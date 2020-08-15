Самый дешевый, доступный и безопасный способ мойки двигателя авто

Каждый автомобилист знает, что моторный отсек пачкается достаточно быстро: дороги у нас грязные. А уж после зимнего сезона с его реагентами, лужами, сугробами грязного снега и прочих радостей, даже двигатель нового авто покрывается буквально тоннами «осадков». Добавляют своего и сервисмены, регулярно проливающие технические жидкости, и «вечносопливые» пробки, и даже пролитая «омывайка». Одним словом, помыть хочется. Второй довод «за» — необходимость удаления грязи во избежание перегрева. Толстый слой земли ни к чему хорошему не приведет. Мыть мотор однозначно надо.
Другое дело, что доверять это процесс служителям моек — опасно и накладно. Лить на раскаленный движок холодную воду — мотор остывает около двух часов, а дожидаться этого момента никто не станет — смерти подобно. Просто поведет головку блока цилиндров. Про попадание струи воды на генератор, провода, реле и прочие элементы автомобильной электроники — интеллигентно умолчим. Увиденное после такой мойки подпадает под гриф «18+», причем как по картинке, так и по закадровому голосу.
Правильно и корректно, предельно бережно и с минимальными потерями эту операцию может провести только автовладелец или опытный сервисмен. Мотору дадут остыть, ни о какой H2O и речи не пойдет, а сама процедура займет не менее двух часов. Потребуется старый флакончик с распылителем, тряпки, кисть с длинной ручкой и литр керосина. Если делать самостоятельно, то бюджет составит около 200 рублей.
Прежде всего дожидаемся, пока можно будет безболезненно коснуться рукой мотора. После переливаем керосин в пульверизатор и распыляем на небольшой — не более трети капота — участок. Мыть стоит постепенно, переходя от одной «зоны поражения» к другой. Далее кистью помогаем «химии» справится с наиболее грязными участками, а ветошью убираем уже растворенные следы эксплуатации. Обратите внимание, что капли керосина, попавшие на покрашенные элементы кузова, нужно быстро убрать: ведь это пусть и мягкий, но растворитель, способный оставить пятна и разъесть тонкий слой лака.
Пройдя весь подкапотный отсек и убрав различные масляные и грязевые разводы, нужно оставить машину с открытой крышкой на некоторое время, дабы керосин испарился. От искры незащищен никто, лучше перестраховаться.
Такой способ очистки двигателя не только абсолютно безвреден, но и полезен для силового агрегата и позволит мотору прожить значительно больше, принося своему владельцу только удовольствие от эксплуатации. Проводя подобную процедуру ежегодно, можно добиться не только визуального удовольствия от чистоты подкапотного пространства, но и сберечь семейный бюджет. Ведь сама операция стоит чуть дешевле, чем чашка кофе «на вынос».