Что будет, если залить в двигатель масло для коробки передач

Фото из открытых источников
На своих ошибках учатся только дураки. Умные же постигают истину из чужого опыта. Если вы никогда не заливали трансмиссионное масло в двигатель, то и пробовать, как бы вам это горячо не рекомендовали бывалые водители, не стоит. «АвтоВзгляд» разобрался, чем гаражные лайфхаки могут грозить мотору.

Как это ни смешно, но на просторах глобальной паутины можно встретить советы матерых водил, рекомендующих в малых дозах подливать трансмиссионное масло в двигатель. Мол это повышает топливную экономичность, улучшает компрессию двигателя, тягу… В общем, одни сплошные плюсы. Но не спешите пробовать дедовские методы на своих автомобилях. И вот, почему.

Масло для коробки переключения передач должно выдерживать тяжелые механические нагрузки и работать при стабильной температуре. Внутри коробки передач ничего не взрывается, не горит, не выделяется. А значит, часть свойств моторного масла трансмиссионной смазке попросту не нужны.

В свою очередь, моторное масло работает в более тяжелых условиях. Здесь и высокие обороты, и перепад температур, и загрязнение, вызванное нормальной работой силового агрегата и многое другое. Моторное масло должно иметь определенную текучесть, содержать моющие присадки, и по минимуму выгорать в процессе работы. Из этого, собственно, и нужно исходить, замахнувшись бутылкой трансмиссионки над масленой горловиной в головке двигателя.

Фото из открытых источников

Смешавшись с моторным, масло, предназначенное для коробок передач, попросту начнет пригорать, образуя налет, который будет забивать фильтр, микроскопические масляные каналы и патрубки.

Более того, вязкое масло для коробки в недостаточном количестве будет поступать в нуждающиеся в смазке рабочие области двигателя: валам, цилиндрам, поршням. А отсутствие смазки влечет повышенное трение деталей, плохое удаление мусора, а следовательно, на стенках цилиндров могут образовываться задиры. А это, считай, инфаркт и для машины, и для ее владельца.

В общем, если у вас есть время и деньги, то вы счастливый человек, и можете потратить их на эксперименты. Остальным хотелось бы порекомендовать не издеваться над двигателем, и лить в него только то масло, которое рекомендует автопроизводитель, а не сосед по гаражу.

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24 августа 2020
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