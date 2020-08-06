10 популярных автомобилей с самым ужасным светом фар

Обычно производители предлагают простые галогенные фары на машины в базовых версиях и ксеноновый свет или LED-фары (светодиоды) в комплектациях подороже. Тем самым, как бы намекая, что более престижная комплектация авто безопаснее. Да и ксенон со светодиаодами служат дольше, нежели лампы накаливания.

На этот факт обращают внимание эксперты Страхового института безопасности США, которые проверили оптику у 165 автомобилей. Они выяснили, что благодаря наличию «навороченных» и сложных по конструкции фар, модель попадает в список безопасных, однако базовые версии этой же модели продают с обычными фарами, которые освещают дорогу гораздо хуже. В результате теста, неудовлетворительный свет был выявлен у 67% проверяемых моделей.