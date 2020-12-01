Без автохимии и инструмента: как выкрутить «слизанную» гайку

Сколько копий и не только их сломано вокруг «ставших единым целым» гаек и болтов: вечная хандра погоды и дорожные реагенты быстро и безапелляционно превращают любой элемент подвески в монолит, а постоянный перегрев двигателя делает замену коллекторов и минимальный ремонт настоящим испытанием. Испытанием, которое пройдет не каждый: «головкой» можно подлезть не всегда, а ключ мгновенно, буквально за пару подходов слизывает болт да ровного круга. Дальше — только круг болгарки, сноп искр и долгие «пляски с бубном».

Увы, с такими невзгодами сталкивается каждый отечественный водитель: в двигатель полезут не все, а вот колеса откручивать вынуждены поголовно. И тут тоже будут неприятности: колесный болт, заранее не промазанный медной смазкой, запросто может отказаться покинуть свое посадочное место, «отрешившись» гранями. Сверлить, чтобы потом поменять ступицу в сборе? Дорогое удовольствие!

В этой беде кроется всеобъемлющая любовь россиян к советскому инструменту и крепежу: старьевщики по всей стране исправно находят клиента не только на старый-добрый рожковый ключ, который не крошится, не гнется и не слизывает грани, но и на крепеж, что несет «тот самый знак качества».