Бронепленка, керамика, очки: ищем верный способ защитить фары авто от сколов и трещин

Стоимость оптики на современном автомобиле уже не позволяет махнуть рукой на мелкие повреждения и возможные «пробоины» от камней, летящих из под колес попутных и встречных транспортных средств. Скажем, блок-фара на LADA Vesta обойдется в 15 000 рублей, а вот аналогичная деталь, например, на KIA Stinger будет стоить уже 300 000 рублей! Есть о чем задуматься, согласитесь!
Классическая металлическая «сеточка», с которой мы все хорошо знакомы благодаря военной технике и продукции Ульяновского автомобильного завода, увы, в девяти случаях из десяти с задачей не справится. Ведь она призвана защитить стеклянный элемент от веток или крупного камня, а вот дорожной «крупе» ей противопоставить нечего. Тут на помощь автолюбителям должны прийти современные технологии.
Первое, что приходит на ум — это бронепленка, которой можно покрыть не только фары, но и лобовое стекло, и капот, и крылья. Технология понятная, давно знакомая и уже достаточно бюджетная. Но есть у нее и отрицательные аспекты: мойки, перепады температур и постоянный «пескоструй» быстро превращают защитное покрытие в преграду для пучка света. Таким нехитрым образом головной свет, который и так многим кажется недостаточным, становится еще тусклее. Уж лучше ездить с разбитой фарой, чем в темноте!
Пленка должна выдерживать не менее трех зимних сезонов, но на практике менять ее приходится уже через 12—14 месяцев. В итоге получается совсем недешевое удовольствие, ведь оклейка ею фары обойдется минимум в 2000 ₽, а если выбрать пленку получше и мастера «с именем» — то в 4500. Но при стоимости фары в 15 000 ₽ — можно задуматься, а при цене в 300 000 — проще сделать.
Сегодня модно использовать «керамику» — покрывать элементы кузова специальным прозрачным защитным полимером, отражающим нападки окружающей среды и сберегающим саму деталь. Есть и специальная керамика для фар, которая продержится 5—7 месяцев и обойдется примерно в 3000 ₽ Оптику отполируют, что особенно приятно для подержанных авто, и покроют «химией». Керамику предстоит чаще, чем пленку, переделываться, но цена вопроса ниже, она не отклеивается, не пропускает воду, и не портит внешний вид машины даже в «потрепанном» состоянии.
Третий вариант — самый агрессивный. Вездесущие китайцы придумали некие «очки» для авто — защитные стеклянные накладки на фары, которые помимо впечатляющей прозрачности, не нарушающей работу осветительного прибора, обладают впечатляющей стойкостью к внешним раздражителям и способны выстоять даже в мелком ДТП. Обойдется доработка в 2000 — 5000 рублей в зависимости от модели авто и прослужит не менее пяти лет. Главное — строго по инструкции наклеить.
Автомобильная оптика год от года становится не только совершеннее, но и дороже. Но в гонке за технологиями, экономичностью и качеством освещения дорожного полотна страдает надежность. Поэтому каждому счастливому обладателю новой машины стоит уже перед выездом из автосалона задуматься о средствах защиты фар. Либо — расщедриться на полную страховку обновки.