5 полезных автомобильных опций, без которых не обойтись современному водителю

Список возможностей нового автомобиля не помещается на трех листах А4, а на их простое перечисление менеджер в салоне потратит не менее получаса. Какие только хитрости и радости не интегрировали автопроизводители в свои детища, чтобы добавить им привлекательности: и моет, и трет и почти сама себя везет. Но неужели эти блага нужны современнику в полном составе, а отказ от нескольких пунктов приведет к тотальному разочарованию и «покачнувшейся семейной лодке»? Другими словами, стоит ли платить за электронику и железо, которыми никогда не воспользуешься? Давайте разбираться.
Плюхнувшись сутра на водительское кресло, водитель повернет ключ, взмахнет дворниками, порой даже взглянет в зеркало заднего вида — то ли на себя, то ли на погоду — и начнет движение. Настройки подвески, ионизатор воздуха, подсветка салона и прочие «элементы комфорта» остаются нетронутыми годами и напомнят о себе лишь в момент продажи авто. А ведь за них платили полновесными рублями! Очередной сервиз в пропасть…
Но есть опции, без которых современный быт автомобилиста уже и не представить: с тех пор, как машина была транспортным средством о четырех колесах и точка, утекло слишком много воды. В первую очередь увеличилось время нахождения человека в машине — пробки, поездки и турпоходы стали дольше, дальше и продолжительнее. Поэтому некоторые «гаджеты» все же нужны. Какие? Мы выбрали пять самых важных, без которых за рулем самое настоящее мучение.
Кондиционер
Первой в этот список, безусловно, ставим систему охлаждения воздуха, без которой летом в затяжном московском заторе можно сойти сума, получить обезвоживание и развестись. Воистину, представить сегодня, что в автомобиле просто нет клавиши A/C невозможно. Именно эта опция плотнее всего вошла в нашу жизнь, а вариант покупки машины без «кондея» вряд ли будет даже рассматриваться: отложим в сторону спортивные и раритетные автомобили выходного дня — мы говорим о ежедневной эксплуатации.
Именно кондиционер был тем волнорезом, который отделял «наших» от «иномарок», поэтому абсолютное большинство новых отечественных автомобилей им уже оснащено. Чего уж там, даже на УАЗе есть кондиционер! Правда, не на легендарном «Козле» или не менее исторической «Буханке», а на «Патриоте». Ульяновск и вовсе прыгнул почти в небо, оснастив новое поколение своих внедорожников невиданной доселе опцией.
Автоматическая коробка передач
Да-да, про нее родимую речь — про АКП. С каждым годом количество «двухпедальных» машин только растет, и даже самые бюджетные представители класса четырехколесных уже давно красуются селектором вместо привычной ручки. Автомобиль «на каждый день», которому в пробках стоять да на светофорах «красться», просто обязан быть эргономичным — подайте нам приступку да безоговорочные пока газ с тормозом!
В раздел автоматических трансмиссий попадают не только классический «автомат», но и роботы с вариаторами — упрощенные по конструкции трансмиссии, но не менее комфортные в эксплуатации. Кстати, великий миф о вариаторе, чей ремень не дает спокойно спать автолюбителям, давно уже стал байкой: если производитель установил отдельный радиатор охлаждения, а водитель не собирается проводить эксперименты, то «коробка» прослужит не меньше классики с гидротрансформатором. Масло только надо менять чуточку чаще.
Электростеклоподъемник
«Рука», «мясорубка», «весло» — как только не называли водители ручной механизм опускания и, соответственно, подъема стекла. А ведь совсем еще недавно эта опция была фактически элементом дорогой комплектации, а российские машины дооснащали электростеклоподъемниками в тюнинг-ателье! Сегодня все намного проще, клавиши давно заменили заедающую рукоять, а водители почти мгновенно забыли о необходимости «вращать», чтобы увеличить приток свежего воздуха в салон.
Кстати, первый автоматизированный стеклоподъемник появился на отечественном авто еще в сороковые: боковые стекла ЗИСа Иосифа Сталина были настолько толстыми и тяжелыми, что поднять их рукой не получилось бы, сколько блоков и шестерен с полиспасами не ставь. Тогда в дверь машины вождя установили гидравлический домкрат, который и стал «движущей силой» стеклоподъемника. С современными авто все, конечно, намного проще — с задачей справляется крошечный электромотор.
Магнитола
Представить автомобиль без музыки сегодня просто невозможно. Радио, диск или флешка, беспроводная связь, навигация — это все магнитола. Радиола, с которой началась история автомобильных стереосистем, перерождалась множество раз. Успела побывать и проигрывателем грамм-пластинок, и кассетным магнитофоном, и CD-плеером. А стала полноценным персональным компьютером, к которому при желании можно подключить хоть мышь, хоть клавиатуру.
Сегодня это гаджет с огромным дисплеем — даже встраиваемые однодиновые магнитолы уже наделены выезжающим сенсорным экраном — который наделен огромным функционалом. Абсолютное большинство систем построены на операционной системе Android, поэтому установить можно почти любое приложение. На 3\4 возможности мультимедийной системы, назвать этот «комбайн» магнитолой язык не поворачивается, зависит от водителя. Но основная функция, как и много лет назад, это наполнять салон музыкой.
Камера заднего вида
Ну и напоследок — немного безопасности. И дело вовсе не в целостности бампера или крышки багажника, а в любви отечественных пешеходов проскакивать за движущейся назад машиной. Вероятность того, что парктроник успеет предупредить о внезапно возникшей помехе, достаточно мала. А вот камера — успеет.
Общительные родители с обязательной коляской, дрейфующие по двору старушки и мчащие на самокате дети машину не видят, как не видят и призывно горящий фонарей белого цвета. Увы, в России при аварии машина-пешеход всегда виноват водитель, ибо управлял средством транспорта повышенной опасности. Поэтому «прямоходящие» в девяти случаях из десяти не заостряют свое внимание на паркующихся и маневрирующих в узких дворах автомобилях. Мол, должен сам увидеть и пропустить. Именно в такой ситуации приходит на помощь камера заднего вида: предупредит и сбережет тонну нервных клеток.
Как видите, в этом списке нет современных и модных, но абсолютно бесполезных опций, вроде подрулевых лепестков, диодных датчиков и прочих гаджетов, которыми усыпаны автомобили в XXI веке. Нужны ли они и, самое главное, стоит ли переплачивать, чтобы получить кнопку, на которую никогда не нажмешь? Даже с такой важной опцией, как полный привод определенности нет — большинство кроссоверов приобретают моноприводными. Что уж говорить про диодную подсветку салона и, например, систему распознавания голоса?