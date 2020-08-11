Почему антифриз «ржавеет» и чем это грозит двигателю авто

Антифриз бывает разного цвета: красного, зеленого, желтого и синего. Такая широкая палитра обусловлена различным составом жидкости. Но какого бы колера она ни была, предназначение у нее одно — эффективно отводить тепло, не замерзать при минусовых температурах и не вскипать при рабочей температуре двигателя. А также предохранять каналы в блоке цилиндров от образования коррозии и осадка. Однако частенько бывает, что залив антифриз красивого синего оттенка, спустя несколько дней владелец автомобиля замечает, что охлаждающая жидкость сменила цвет на рыжий. В чем же причина?

Начнем с того, что изменение цвета охлаждающей жидкости — не есть хорошо. И это только верхушка айсберга. Остальные негативные изменения, разумеется, скрыты от глаз автовладельца. А их последствия проявляются не сразу. Например, вместе с изменением окраса могут ухудшиться и охлаждающие свойства. А это уже чревато перегревом мотора, что, в свою очередь, влечет деформацию головки блока, попадание жидкости в масло и камеры сгорания, прогорание поршней, и, конечно же, выход силового агрегата из строя. Есть несколько причин тому, чтобы антифриз изменил цвет.