Готовим машину к зиме с помощью силиконовой смазкой из аптеки

Субстанция под названием «силиконовая смазка» знакома практически каждому автовладельцу. В основе любых ее разновидностей, продающихся под разными брендами в упаковках разной формы и типа, так называемое силиконовое масло. Так коротко именуется класс жидких кремнийорганических полимеров — аналогов органических соединений, в которых некоторые атомы углерода замещены атомами кремния.
Для получения более консистентной формы в масло добавляются те или иные загустители и наполнители. С помощью добавок диапазон рабочих температур силиконовых смазок поднимают с примерно 200º С до более чем 300º С.
Но «фишка» в том, что силиконовые смазки применяются не только для ухода за техникой, но и за человеческим телом. Субстанции на основе силиконового масла используют, например, для интимных целей. И потому продаются не только в автомагазинах, но и в аптечной сети. Вот и выходит, что «человеческие» силиконовые смазки вполне можно применять к деталям машины.
Прежде всего, силиконовые смазки полезны для обработки дверных петель, внутренностей замков и тому подобных механизмов, где присутствует трение и куда может просочиться вода. Попавшая туда влага замерзнет и может «склеить» внутренности или личинку того же замка так, что попасть в авто позволит лишь оттепель.
«Аптечный» лубрикант поможет и в случае проблем с резиновыми уплотнителями. Обработанные им окантовки дверных или оконных проемов будут отталкивать воду и не смерзнутся даже после ледяного дождя.
Но замерзание — далеко не единственная проблема, которую можно решить «силиконкой». Со временем любая резина высыхает и теряет эластичность, переставая выполнять возложенные на нее уплотняющие функции. Выражается это в том, например, что через кромку автомобильного окна начинает протекать вода от дождя или тающего на крыше транспортного средства снега.
Смазывание «силиконом» (пусть даже и из аптеки!) возвращает резине «молодость», что, в конечном счете, приводит к ликвидации протечки. Обработка составами на основе силикона делает «как новыми» пластик бамперов и элементов отделки салона.
Таким образом, чтобы оперативно подготовить машину к зиме, не обязательно ждать, пока приедет заказанная в интернет-магазине специализированная автомобильная «химия». Бывает достаточно по-быстрому заскочить в ближайшую аптеку. Правда, сэкономить таким образом не удастся. Тюбик «аптечного» силиконового лубриканта обойдется, ориентировочно, в 500—600 рублей, а сопоставимая по объему упаковка аналога из автомагазина — практически вдвое дешевле: 250—300 рублей. В аптеке дороже, зато — в пяти минутах пешком…