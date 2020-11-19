Какой антигель лучше защищает дизтопливо в машине от мороза

Отметим, что в России уже достаточно давно приняты соответствующие нормативные акты, согласно которым в конкретное время года автомобильное дизтопливо должно обладать определенными низкотемпературными характеристиками, рекомендованными для того или иного региона.

Например, в Центральном регионе уже с конца октября на автозаправках должно реализовываться зимнее топливо, а оно, напомним, дороже летнего. Однако у нас, как известно, владельцы многих АЗС, стараясь получить выгоду, в буквальном смысле, держат нос по-ветру.

Иначе говоря, в первую очередь ориентируются не на предписывающие документы, а на реальные погодные условия. А в этом году осень, как мы видим, оказалась весьма продолжительной, так что до последнего момента на некоторых подмосковных АЗС можно было встретить солярку сорта «С». Она, несмотря на то, что является летним сортом, может выдержать 5-градусный мороз, но никак не более!