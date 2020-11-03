Как водители, убивая двигатель, гробят собственное здоровье

Воздушные фильтры, коих в любом современном автомобиле два — на мотор и на салон — регулярно становятся причиной для внутренней борьбы. Автопроизводитель требует их менять на каждом техническом обслуживании, а вот кошелек дает совсем другие рекомендации. Ну масляный, понятно, надо бы и заменить, в нем грязи две жмени. А вот воздушный, что ему будет? Ну стряхнули листья и поверхностный мусор, продули воздухом под давлением для самоуспокоения, да пусть и дальше служит на благо. Увы, на деле все будет совсем иначе.

Начнем с более простой и понятной темы — с железа. Воздушный фильтр призван очистить забортный воздух, который поступает непосредственно в цилиндры для образования воздушно-топливной смеси. «Мозги» двигателя настроены так, что недостаток одного из компонентов он компенсирует другим: мало воздуха — много горючего. А забитый фильтрующий элемент создает именно такую историю: мотор начинает недополучать кислород, потребляя все больше и больше горючего. Воздух поступает в мотор без всяких ускорителей и прочего — мы говорим про атмосферный, а не турбированный мотор — и посему любая преграда на его пути может сгенерировать не только повышенный аппетит, но и скорый износ. Так мы же почистили, скажете вы…

Да, внешне фильтр стал чище. Но современные «расходники» сделаны так, что основной элемент находится внутри, его не видно. А воздух под давлением забьет частицы еще глубже, сделав из фильтрующего элемента глухую стену. В лучшем случае, автомобиль просто не заведется после такой процедуры или начнет заметно троить. В худшем — продолжит работу, разбивая детонацией сам себя. Вот так сэкономив на запчасти стоимостью 500 рублей, можно быстро и элегантно довести до большого ремонта. С турбомотором, к слову, такие шутки еще опаснее: двигатель форсирован, разогнан фактически до своего предела, поэтому требует повышенного внимания к каждому элементу.