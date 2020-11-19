Какой антигель лучше защищает дизтопливо в машине от мороза

Отметим, что в России уже достаточно давно приняты соответствующие нормативные акты, согласно которым в конкретное время года автомобильное дизтопливо должно обладать определенными низкотемпературными характеристиками, рекомендованными для того или иного региона.
Например, в Центральном регионе уже с конца октября на автозаправках должно реализовываться зимнее топливо, а оно, напомним, дороже летнего. Однако у нас, как известно, владельцы многих АЗС, стараясь получить выгоду, в буквальном смысле, держат нос по-ветру.
Иначе говоря, в первую очередь ориентируются не на предписывающие документы, а на реальные погодные условия. А в этом году осень, как мы видим, оказалась весьма продолжительной, так что до последнего момента на некоторых подмосковных АЗС можно было встретить солярку сорта «С». Она, несмотря на то, что является летним сортом, может выдержать 5-градусный мороз, но никак не более!
Поэтому не стоит удивляться ситуациям, когда при резком похолодании, наблюдаемом в том или ином регионе страны, там сразу же увеличивается спрос на депрессорные присадки или, как их еще называют, антигели.
Эти составы добавляются в солярку и обеспечивают ее прокачиваемость через трубопроводы и топливный фильтр при низких температурах. К слову, именно поэтому для зимней солярки важнейшим показателем является ее предельная температура фильтруемости (ПТФ). Если температура на улице будет ниже, то горючее попросту превращается в «кисель и уже не проходит через фильтр, оставляя мотор без 'подпитки».
Так вот, данный параметр солярки во многом зависит от свойств и концентрации используемого в ней антигеля. Это наглядно демонстрируют и результаты нынешнего теста, организованного совместно с порталом «АвтоПарад». В ходе испытаний было задействовано шесть присадок, представленных четырьмя российскими и двумя иностранными брендами. Исследования образцов дизельного топлива, смешанного с этими присадками, проводились в РГУ имени И. М. Губкина, а их результаты и описания образцов приводятся ниже.
Антигель Runway
Несмотря на иностранное происхождение этого, достаточно известного автохимического бренда, сама эта депрессорная присадка производится в нашей стране. Сравнительные испытания показали, что исходное дизтопливо, в которое она была добавлена, заметно улучшило свои низкотемпературные показатели.
Правда, в сравнении с остальными присадками, данный антигель показал лишь шестой результат и занял последнее место по итогам тестирования.
Название бренда — Runway.
Страна бренда — США.
Объем флакона, мл — 500.
Объем обрабатываемого дизтоплива, л — 110.
Дозировка — 1:220.
Розничная цена, руб — 220.
Достигнутая ПТФ дизтоплива — минус 17ОС.
Итоговое место по результатам теста — 6.
Антигель 3ton ТТ-310
Еще одна депрессорная присадка, ведущая американскую родословную. Однако, как и предыдущий препарат, данное средство тоже производится на территории России. Причем, как отмечено на этикетке, выпускается по рецептуре и под контролем головной компании 3ton Autochemical (США).
В сравнении со своим «заокеанским» аналогом от Runway, «тритон» в ходе теста продемонстрировал чуть более высокую эффективность, опередив «собрата» на три градуса по морозостойкости. Что-ж, и это неплохо…
Название бренда — 3ton Autochemical.
Страна бренда — CША.
Объем флакона, мл — 354.
Объем обрабатываемого дизтоплива, л — 60.
Дозировка — 1:175.
Розничная цена, руб — 95.
Достигнутая ПТФ дизтоплива – минус 20ОС.
Итоговое место по результатам теста — 5.
Антигель Suprotec 3 в 1
Антигель от Suprotec в наших испытаниях участвует впервые. Будучи добавленным в исходную летнюю солярку, он понизил ее предельную температуру фильтруемости аж на 18 градусов. Это достаточно высокой показатель, обеспечивший препарату средний результат среди прочих.
В числе плюсов препарата — компоненты, повышающие цетановое число солярки и улучшающие ее смазывающую способность. Однако эти качества тут же отразились на цене продукта — это самый дорогой антигель среди участников теста.
Название бренда — Suprotec.
Страна бренда — Россия.
Объем флакона, мл — 150.
Объем обрабатываемого дизтоплива, л — 50.
Дозировка — 1:345.
Розничная цена, руб — 420.
Достигнутая ПТФ дизтоплива – минус 23ОС.
Итоговое место по результатам теста — 4.
Антигель Kerry
Как и Suprotec, отечественный антигель Kerry понизил предельную температуру фильтруемости исходной летней солярки на 18 градусов. Это, как уже отмечалось выше, четко выраженный средний результат по данному параметру среди проверенных образцов дизтоплива, приготовленного с использованием депрессорных присадок.
Но поскольку продукт от Kerry стоит гораздо дешевле «Супротека», он уверенно обошел последнего и застолбил за собой третье место по итогам данного тестирования.
Название бренда — Kerry.
Страна бренда — Россия.
Объем флакона, мл — 355.
Объем обрабатываемого дизтоплива, л — 80.
Дозировка — 1:225.
Розничная цена, руб — 180.
Достигнутая ПТФ дизтоплива — минус 23ОС.
Итоговое место по результатам теста — 3.
Антигель Jet100
Антигель Jet100 мы уже ранее тестировали, причем не раз. Результаты получались как хорошие, так и не очень. Честно говоря, мы полагали, что сегодня, в силу известных политико-экономических обстоятельств, украинский продукт уже не поставляется на наш рынок. Однако, как оказалось, в ряде автомагазинов ближнего Подмосковья «сотка» еще продается, причем по вполне ощутимой цене.
Впрочем, этот недостаток сглаживается результативностью препарата — в нашем тесте он занял второе место по показателю ПТФ.
Название бренда — Jet100.
Страна бренда — Украина.
Объем флакона, мл — 250
Объем обрабатываемого дизтоплива, л — 50.
Дозировка — 1:200.
Розничная цена, руб — 270.
Достигнутая ПТФ дизтоплива — минус 25ОС.
Итоговое место по результатам теста — 2.
Антигель Ruseff
Антигель от Ruseff в этом тесте продемонстрировал самый лучший результат по предельной температуре фильтруемости солярки, в которую он был добавлен. Любопытно, что сам продукт — новая отечественная депрессорная присадка последнего поколения, только-только появившаяся на рынке.
В числе плюсов новинки стоит отметить умеренную стоимость и удачно подобранную концентрацию антигеля, позволяющую существенно повысить морозостойкость большого объема (120 литров) дизтоплива.
Название бренда — Ruseff.
Страна бренда — Россия.
Объем флакона, мл — 270.
Объем обрабатываемого дизтоплива, л — 120.
Дозировка — 1:444.
Розничная цена, руб — 250.
Достигнутая ПТФ дизтоплива — минус 26ОС.
Итоговое место по результатам теста — 1.
Краткие итоги
В заключение отметим, что предельная температура фильтруемости (как исходного дизтоплива, так и шести образцов, изготовленных путем его смешения с депрессорными присадками) определялась в соответствии с ГОСТ EN 116—2013.
Что касается результатов контрольного тестирования, то вывод по ним очевиден — реальные значения ПТФ зимней солярки могут существенно различаться при использовании разных марок антигелей. Надеемся, что полученные в ходе этого теста сведения помогут автовладельцам в выборе подходящей депрессорной присадки для своей дизельной машины.