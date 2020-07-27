Как сделать так, чтобы капот не дребезжал на ходу

Летние пробки способствуют обострению слуха: многокилометровый затор и включенный на полную мощь кондиционер создают в тандеме достаточную нагрузку на двигатель, чтобы даже идеально настроенный агрегат начал издавать неприятные вибрации.

Изношенный же мотор и вовсе в такой ситуации способен «троить». Неужели разом вышли из строя все цилиндры или в бак попала вода?! И когда до подобной жизни успела дойти вполне свежая машина? А может «умерла» резиновая подушка одной из опор силового агрегата? Это уже не так катастрофично для семейного бюджета, но все же!

Прежде чем бить тревогу и заказывать в магазинах достаточно дорогие запчасти для устранения подобных неисправностей, нужно открыть капот и внимательно осмотреть самую близкую к зрителю часть — «телевизор», металлическую рамку в которую установлены фары, к ней также крепится радиаторная решетка.

Очень часто причина жуткого барабанного «крещендо» кроется в ней. Вернее, на ней.

Металлический стук чаше всего появляется не из-за трясущегося двигателя, а от происходящих на ходу соприкосновений крышки капота и «телевизора».

Для борьбы с таким явлением автопроизводители устанавливают в местах сопряжения капота и передка машины специальные резиновые буферы, которые выглядят как конусы со срезанной вершиной или цилиндры.