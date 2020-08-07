Как из-за летней жары начинает стучать и скрипеть подвеска автомобиля

Достаточно часто владельцы даже находящихся на заводской гарантии авто сталкиваются со следующим явлением. Как только температура воздуха на улице переваливает за 20ºС, подвеска автомобиля начинает издавать на ходу скрипы и стуки. Визиты к сервисменам, как официалам, так и прочим, оканчиваются ничем, — стандартными ответами мастеров, что все в порядке. Что же при этом на самом деле происходит с машиной?

Скрипы на жаре начинают порой издавать всевозможные подвесочно-рулевые «резинки» при трении по металлу, — размякнув из-за температуры и слегка изменив из-за этого свою форму. Стуки же возможны из-за того, что ставшая более мягкой резина хуже удерживает на положенных местах металлические части сайлентблоков, рычагов подвески, рулевых тяг и прочих подобных деталей. Из-за этого «железо», лишившись «резиновой» защиты, начинает стучать друг по другу в процессе движения машины.

Что же делать в подобных случаях автовладельцу?

Прежде всего, нужно сразу принять для себя: резиновые скрипы, пропадающие вместе с приходом похолодания, означают, что успокаиваться нельзя. Звуки на жаре — признак усталости и сильного износа резиновых вставок и втулок в тех же «сайлентах», шаровых, рычагах подвески и тягах рулевой системы.