Почему преобразователи ржавчины не всегда помогают

Как остановить и эффективно уничтожить коррозию? Для этих целей служат специальные составы — преобразователи ржавчины. Они представляют собой некий активный состав, который вступая в химическую реакцию с окисями двух/ трехвалентного железа (собственно говоря, ржавчиной), образует нерастворимый комплекс солей фосфатов железа. Все понятно и просто…. но только на первый взгляд. Практика показывает — состав составу рознь.

Есть масса нюансов, один и наиболее важный из них — пропитывающие свойства средства. Именно от этого зависит, насколько тщательно будут ликвидированы все очаги коррозии. Дело все в том, что ржавчина имеет рыхлую структуру, которую необходимо тщательно пропитать и нейтрализовать, дабы коррозия снова не проявила себя. Как раз в этом состязании разные препараты и проявляют свои рабочие свойства и качества. Разумеется, оценить насколько хорошо состав пропитал и, тем самым, нейтрализовал, ржавчину довольно сложно. Тут покажет только время.