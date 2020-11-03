Как водители, убивая двигатель, гробят собственное здоровье

Воздушные фильтры, коих в любом современном автомобиле два — на мотор и на салон — регулярно становятся причиной для внутренней борьбы. Автопроизводитель требует их менять на каждом техническом обслуживании, а вот кошелек дает совсем другие рекомендации. Ну масляный, понятно, надо бы и заменить, в нем грязи две жмени. А вот воздушный, что ему будет? Ну стряхнули листья и поверхностный мусор, продули воздухом под давлением для самоуспокоения, да пусть и дальше служит на благо. Увы, на деле все будет совсем иначе.
Начнем с более простой и понятной темы — с железа. Воздушный фильтр призван очистить забортный воздух, который поступает непосредственно в цилиндры для образования воздушно-топливной смеси. «Мозги» двигателя настроены так, что недостаток одного из компонентов он компенсирует другим: мало воздуха — много горючего. А забитый фильтрующий элемент создает именно такую историю: мотор начинает недополучать кислород, потребляя все больше и больше горючего. Воздух поступает в мотор без всяких ускорителей и прочего — мы говорим про атмосферный, а не турбированный мотор — и посему любая преграда на его пути может сгенерировать не только повышенный аппетит, но и скорый износ. Так мы же почистили, скажете вы…
Да, внешне фильтр стал чище. Но современные «расходники» сделаны так, что основной элемент находится внутри, его не видно. А воздух под давлением забьет частицы еще глубже, сделав из фильтрующего элемента глухую стену. В лучшем случае, автомобиль просто не заведется после такой процедуры или начнет заметно троить. В худшем — продолжит работу, разбивая детонацией сам себя. Вот так сэкономив на запчасти стоимостью 500 рублей, можно быстро и элегантно довести до большого ремонта. С турбомотором, к слову, такие шутки еще опаснее: двигатель форсирован, разогнан фактически до своего предела, поэтому требует повышенного внимания к каждому элементу.
Теперь перейдем к высоким материям: к салонному фильтру. Как определить, что он забит? Пора его менять или можно еще поездить? Если честно, то иногда даже и никак. Визуально он может выглядеть стерильным, а на деле — глубоко забитым. Можно лишь следовать рекомендации завода-изготовителя, который тестировал каждую деталь и русским по белому написал свои выводы в руководстве по эксплуатации автомобиля. Да-да, в том самом талмуде, что так и лежит запечатанным в бардачке.
В салонном фильтре, спасибо конденсату и редкому использованию кондиционера зимой, скапливаются не столько бактерии из забортного воздуха, сколько плесень. Микробы быстро облюбуют эту нишу с мягкой подушкой и за несколько месяцев создадут там целую колонию. Пока весь мир восстал против коронавируса, аллергии и астмы, иные легочные кошмары благополучно развиваются в каждом втором автомобиле. Для здорового человека это будет тяжелым испытанием, а вот для больного — фактически приговор. Восстановившись после повреждения легких уханьской заразой, можно «добрать» до инвалидности в собственной машины. Стоит оно того? Конечно, нет!
Воздушные фильтры требуют замены на каждом ТО, причем делать это нужно не реже одного раза в год. Это не желание производителей обогатиться, это правила безопасности. Которые, заметим, действительно стоит соблюдать.