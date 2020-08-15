Самый дешевый, доступный и безопасный способ мойки двигателя авто

Каждый автомобилист знает, что моторный отсек пачкается достаточно быстро: дороги у нас грязные. А уж после зимнего сезона с его реагентами, лужами, сугробами грязного снега и прочих радостей, даже двигатель нового авто покрывается буквально тоннами «осадков». Добавляют своего и сервисмены, регулярно проливающие технические жидкости, и «вечносопливые» пробки, и даже пролитая «омывайка». Одним словом, помыть хочется. Второй довод «за» — необходимость удаления грязи во избежание перегрева. Толстый слой земли ни к чему хорошему не приведет. Мыть мотор однозначно надо.

Другое дело, что доверять это процесс служителям моек — опасно и накладно. Лить на раскаленный движок холодную воду — мотор остывает около двух часов, а дожидаться этого момента никто не станет — смерти подобно. Просто поведет головку блока цилиндров. Про попадание струи воды на генератор, провода, реле и прочие элементы автомобильной электроники — интеллигентно умолчим. Увиденное после такой мойки подпадает под гриф «18+», причем как по картинке, так и по закадровому голосу.

Правильно и корректно, предельно бережно и с минимальными потерями эту операцию может провести только автовладелец или опытный сервисмен. Мотору дадут остыть, ни о какой H2O и речи не пойдет, а сама процедура займет не менее двух часов. Потребуется старый флакончик с распылителем, тряпки, кисть с длинной ручкой и литр керосина. Если делать самостоятельно, то бюджет составит около 200 рублей.