онемение части мозга, отвечающей за желание помыть хоть что-то, кроме себя любимого. Так можно или нельзя устраивать банный день внутренностям подкапотного пространства?

Вода может залить свечные колодцы, просочившись через манжеты катушек. А дальше плакали ваши свечи и система зажигания.

А между тем, нужно всего-то попросить мойщика не усердствовать в данной области. А после мойки обязательно снять катушки и просушить (продуть) компрессором, а заодно и свечные колодцы. Благо, сложного в этом ничего нет, и по времени не затратно от слова совсем. Если нет компрессора, сухая тряпка или салфетки тоже сгодятся.

Проблемы с генератором — да, случаются после мойки и такие. При этом на панели приборов загорается контрольная лампа, оповещающая водителя об ошибке зарядки. Что делать, куда бежать? Да никуда, и ничего. Причем в буквальном смысле. Чтобы избежать проблем с зарядкой, после мойки подкапотного пространства нужно всего-то постоять минут тридцать, чтобы излишки воды стекли на асфальт.

Будет лучше, если мыть двигатель еще теплым — это поможет быстрее испариться большей части влаги.

Однако для верности генератор лучше обернуть пленкой или пакетом, как это делают на нормальных мойках. Ну и, конечно же, сжатый воздух вам в помощь. Обычный компрессор решает большое количество проблем.