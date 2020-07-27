Почему даже на новых машинах необходимо доливать масло в мотор задолго до ТО

Считается вполне допустимым и нормальным, чтобы моторное масло в процессе эксплуатации потихоньку исчезало из двигателя. Обычно этот процесс именуют общим термином «расход на угар». Во-первых, поршневые кольца в цилиндрах нуждаются в постоянной смазке, а это означает не менее постоянный контакт лубрканта с раскаленными газами в камере сгорания. При температурах более 1500ºС он просто обязан превращаться в дым хотя бы частично. Причем, как показывает практика, менее вязкие масла, особенно класса 0W, которые все чаще применяются на современных моторах, больше склонны к угару, по сравнению более густыми классов 5W, 10W и прочих.
Во-вторых, современные движки работают в более жестких условиях — при повышенных степенях сжатия, рабочих температурах и прочих параметрах. Это еще сильнее усугубляет положение смазки в цилиндрах. В-третьих, все больше двигателей оснащаются системами турбонаддува, через которые «в трубу» тоже вылетают заметные объемы масла.
Чем старше мотор, тем сильнее износ колец цилиндро-поршневой группы и той же турбины. И тем интенсивнее происходит «угар» смазочного материала, притом, что состояние и поведение силового агрегата не вызывает никаких нареканий у владельца.
Заметим, что мы говорим сейчас лишь о вполне штатных процессах, происходящих в исправном силовом агрегате. Тем не менее, из-за их неизбежного присутствия считается, что расход масла ниже 0,4 литра на каждую 1000 км пробега — это совершенно нормально. По этой причине лишь за половину срока между заменами система смазки вполне может лишиться пары литров содержимого. А между тем, заправочные объемы моторов наиболее распространенных на сегодняшний классов легковушек составляют, в среднем, лишь около 4 литров.
Если уже на середине интервала замены смазки щуп показывает только половину штатного уровня в картере, это совсем не хорошо для двигателя. Грубо говоря, если уровень смазки в моторе упал в два раза от изначального, оставшемуся маслу приходится работать вдвое интенсивнее. Соответственно, его свойства и свойства содержащихся в нем присадок срабатываются с удвоенной скоростью.
Из-за этого к концу установленного заводом-изготовителем авто срока замены масла в моторе оно может уже просто прекратить защиту его трущихся частей. Что спровоцирует особо интенсивный износ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если вы хотите продлить срок здоровой жизни мотора своего авто, не стоит слепо доверять рекомендациям автопроизводителя. Следует самостоятельно и регулярно отслеживать уровень смазки в картере и незамедлительно доливать ее в двигатель, обнаружив на щупе заметное глазу падение.