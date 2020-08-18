Бронепленка, керамика, очки: ищем верный способ защитить фары авто от сколов и трещин

Стоимость оптики на современном автомобиле уже не позволяет махнуть рукой на мелкие повреждения и возможные «пробоины» от камней, летящих из под колес попутных и встречных транспортных средств. Скажем, блок-фара на LADA Vesta обойдется в 15 000 рублей, а вот аналогичная деталь, например, на KIA Stinger будет стоить уже 300 000 рублей! Есть о чем задуматься, согласитесь!

Классическая металлическая «сеточка», с которой мы все хорошо знакомы благодаря военной технике и продукции Ульяновского автомобильного завода, увы, в девяти случаях из десяти с задачей не справится. Ведь она призвана защитить стеклянный элемент от веток или крупного камня, а вот дорожной «крупе» ей противопоставить нечего. Тут на помощь автолюбителям должны прийти современные технологии.

Первое, что приходит на ум — это бронепленка, которой можно покрыть не только фары, но и лобовое стекло, и капот, и крылья. Технология понятная, давно знакомая и уже достаточно бюджетная. Но есть у нее и отрицательные аспекты: мойки, перепады температур и постоянный «пескоструй» быстро превращают защитное покрытие в преграду для пучка света. Таким нехитрым образом головной свет, который и так многим кажется недостаточным, становится еще тусклее. Уж лучше ездить с разбитой фарой, чем в темноте!