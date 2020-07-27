Почему даже на новых машинах необходимо доливать масло в мотор задолго до ТО

Считается вполне допустимым и нормальным, чтобы моторное масло в процессе эксплуатации потихоньку исчезало из двигателя. Обычно этот процесс именуют общим термином «расход на угар». Во-первых, поршневые кольца в цилиндрах нуждаются в постоянной смазке, а это означает не менее постоянный контакт лубрканта с раскаленными газами в камере сгорания. При температурах более 1500ºС он просто обязан превращаться в дым хотя бы частично. Причем, как показывает практика, менее вязкие масла, особенно класса 0W, которые все чаще применяются на современных моторах, больше склонны к угару, по сравнению более густыми классов 5W, 10W и прочих.

Во-вторых, современные движки работают в более жестких условиях — при повышенных степенях сжатия, рабочих температурах и прочих параметрах. Это еще сильнее усугубляет положение смазки в цилиндрах. В-третьих, все больше двигателей оснащаются системами турбонаддува, через которые «в трубу» тоже вылетают заметные объемы масла.

Чем старше мотор, тем сильнее износ колец цилиндро-поршневой группы и той же турбины. И тем интенсивнее происходит «угар» смазочного материала, притом, что состояние и поведение силового агрегата не вызывает никаких нареканий у владельца.