Как сделать так, чтобы капот не дребезжал на ходу

Летние пробки способствуют обострению слуха: многокилометровый затор и включенный на полную мощь кондиционер создают в тандеме достаточную нагрузку на двигатель, чтобы даже идеально настроенный агрегат начал издавать неприятные вибрации.
Изношенный же мотор и вовсе в такой ситуации способен «троить». Неужели разом вышли из строя все цилиндры или в бак попала вода?! И когда до подобной жизни успела дойти вполне свежая машина? А может «умерла» резиновая подушка одной из опор силового агрегата? Это уже не так катастрофично для семейного бюджета, но все же!
Прежде чем бить тревогу и заказывать в магазинах достаточно дорогие запчасти для устранения подобных неисправностей, нужно открыть капот и внимательно осмотреть самую близкую к зрителю часть — «телевизор», металлическую рамку в которую установлены фары, к ней также крепится радиаторная решетка.
Очень часто причина жуткого барабанного «крещендо» кроется в ней. Вернее, на ней.
Металлический стук чаше всего появляется не из-за трясущегося двигателя, а от происходящих на ходу соприкосновений крышки капота и «телевизора».
Для борьбы с таким явлением автопроизводители устанавливают в местах сопряжения капота и передка машины специальные резиновые буферы, которые выглядят как конусы со срезанной вершиной или цилиндры.
Именно они защищают одно железо от соударений с другим железом. Утеря такой резинки по той или иной (из-за аварии, некачественного ремонта или банального старения материала) и становится причиной такого рода стуков.
Заметим, что демпферы со временем стираются, повреждаются и даже сминаются, становясь ниже. Некоторые автобренды предусматривают подобное развитие событий и делают эти резиновые детали регулируемыми по высоте.
Но большинство производителей не заморачиваются подобными проблемами будущих владельцев своих машин.
Если резинка регулируется по высоте (обычно это можно сделать покрутив ее на оси вправо-влево), выкручиваем ее вверх и забываем о неприятных звуках, если железо в местах соударений не успело потерять лакокрасочное покрытие. В последнем случае придется еще и его восстанавливать.
В случае же потерявшего форму или вообще отсутствующего демпферующего элемента его замену придется либо выписать за смешные деньги из Китая, либо заказать «родной» или его аналог в отечественном интернет-магазине.
Это выйдет подороже, но тут уж каждый сам решает, какой из путей его больше устраивает.
В любом случае, на приобретение этой маленькой резинки будет потрачено куда меньше денег, чем на диагностику и ремонт якобы вышедшей из строя подушки опоры мотора и уж тем более на его «капиталку».