Без автохимии и инструмента: как выкрутить «слизанную» гайку

Сколько копий и не только их сломано вокруг «ставших единым целым» гаек и болтов: вечная хандра погоды и дорожные реагенты быстро и безапелляционно превращают любой элемент подвески в монолит, а постоянный перегрев двигателя делает замену коллекторов и минимальный ремонт настоящим испытанием. Испытанием, которое пройдет не каждый: «головкой» можно подлезть не всегда, а ключ мгновенно, буквально за пару подходов слизывает болт да ровного круга. Дальше — только круг болгарки, сноп искр и долгие «пляски с бубном».
Увы, с такими невзгодами сталкивается каждый отечественный водитель: в двигатель полезут не все, а вот колеса откручивать вынуждены поголовно. И тут тоже будут неприятности: колесный болт, заранее не промазанный медной смазкой, запросто может отказаться покинуть свое посадочное место, «отрешившись» гранями. Сверлить, чтобы потом поменять ступицу в сборе? Дорогое удовольствие!
В этой беде кроется всеобъемлющая любовь россиян к советскому инструменту и крепежу: старьевщики по всей стране исправно находят клиента не только на старый-добрый рожковый ключ, который не крошится, не гнется и не слизывает грани, но и на крепеж, что несет «тот самый знак качества».
Вздохнули, прониклись воспоминаниями, но гайка-то все еще на месте. Надо как-то это счастье демонтировать, не раскурочив все «окружение». Для этой задачи есть готовое решение, которое пусть и стоит недешево, но навсегда решит насущную проблему прикипевших болтов со слизанными гранями: называется этот инструмент «головка для поврежденных болтов и гаек».
Смысл «приспособы» в том, что зацеп «нарезан винтом» и позволяет захватить даже минимальные остатки того, что раньше было гранями. Естественно, нужно подобрать близкий, а лучше, точный размер для повышения эффективности операции. Выбрав нужную головку, заливаем прикипевший узел проникающей смазкой — не надо даже упоминать название, все ведь знают про магическую силу синего флакона — а потом аккуратно, без резких движений, тянем воротком. Сначала насадка закусит винт, а потом решит досадную проблему, позволив сэкономить целый вечер и немалое количество рублей. Покупая головки поштучно можно вывалиться в весьма негуманную сумму — от 430 рублей за каждую насадку — но набор самых популярных головок обойдется уже значительно выгоднее. Еще одно «элегантное» решение для списка подарков на Новый год!
Сложность современных автомобилей в тандеме с неминуемым старением всего парка машин в России вынуждает автовладельцев искать и придумывать новые решения, лайфхаки и прочие махинации. Не от богатства, а от желания и потребности. Но земля наша богата умельцами и экспериментаторами, а вселенское распространение Интернета гарантирует множество весьма интересных, порой неожиданных, однако действенных решений сложного на первый взгляд вопроса.