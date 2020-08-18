Бронепленка, керамика, очки: ищем верный способ защитить фары авто от сколов и трещин

Фото rg.ru
Автомобильные фары и «противотуманки» часто страдают от обилия камней и песка на российских дорогах. Но существуют методики, позволяющие сохранить дорогую ныне деталь от повреждений. Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Стоимость оптики на современном автомобиле уже не позволяет махнуть рукой на мелкие повреждения и возможные «пробоины» от камней, летящих из под колес попутных и встречных транспортных средств. Скажем, блок-фара на LADA Vesta обойдется в 15 000 рублей, а вот аналогичная деталь, например, на KIA Stinger будет стоить уже 300 000 рублей! Есть о чем задуматься, согласитесь!

Классическая металлическая «сеточка», с которой мы все хорошо знакомы благодаря военной технике и продукции Ульяновского автомобильного завода, увы, в девяти случаях из десяти с задачей не справится. Ведь она призвана защитить стеклянный элемент от веток или крупного камня, а вот дорожной «крупе» ей противопоставить нечего. Тут на помощь автолюбителям должны прийти современные технологии.

Первое, что приходит на ум — это бронепленка, которой можно покрыть не только фары, но и лобовое стекло, и капот, и крылья. Технология понятная, давно знакомая и уже достаточно бюджетная. Но есть у нее и отрицательные аспекты: мойки, перепады температур и постоянный «пескоструй» быстро превращают защитное покрытие в преграду для пучка света. Таким нехитрым образом головной свет, который и так многим кажется недостаточным, становится еще тусклее. Уж лучше ездить с разбитой фарой, чем в темноте!

Фото tuningtown.com.ua

Пленка должна выдерживать не менее трех зимних сезонов, но на практике менять ее приходится уже через 12—14 месяцев. В итоге получается совсем недешевое удовольствие, ведь оклейка ею фары обойдется минимум в 2000 ₽, а если выбрать пленку получше и мастера «с именем» — то в 4500. Но при стоимости фары в 15 000 ₽ — можно задуматься, а при цене в 300 000 — проще сделать.

Сегодня модно использовать «керамику» — покрывать элементы кузова специальным прозрачным защитным полимером, отражающим нападки окружающей среды и сберегающим саму деталь. Есть и специальная керамика для фар, которая продержится 5—7 месяцев и обойдется примерно в 3000 ₽ Оптику отполируют, что особенно приятно для подержанных авто, и покроют «химией». Керамику предстоит чаще, чем пленку, переделываться, но цена вопроса ниже, она не отклеивается, не пропускает воду, и не портит внешний вид машины даже в «потрепанном» состоянии.

Третий вариант — самый агрессивный. Вездесущие китайцы придумали некие «очки» для авто — защитные стеклянные накладки на фары, которые помимо впечатляющей прозрачности, не нарушающей работу осветительного прибора, обладают впечатляющей стойкостью к внешним раздражителям и способны выстоять даже в мелком ДТП. Обойдется доработка в 2000 — 5000 рублей в зависимости от модели авто и прослужит не менее пяти лет. Главное — строго по инструкции наклеить.

  • Фото x555parts.ru
  • Фото sc.kz

Автомобильная оптика год от года становится не только совершеннее, но и дороже. Но в гонке за технологиями, экономичностью и качеством освещения дорожного полотна страдает надежность. Поэтому каждому счастливому обладателю новой машины стоит уже перед выездом из автосалона задуматься о средствах защиты фар. Либо — расщедриться на полную страховку обновки.

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18 августа 2020
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