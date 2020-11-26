5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается

Наклейки — ни что иное, как важная информация, которая помогает водителю или мастеру на сервисе избежать травм или не «напортачить» с ремонтом. Расскажем о самых распространенных.

Значок с перечеркнутой ладонью

Такой можно заметить сразу, стоит лишь открыть капот. Круглый знак с перечеркнутой ладонью и одной красной полосой, как правило, наносят на верхнюю часть радиатора. Он означает, что касаться детали нельзя, потому как можно обжечься.

Треугольник с молнией

Такой символ может быть как с молнией, так и с восклицательным знаком. Подобную наклейку размещают на корпусе аккумулятора или на кожухе, который защищает батарею от холода. Опять же, это предупреждение, что руками туда лазить не надо. Иначе можно получить удар током. Поэтому если двигатель хотят запустить, аккумулятор трогать нельзя, ведь пусковой ток в 150 Ампер (а то и больше) может сильно ударить человека. И не следует думать, что напряжение батареи всего 12 Вольт.

«Кипящий котел»

Его наносят на расширительный бачок системы охлаждения. Если водитель решил открыть крышку, когда мотор еще не остыл, он рискует получить настоящий гейзер под капотом. Потому как приоткрытая, крышка резко понижает давление в системе. Водитель рискует получить не только ожоги, но и другие проблемы со здоровьем — антифриз содержит метиловый спирт, а это сильный яд.