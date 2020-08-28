5 полезных автомобильных опций, без которых не обойтись современному водителю

Список возможностей нового автомобиля не помещается на трех листах А4, а на их простое перечисление менеджер в салоне потратит не менее получаса. Какие только хитрости и радости не интегрировали автопроизводители в свои детища, чтобы добавить им привлекательности: и моет, и трет и почти сама себя везет. Но неужели эти блага нужны современнику в полном составе, а отказ от нескольких пунктов приведет к тотальному разочарованию и «покачнувшейся семейной лодке»? Другими словами, стоит ли платить за электронику и железо, которыми никогда не воспользуешься? Давайте разбираться.

Плюхнувшись сутра на водительское кресло, водитель повернет ключ, взмахнет дворниками, порой даже взглянет в зеркало заднего вида — то ли на себя, то ли на погоду — и начнет движение. Настройки подвески, ионизатор воздуха, подсветка салона и прочие «элементы комфорта» остаются нетронутыми годами и напомнят о себе лишь в момент продажи авто. А ведь за них платили полновесными рублями! Очередной сервиз в пропасть…

Но есть опции, без которых современный быт автомобилиста уже и не представить: с тех пор, как машина была транспортным средством о четырех колесах и точка, утекло слишком много воды. В первую очередь увеличилось время нахождения человека в машине — пробки, поездки и турпоходы стали дольше, дальше и продолжительнее. Поэтому некоторые «гаджеты» все же нужны. Какие? Мы выбрали пять самых важных, без которых за рулем самое настоящее мучение.