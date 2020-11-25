Как подручными средствами быстро защитить фары от зимней слякоти

Особенно остро проблема защиты от грязи встает, когда приходится ездить по загородным неосвещенным трассам. В подобных условиях водитель оказывается порой перед дилеммой: либо каждые 10—15 минут останавливаться и вручную оттирать фары, либо мириться с их тусклым свечением, рискуя попасть в серьезное ДТП. От неприятностей такого рода можно заранее подстраховаться.
Для этого нужно обработать поверхность фар каким-либо средством, препятствующим образованию на ней грязной пленки. Последняя появляется по мере того, как слякоть попадает на теплую работающую головную оптику: вода испаряется и оставляет после себя тот самый слой, который преграждает путь свету. Поэтому наша задача — не дать грязной воде задержаться на защищаемой поверхности.
Помочь в этом может ее обработка специальной автомобильной «химией». Но очень часто ехать нужно прямо сейчас, а автомагазина, торгующего подобным ассортиментом, поблизости нет. Не беда. Оказывается, с поставленной задачей эффективно справляется подручная домашняя «химия».
ВСЕМ БОТИНКАМ НАЗЛО
Можно, например, воспользоваться каким-либо из препаратов, используемых для придания водоотталкивающих свойств обычной обуви. У многих дома наверняка завалялся не до конца использованный аэрозольный баллончик одного из сонма разновидностей подобных средств, продающихся на рынке.
Обезжириваем каким-нибудь подручным растворителем поверхность фары, от души пшикаем на нее нашей пропиткой для ботинок, растираем ее равномерным слоем чистой тряпочкой по поверхности оптики и даем высохнуть. Все, можно ехать. На несколько дней или до первого посещения автомойки такой защиты от грязи вполне хватит.
СВЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Второй способ чуть сложнее. Он требует наличия обычной стеариновой свечи и пузырька уайт-спирита. Растворяем кусок свечки в этой жидкости и наносим получившийся раствор на фару. После его высыхания слегка полируем ее поверхность мягкой тряпочкой. Воск, как известно, отталкивает воду, но не стоек к нагреву. Поэтому эффективность применения его на галогенных источниках света требует оговорок: держится стеарин на таких световых приборах не очень долго — в течении поездки-другой.
КОНДИЦИОНЕР, ДА НЕ ТОТ
Существует и оригинальный рецепт бытового водоотталкивающего средства. В его основе — обычный кондиционер для белья. Разводим половину «крышечки» этого средства примерно в половине литра воды. Обезжириваем (как и в первом рецепте) поверхность головной оптики, а затем наносим наш раствор на ее. На несколько дней подобной защиты хватит. Далее придется ее периодически обновлять.