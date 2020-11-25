Как подручными средствами быстро защитить фары от зимней слякоти

Особенно остро проблема защиты от грязи встает, когда приходится ездить по загородным неосвещенным трассам. В подобных условиях водитель оказывается порой перед дилеммой: либо каждые 10—15 минут останавливаться и вручную оттирать фары, либо мириться с их тусклым свечением, рискуя попасть в серьезное ДТП. От неприятностей такого рода можно заранее подстраховаться.

Для этого нужно обработать поверхность фар каким-либо средством, препятствующим образованию на ней грязной пленки. Последняя появляется по мере того, как слякоть попадает на теплую работающую головную оптику: вода испаряется и оставляет после себя тот самый слой, который преграждает путь свету. Поэтому наша задача — не дать грязной воде задержаться на защищаемой поверхности.

Помочь в этом может ее обработка специальной автомобильной «химией». Но очень часто ехать нужно прямо сейчас, а автомагазина, торгующего подобным ассортиментом, поблизости нет. Не беда. Оказывается, с поставленной задачей эффективно справляется подручная домашняя «химия».

ВСЕМ БОТИНКАМ НАЗЛО

Можно, например, воспользоваться каким-либо из препаратов, используемых для придания водоотталкивающих свойств обычной обуви. У многих дома наверняка завалялся не до конца использованный аэрозольный баллончик одного из сонма разновидностей подобных средств, продающихся на рынке.