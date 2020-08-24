Что будет, если залить в двигатель масло для коробки передач

Как это ни смешно, но на просторах глобальной паутины можно встретить советы матерых водил, рекомендующих в малых дозах подливать трансмиссионное масло в двигатель. Мол это повышает топливную экономичность, улучшает компрессию двигателя, тягу… В общем, одни сплошные плюсы. Но не спешите пробовать дедовские методы на своих автомобилях. И вот, почему.
Масло для коробки переключения передач должно выдерживать тяжелые механические нагрузки и работать при стабильной температуре. Внутри коробки передач ничего не взрывается, не горит, не выделяется. А значит, часть свойств моторного масла трансмиссионной смазке попросту не нужны.
В свою очередь, моторное масло работает в более тяжелых условиях. Здесь и высокие обороты, и перепад температур, и загрязнение, вызванное нормальной работой силового агрегата и многое другое. Моторное масло должно иметь определенную текучесть, содержать моющие присадки, и по минимуму выгорать в процессе работы. Из этого, собственно, и нужно исходить, замахнувшись бутылкой трансмиссионки над масленой горловиной в головке двигателя.
Смешавшись с моторным, масло, предназначенное для коробок передач, попросту начнет пригорать, образуя налет, который будет забивать фильтр, микроскопические масляные каналы и патрубки.
Более того, вязкое масло для коробки в недостаточном количестве будет поступать в нуждающиеся в смазке рабочие области двигателя: валам, цилиндрам, поршням. А отсутствие смазки влечет повышенное трение деталей, плохое удаление мусора, а следовательно, на стенках цилиндров могут образовываться задиры. А это, считай, инфаркт и для машины, и для ее владельца.
В общем, если у вас есть время и деньги, то вы счастливый человек, и можете потратить их на эксперименты. Остальным хотелось бы порекомендовать не издеваться над двигателем, и лить в него только то масло, которое рекомендует автопроизводитель, а не сосед по гаражу.