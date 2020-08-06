10 популярных автомобилей с самым ужасным светом фар

Обычно производители предлагают простые галогенные фары на машины в базовых версиях и ксеноновый свет или LED-фары (светодиоды) в комплектациях подороже. Тем самым, как бы намекая, что более престижная комплектация авто безопаснее. Да и ксенон со светодиаодами служат дольше, нежели лампы накаливания.
На этот факт обращают внимание эксперты Страхового института безопасности США, которые проверили оптику у 165 автомобилей. Они выяснили, что благодаря наличию «навороченных» и сложных по конструкции фар, модель попадает в список безопасных, однако базовые версии этой же модели продают с обычными фарами, которые освещают дорогу гораздо хуже. В результате теста, неудовлетворительный свет был выявлен у 67% проверяемых моделей.
Например, протестировав оптику KIA Soul 2018 года выпуска, эксперты пришли к мнению, что на кроссовере с галогенными фарами надо ехать на 40 км/ч медленнее, чтобы заметить препятствие, чем на такой же машине, но в топовой версии, которую вооружили светодиодным головным светом.
Двоякая ситуация и у Hyundai Santa Fe прошлого поколения. Высшую оценку заработала версия кроссовера с опционным адаптивным «биксеноном», а базовый кроссовер с галогенками испытания провалил, показав один из худших результатов.
В еще одном корейском кроссовере — KIA Sorento Prime ксеноновые фары ближнего света освещают дорогу всего лишь на 45 метров, тогда как, к примеру, Volvo XC60 светит на 96 метров.
Плохие результаты на протяжении двух лет показывает и премиальный кроссовер Infiniti QX60. А вот еще список «двоечников», которых можно встретить на российском рынке: Audi Q3, Cadillac CTS, Ford Explorer, Mercedes Benz C-класса, Mercedes-Benz CLA, Volkswagen Passat.
Проанализировав комплектации машин, американские эксперты сделали вывод, что почти всегда производители предлагают топовую оптику в самых дорогих версиях, вместе с поворотными модулями, продвинутыми электронными системами, кожаным салоном и дорогой мультимедиа. Таким образом, стоимость авто легко увеличивается на 80%. Действительно, модель в «топе» становится безопаснее, но и о базовых версиях тоже неплохо было бы помнить.