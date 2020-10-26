Почему преобразователи ржавчины не всегда помогают

Если коррозионные процессы вовремя не купировать, то со временем это приведет к появлению сквозных дыр в деталях кузова и ослаблению его силовой конструкции. Причем особенно остро проблема проявляется у возрастных машин, как правило, имеющих приличные пробеги. Их кузова имеют многочисленные очаги коррозии, в том числе, расположенные в местах соединения кузовных деталей. Если вовремя не принять меры, то сварочные точки и швы, соединяющие детали между собой, потеряют прочность и кузов начнет расползаться. Именно поэтому в борьбе с коррозией важна своевременная профилактика. Всегда проще убрать небольшого «рыжего жучка», чем латать дырку.
Как остановить и эффективно уничтожить коррозию? Для этих целей служат специальные составы — преобразователи ржавчины. Они представляют собой некий активный состав, который вступая в химическую реакцию с окисями двух/ трехвалентного железа (собственно говоря, ржавчиной), образует нерастворимый комплекс солей фосфатов железа. Все понятно и просто…. но только на первый взгляд. Практика показывает — состав составу рознь.
Есть масса нюансов, один и наиболее важный из них — пропитывающие свойства средства. Именно от этого зависит, насколько тщательно будут ликвидированы все очаги коррозии. Дело все в том, что ржавчина имеет рыхлую структуру, которую необходимо тщательно пропитать и нейтрализовать, дабы коррозия снова не проявила себя. Как раз в этом состязании разные препараты и проявляют свои рабочие свойства и качества. Разумеется, оценить насколько хорошо состав пропитал и, тем самым, нейтрализовал, ржавчину довольно сложно. Тут покажет только время.
Дабы напрасно не рисковать, рекомендуем прислушаться к проверенному совету. Среди многообразия представленных в продаже составов, неплохими проникающими свойствами отличается, например, преобразователь ржавчины с цинком от ASTROhim. Он проникает на всю глубину окислов (до 100 микрон) и купирует процессы окисления металла. Вместе с тем цинк, содержащийся в его составе, усиливает свойства препарата и придает дополнительную электрохимическую (катодную) защиту металла. Активные ионы, осаждаясь на обрабатываемой поверхности, вступают в реакцию с окислителем, принимая удар на себя. И пусть он не панацея от коррозии, зато со своей ролью справляется на отлично.