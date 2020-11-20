Почему перед зимой нужно обязательно проводить антикоррозийную обработку автомобиля

Любой «нашемарке» раньше в обязательном порядке делали антикоррозийную обработку днища. Причем, как только владелец получал ключи от нового авто. Теперь ситуация иная. Нам постоянно твердят, что уже на заводе производитель проводит все необходимые антикоррозийные «процедуры», и других не требуется. Это действительно так, но от коррозии они на сто процентов не спасают.

На многих автозаводах хорошо обрабатывают защитной мастикой сварные швы, а вот днище оставляют «голым». Говорят, мол, катафорезной обработки кузова достаточно. Действительно: так он ржавеет медленнее, но все равно рыжие пятна появляются через несколько лет. Ведь днище регулярно страдает от пескоструя, а противогололедные реагенты ускоряют появление ржавчины. Поэтому антикор после двух-трех лет эксплуатации машины не помешает. Тем более, что за это время у автомобиля могут забиться дренажные отверстия или попасть вода в пороги.

Перед обработкой дренаж нужно прочистить. Особенное внимание необходимо уделить местам между передними подкрылками и арками колес. Скопившаяся в них грязь, опавшая листва и песок обильно смачиваются водой. В результате там может даже начать расти трава. Что уж говорить о развитии коррозии.