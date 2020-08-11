Почему антифриз «ржавеет» и чем это грозит двигателю авто

Антифриз бывает разного цвета: красного, зеленого, желтого и синего. Такая широкая палитра обусловлена различным составом жидкости. Но какого бы колера она ни была, предназначение у нее одно — эффективно отводить тепло, не замерзать при минусовых температурах и не вскипать при рабочей температуре двигателя. А также предохранять каналы в блоке цилиндров от образования коррозии и осадка. Однако частенько бывает, что залив антифриз красивого синего оттенка, спустя несколько дней владелец автомобиля замечает, что охлаждающая жидкость сменила цвет на рыжий. В чем же причина?
Начнем с того, что изменение цвета охлаждающей жидкости — не есть хорошо. И это только верхушка айсберга. Остальные негативные изменения, разумеется, скрыты от глаз автовладельца. А их последствия проявляются не сразу. Например, вместе с изменением окраса могут ухудшиться и охлаждающие свойства. А это уже чревато перегревом мотора, что, в свою очередь, влечет деформацию головки блока, попадание жидкости в масло и камеры сгорания, прогорание поршней, и, конечно же, выход силового агрегата из строя. Есть несколько причин тому, чтобы антифриз изменил цвет.
Например, его давно не меняли, и все компоненты исчерпали свой рабочий ресурс. Такая жидкость уже не охлаждает силовой агрегат, и не защищает стенки его «сосудов». Цвет охлаждающей жидкости может измениться и из-за того, что перед заливкой систему не промыли от старого антифриза. Это так же накладывает некоторый негативный отпечаток на свойства вновь залитой жидкости, и может повлиять на ее основные свойства, разумеется, ухудшив их.
Сэкономив, и залив антифриз незнакомого производителя, водитель рискует нарваться на некачественный продукт, при приготовлении которого использованы (если, конечно, вообще использованы) дешевые ингредиенты. В результате, стенки в каналах блока цилиндров покрываются ржей, а та, в свою очередь, окрашивает жидкость.
Высокие нагрузки на двигатель так же могут стать причиной изменения цвета охлаждающей жидкости. Однако самое страшное, от чего может появляться рыжий окрас — это негерметичность движка. В этом случае масло попадает через теплообменник или пробитую прокладку ГБЦ в антифриз. Его состав и свойства меняются. И в результате, жидкость не только выглядит странно, но и закипает. Дальнейшие последствия вполне предсказуемы.
В общем, как бы то ни было, рыжий цвет антифриза означает, что в системе есть определенные проблемы. И это однозначный повод для выяснения причины их возникновения. Если заметили, что охлаждающая жидкость порыжела, то необходимо чаще поглядывать на датчик температуры, и двигаться в ближайший сервис для диагностики и, возможно, ремонта.