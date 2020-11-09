Готовим машину к зиме с помощью силиконовой смазкой из аптеки

Субстанция под названием «силиконовая смазка» знакома практически каждому автовладельцу. В основе любых ее разновидностей, продающихся под разными брендами в упаковках разной формы и типа, так называемое силиконовое масло. Так коротко именуется класс жидких кремнийорганических полимеров — аналогов органических соединений, в которых некоторые атомы углерода замещены атомами кремния.

Для получения более консистентной формы в масло добавляются те или иные загустители и наполнители. С помощью добавок диапазон рабочих температур силиконовых смазок поднимают с примерно 200º С до более чем 300º С.

Но «фишка» в том, что силиконовые смазки применяются не только для ухода за техникой, но и за человеческим телом. Субстанции на основе силиконового масла используют, например, для интимных целей. И потому продаются не только в автомагазинах, но и в аптечной сети. Вот и выходит, что «человеческие» силиконовые смазки вполне можно применять к деталям машины.

Прежде всего, силиконовые смазки полезны для обработки дверных петель, внутренностей замков и тому подобных механизмов, где присутствует трение и куда может просочиться вода. Попавшая туда влага замерзнет и может «склеить» внутренности или личинку того же замка так, что попасть в авто позволит лишь оттепель.